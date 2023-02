Bach-Archiv Leipzig

300 Jahre Bach in Leipzig

Leipzig feiert den Amtsantritt Bachs als Thomaskantor

Im Jahr 1723 trat Johann Sebastian Bach in Leipzig das Amt des Thomaskantors an. Dieses folgenreiche Ereignis jährt sich 2023 zum 300. Mal. 27 Jahre lang wirkte der Komponist in der Messestadt und schuf hier den größten Teil seiner Werke, in der Thomaskirche fand er seine letzte Ruhestätte. Die Institutionen Bach-Archiv Leipzig, Stadtgeschichtliches Museum Leipzig und THOMANERCHOR Leipzig sowie die beiden Leipziger Bach-Kirchen St. Thomas und St. Nikolai würdigen den Komponisten mit einem umfänglichen Programm.

Mit Bachs Amtsantritt in Leipzig beginnt die produktivste Periode seines Lebens. Vom 1. Sonntag nach Trinitatis 1723 bis zum Trinitatisfest 1724 führte der neubestellte Thomaskantor in den Gottesdiensten der Thomas- und Nikolaikirche ausschließlich eigene Werke auf: insgesamt 63 Kantaten, von denen er 38 Stücke neu komponierte. Dem Leipziger Publikum präsentiert der Musiker einen unglaublich reichen und komplexen musikalischen Kosmos.

Das Festjahr "Bach300 - 300 Jahre Bach in Leipzig" wurde am 9. Februar mit einer musikalisch umrahmten Präsentation in der Landesvertretung des Freistaats Sachsen beim Bund feierlich eröffnet. Ministerpräsident Michael Kretschmer betonte: "Der Amtsantritt als Thomaskantor vor 300 Jahren ist ein guter Anlass, Johann Sebastian Bach in diesem Jahr in besonderer Weise zu würdigen. Herzlich danken möchte ich allen, die hier in der Musikstadt Leipzig am Festprogramm zu Ehren dieses genialen Komponisten mitwirken. Tatsächlich hat Bach in Leipzig Einzigartiges geschaffen. Seine Musik berührt Menschen bis heute überall auf der Welt."

Dr. Skadi Jennicke, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Kultur der Stadt Leipzig: "Die Musikstadt Leipzig feiert im Jahr 2023 ein bedeutendes Ereignis der Musikgeschichte: den 300. Jahrestag des Amtsantritts von Johann Sebastian Bach. Seit 1723 führte Bach als neuberufener Thomaskantor und Director Musices der Stadt mit dem Thomanerchor fast wöchentlich neue Werke auf. Exakt 300 Jahre später werden wir dieses nationale Jubiläum in Leipzig würdigen. Hierfür planen das Bach-Archiv Leipzig und der Thomanerchor gemeinsam mit dem Stadtgeschichtlichen Museum und den Kirchgemeinden St. Thomas und St. Nikolai ein beeindruckendes Mehrjahresprogramm (2023-2027), das zweifelsohne internationale Strahlkraft entwickeln wird."

Die Leipziger Feierlichkeiten zum Jubiläum starten am 21. März 2023 - dem 338. Geburtstag Bachs - unter anderem mit einer Vernissage im Bach-Museum Leipzig. Die Jubiläumsausstellung "Bühne frei für Johann Sebastian Bach" in drei Akten geht dem Geheimnis und der Innovationskraft von Bachs Musik auf die Spur und fragt nach dem Einfluss Leipzigs auf Bachs imposantes Schaffen. Im Anschluss an den ersten Akt Kirchenmusik zu Ehren Gottes (21. März 2023 bis 9. Juli 2023) folgen Akt 2 Auf der Suche nach Vollkommenheit (22. Juli 2023 bis 5. November 2023) sowie Akt 3 Bachs Musik wird zum Modell (16. November 2023 bis 24. März 2024).

Das Stadtgeschichtliches Museum Leipzig beteiligt sich anlässlich der Wahl Bachs zum Thomaskantor am 22. April 1723 durch den Leipziger Rat mit einem eigens konzipierten Bach-Parcours, der in den authentischen Räumlichkeiten des Alten Rathauses und anhand von kostbaren Originalobjekten das Verhältnis Johann Sebastian Bach zum Leipziger Rat sowie die Rahmenbedingungen seines Leipziger Wirkens erlebbar macht (ab 22. April bis mindestens 31. Dezember 2023).

Unter dem Motto "BACH for Future" wird der damals wie heute zukunftsweisende Komponist Johann Sebastian Bach im Bachfest Leipzig 2023 gefeiert. Vom 8. bis zum 18. Juni erklingt die Musik des Thomaskantors an den originalen Spielstätten in der Interpretation namhafter Künstlerinnen und Künstler. Über 150 Veranstaltungen an über 30 Orten in und um Leipzig sind geplant. Ein Fokus des Festivals liegt auf dem ersten Leipziger Kantaten-Jahrgang Bachs.

Am 11. Juni 2023, dem 1. Sonntag nach Trinitatis, startet am ersten Bachfest-Wochenende die chronologische Aufführung der Leipziger Bach-Kantaten an den liturgischen Terminen ihrer Erstaufführung in der Leipziger Thomaskirche und Nikolaikirche. Bis zum Trinitatisfest 1724 wird so der 300. Erstaufführungstag aller 63 Kantaten des ersten Leipziger Kantatenjahrgangs in den Motetten-Konzerten in der Thomaskirche sowie auch jeden Sonntag in Kantaten-Gottesdiensten beider Kirchen gefeiert - unter regelmäßiger Beteiligung des THOMANERCHOR Leipzig mit dem Gewandhausorchester. Konzerte mit internationalen Ensembles fassen zudem die Kantaten des Monats jeweils in einem Festkonzert zusammen.

Ein umfängliches wissenschaftliches Begleitprogramm präsentiert die Leipziger Bachforschung im Bachfest. Im Zentrum steht eine Musikwissenschaftliche Konferenz (14. bis 17. Juni), gemeinsam veranstaltet vom Bach-Archiv Leipzig, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Hochschule für Musik Mainz, zur Neubesetzung des Thomaskantorats im Jahr 1723 sowie der Geschichte der evangelischen Kirchenkantate um 1720.

Vom 7. bis 16. August werden junge Bach-Interpretinnen und -Interpreten aus aller Welt zu Summer Classes in Leipzig erwartet. Das Angebot für Studierende höherer Semester und junge Profimusikerinnen und -musiker wird vom Bach-Archiv Leipzig in Kooperation dem Freiburger Barockorchester, Vox Luminis und der Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig organisiert.

Das Projekt "Bach300 - 300 Jahre Bach in Leipzig" wird gefördert von der Stadt Leipzig und der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Die dreiteilige Ausstellungsserie "Bühne frei für Johann Sebastian Bach" im Bach-Museum Leipzig wird zudem unterstützt von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gemeinsam mit der Sparkasse Leipzig, von der Kulturstiftung der Länder sowie mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Hauptförderer des Bachfestes Leipzig ist die Sparkasse Leipzig. Die Musikwissenschaftliche Konferenz wird gefördert von der Fritz Thyssen Stiftung und dem Verein MBM Mitteldeutsche Barockmusik in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen e.V..

