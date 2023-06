GOWAGO AG

gowago.ch geht viral mit KI-Beitrag über personifizierte Automarken

Gowago.ch geht viral mit KI-Beitrag über personifizierte Automarken

Das Start-up erreicht innert eines Tages über 3 Mio. Views und 20’000 Likes auf LinkedIn

ZÜRICH, 07.06.2023 - Zürcher Fintech gowago.ch erlangt internationale Viralität durch einen AI-Post, bei dem die beliebtesten Automarken der Schweiz als Tiere dargestellt werden. Am 06.06. 2023 publiziert, zählt der LinkedIn-Post mittlerweile 3 Mio. Views, über 20’000 Likes, über 1000 Kommentare, und über 1000 Shares (Stand 16.00 Uhr, 07.06.2023). Der Beitrag wurde durch den cleveren Einsatz von ChatGPT und Midjourney erstellt.

Das Schweizer Leasing-Start-Up gowago.ch strebt stetig nach Innovation und Kreativität in der Autobranche - ohne dabei den Humor zu verlieren. So hat es sich als Experiment gefragt, welche Tiere gewisse Automarken am besten personifizieren. Dazu designte das Fintech durch den Einsatz künstlicher Intelligenz eine Reihe von Porträts und stellte diese auf LinkedIn - mit grosser Resonanz. Innerhalb von 24 Stunden wurde der Post von mehr als 3 Millionen Usern gesehen und sammelte über 20’000 Likes. In der Kommentarspalte diskutierten weit mehr als 1000 User darüber, ob denn beispielsweise die Repräsentation von VW als ein Labrador mit einem Kapuzenpulli akkurat sei.

Die ausgefallene Idee zum Post entstand aus der engen Verbindung des Start-Ups zur Technologie der künstlichen Intelligenz. Jüngst lancierte das Unternehmen eine hauseigene KI, welche die Berechnung des Restwerts, einem zentralen Punkt im Leasing, unabhängiger und transparenter macht. Grundsätzlich nutzt gowago.ch technologische Errungenschaften, um Prozesse für Kunden simpler zu gestalten. Die komplett digitale Plattform verfügt über ein Inventar von über 8000 Neu- und Gebrauchtwagen aller Marken und Modelle, welche für Leasing (mit oder ohne all-inklusiv Paket) erhältlich sind. Bei einer solchen Auswahl hilft es Kunden ja vielleicht sogar, wenn sie sich anhand eines Tieres besser mit einer Marke identifizieren und sich so einfacher entscheiden können.

