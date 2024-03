Lamda Development

LAMDA DEVELOPMENT TREIBT DEN BAU VON THE ELLINIKON ATHEN VORAN

Athen, Griechenland, 27. März 2024 (ots/PRNewswire)

Das Jahrhundertprojekt The Ellinikon in Athen erreicht wichtige Etappen bezüglich Immobilienverkäufen, globalen Investitionen und gewerblicher Vermietung.

Lamda Development freut sich, mitzuteilen, dass die Arbeiten an Ellinikon, Europas größtem Stadterneuerungsprojekt und intelligenter, nachhaltiger Küstenstadt, die in Athen von Grund auf entsteht, zügig voranschreiten.

Mit dem wunderschönen Ausblick auf das tiefblaue Ägäische Meer und den atemberaubenden Sonnenuntergängen wird erwartet, dass dieses neue Reiseziel von Weltklasse mindestens eine Million neue Touristen anziehen wird.

Da Stufe I der Bau- und Entwicklungsphase weit fortgeschritten ist, wurden in diesem Jahr angesichts der weltweiten Nachfrage aus mehr als 50 Ländern bedeutende Entwicklungen erzielt. Zu den Projekten, die in Stufe I fertiggestellt werden sollen, gehören der größte Teil der kommerziellen Gebäudeentwicklungen, die Erneuerung der Küstenfront und des Agios Kosmas Yachthafens, ein großer Teil des Ellinikon-Parks und etwa 1500 Wohneinheiten. Nach Abschluss der Stufe I wird aktuell mit einem Erlös von rund 3,3 Milliarden Euro gerechnet.

Lamda ist ebenfalls stolz darauf, den Nachbargemeinden von Ellinikon in diesem Jahr das Betreuungszentrum für Menschen mit Behinderungen übergeben zu haben. Diese hochmoderne Einrichtung ist bereits in Betrieb und beherbergt auf einer Fläche von 11 500 Quadratmetern vier Vereine. Es handelt sich um das erste von Lamda auf dem Ellinikongelände entwickelte Gebäude, das fristgerecht fertig gestellt wurde - ein Anlass, der im Oktober mit einem Besuch des griechischen Premierministers gewürdigt wurde, welcher sich zur großen Bedeutung des Projekts äußerte.

Wohnen

Der «Riviera Tower» - das Kronjuwel von Ellinikon - wird der höchste Wolkenkratzer des Landes und das höchste nachhaltige Hochhaus am Mittelmeer sein. Der Hauptauftrag für die Bauarbeiten wird an das Gemeinschaftsunternehmen Bouygues Batiment International-INTRAKAT vergeben. Die Fertigstellung des Floßfundaments des Gebäudes erfolgte in einem 40-stündigen kontinuierlichen Betongussverfahren, dem längsten in der griechischen Geschichte. Hill International wurde mit der Bauüberwachung des Projekts beauftragt.

In der Zwischenzeit erhielten die «Cove Residences» Anfang 2023 die Baugenehmigungen für alle vier Blöcke. Die Mobilisierung der Baustelle, der Abriss und der Aushub erfolgten im Laufe des Jahres, während mit dem Bau des Betonrahmens für das Projekt bereits begonnen wurde. Hill International wurde als Berater für die Projektleitung ernannt.

Nach dem erfolgreichen Verkauf und der Vermarktung von mehr als 350 Wohneinheiten an der Küste kündigte Lamda vor kurzem «Little Athens» an, ein spannendes neues Viertel, das das intelligente urbane Ökosystem von The Ellinikon um ca. 1.115 Wohnungen und 110 Einzelhandelseinheiten erweitert. In diesem Zusammenhang stellte Lamda den «Park Rise Wohnturm» vor, ein 12-stöckiges, 50 Meter hohes Gebäude mit 88 Wohneinheiten, das vom weltweit renommierten Architekturbüro Bjarke Ingels Group entworfen wurde.

Darüber hinaus hat Lamda den Bau der «Pavilion Terraces» bekannt gegeben, ein Projekt mit sieben sechsstöckigen Wohngebäuden, von denen vier auch Einzelhandelsgeschäfte im Erdgeschoss haben werden. Das vom griechischen Architekturbüro 314 Architecture Studio entworfene Gebäude wird 156 Wohnungen mit ein bis fünf Schlafzimmern umfassen.

Lamda hat außerdem kürzlich drei neue fünfstöckige Projekte in Little Athens angemeldet, die alle Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit einem dynamischen Innen- und Außendesign umfassen, das auf das Viertel abgestimmt ist. Zu den neuen Objekten gehören Promenade Heights, das vom 314 Architecture Studio entworfen wurde und 79 Wohnungen umfasst, Atrium Gardens, das von Deda & Architects entworfen wurde und 56 Wohnungen sowie sieben Einzelhandelseinheiten umfasst, und Trinity Gardens, das von Tsolakis Architects entworfen wurde und 80 Wohnungen umfasst. Die Projekte sollen im 4. Quartal 2026 abgeschlossen werden.

Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitziele

2023 begannen die Vorarbeiten für die Ellinikon Mall, ein bahnbrechendes Einzelhandels- und Unterhaltungszentrum. Mit seiner modernen Infrastruktur bietet das Einkaufszentrum hochwertiges Design und eine ausgewählte Auswahl an führenden griechischen und internationalen Marken.

Im Juli 2023 begannen auch die Aushub- und Betonarbeiten für die Anlagen im Sportpark von Ellinikon.

Infrastruktur

Bei der Infrastruktur Ellinikons wurden beträchtliche Fortschritte erzielt. Bei der Poseidonos-Unterführung, die die Küstenfront Ellinikons mit dem Stadtkern verbinden wird, sind mehr als 70 % des Gesamtvolumens ausgehoben und fast 40 % betoniert worden.

Im Rahmen der Standortsanierung wurden mehr als 1.000 Kubikmeter Grundwasser und mehr als 6.000 Tonnen Boden vor Ort behandelt. Außerdem wurden 5,5 km alte Treibstoffleitungen entfernt, und es werden kontinuierlich Bäume gepflanzt.

Ellinikon soll auch vor den vielen Auswirkungen des Klimawandels - wie etwa Überschwemmungen - durch den Trachones-Bach geschützt werden, ein Pionierprojekt und Teil des starken Hochwasserschutzsystems der Stadt. 60 % der Aushubarbeiten für die Hochwasserschutzsysteme wurden in diesem Jahr abgeschlossen, während 88 % der Aushubarbeiten und 65 % der Betonarbeiten für die zentralen Regenwasserkanäle ebenfalls abgeschlossen sind.

2024 Projekt-Updates

Lamda und seine Auftragnehmer arbeiten fleißig daran, Ellinikon zum Leben zu erwecken. Für 2024 sind spannende Entwicklungen geplant, unter anderem:

Bau der Riviera Galleria, einer Einzelhandels- und Freizeitanlage der Spitzenklasse

Regeneration der 3 km langen Küstenfront, einschließlich des 1,5 km langen öffentlichen Strandes

Entwicklung des Ellinikon Parks, des größten Küstenparks der Welt, sowie von öffentlichen Freiflächen

