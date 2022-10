HOPIUM ENTHÜLLT HOPIUM MACHINA VISION UND GIBT ÖFFNUNG SEINES AUFTRAGSBUCHS BEKANNT

Paris (ots/PRNewswire) - Hopium, der erste französische Hersteller von hochwertigen wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen, kündigt die Inbetriebnahme seines Industriestandorts in der Nähe von Vernon in der Normandie an. Diese strategische Entscheidung ist Teil der Ambition des Unternehmens, seine wasserstoffbetriebenen Limousinen in Frankreich zu entwickeln. Der 85 ...

mehr