AGC Inc.

AGC erweitert die Produktionsstätte für synthetische Arzneimittel in Spanien

Tokio (ots/PRNewswire)

AGC Inc. (im Folgenden „AGC"), ein in Tokio ansässiger, weltweit führender Hersteller von Glas, Chemikalien und Hightech-Materialien, hat beschlossen, die Anlagen von AGC Pharma Chemicals Europe S.L.U. (nachstehend „APCE"), einer AGC-Tochtergesellschaft in Spanien, die im Bereich der synthetischen pharmazeutischen (*1) CDMO (*2) tätig ist, zu erweitern. Auf dem Gelände des Unternehmens wird ein neues Gebäude mit einer Gesamtfläche von 7.500 m2 errichtet, wodurch die derzeitige Produktionskapazität um 30 % erhöht wird. Die neue Anlage soll in der ersten Hälfte des Jahres 2024 in Betrieb genommen werden, wobei die Gesamtinvestition auf rund 100 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202204069676-O4-4c6L4e5q

Foto: Zur Erweiterung vorgesehener Standort (gelb umrandeter Bereich)

https://kyodonewsprwire.jp/img/202204069676-O2-1q1wYYTZ

Referenz:

Die CDMO-Standorte der AGC-Gruppe

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000303/202204069676/_prw_PI3fl_7TTl7l2b.jpg

Aufgrund seiner langen Geschichte und seiner umfangreichen Erfolgsbilanz hat APCE die langjährigen chemischen Synthesetechnologien von AGC übernommen, einschließlich der Kenntnisse im Umgang mit Fluor, und die Zahl der Verträge des Unternehmens wächst schneller als der Markt für synthetische pharmazeutische CDMOs, der jährlich um über 7 % oder mehr wächst. Um dieser starken Nachfrage gerecht zu werden, hat AGC beschlossen, die Kapazität dieses Standorts zusätzlich zu der 30%igen Erweiterung der Anlage weiter auszubauen (https://www.agc.com/en/news/detail/1200616_2814.html ), die im April 2020 angekündigt wurde.

Zu dieser Erweiterung gehört auch die Einführung von Anlagen für hochwirksame pharmazeutische Wirkstoffe (HPAPI) (*3), wie z. B. Krebsmedikamente, für die in den letzten Jahren eine steigende Nachfrage zu verzeichnen war. Darüber hinaus wird AGC in naher Zukunft eine weitere Kapazitätserweiterung in Betracht ziehen, da das neu errichtete Gebäude zusätzlichen Raum für eine weitere Expansion bietet.

Im Rahmen ihres mittelfristigen Managementplans „AGC plus-2023" hat die AGC-Gruppe ihr Life-Science-Geschäft, einschließlich ihrer synthetischen agrochemischen/pharmazeutischen und biopharmazeutischen CDMO-Dienstleistungen, als einen ihrer strategischen Geschäftsbereiche positioniert. Die Gruppe will ihren Umsatz im Bereich Life Science von 44,9 Milliarden Yen im Jahr 2018 auf 135 Milliarden Yen im Jahr 2022 und 200 Milliarden Yen oder mehr im Jahr 2025 steigern. Diese Investition folgt auf die Erweiterung der Anlage von AGC Wakasa Chemical im November 2021 (https://www.agc.com/en/news/detail/1202588_2814.html ). Das Unternehmen wird weiterhin offensive Akquisitionen und Kapitalinvestitionen sowohl in seinem synthetischen agrochemischen/pharmazeutischen als auch biopharmazeutischen CDMO-Geschäft tätigen. Die AGC Group wird daran arbeiten, ihren Kunden in jeder Region weltweit einheitliche, qualitativ hochwertige Dienstleistungen anzubieten und damit zum Wohl der Patienten und der Gesellschaft insgesamt beizutragen.

Fußnoten

(*1) Synthetische Pharmazeutika: Durch chemische Synthese hergestellte Pharmazeutika, niedermolekulare Pharmazeutika.

(*2) CDMO: Contract Development & Manufacturing Organization. Ein Unternehmen, das im Auftrag eines anderen Unternehmens Dienstleistungen zur Herstellung von Produkten und zur Entwicklung von Herstellungsverfahren erbringt.

(*3) Kann bis zu OEB4 (1-10 Mikrogramm/m3) verarbeiten