Neue Möglichkeit der automatischen Anruferkennung und Geo-Redundanz für die Microsoft Teams-Telefonie

Schindellegi (ots)

Automatische Anruferkennung

sipcall - als einer der führenden Schweizer VoIP-Provider - bietet neu für alle Kunden eine kostenlose Anruferkennung an, welche bequem über das Kundenportal aktiviert werden kann. Bei einem Anruf auf eine zu Teams geroutete Rufnummer wird automatisch überprüft, ob die Telefonnummer des Anrufers im öffentlichen Telefonbuch eingetragen ist. Trifft dies zu, wird der Firmenname und die Ortschaft oder bei Privatpersonen der Vor- und Nachname sowie die Ortschaft in den Anzeigenamen geschrieben und via zertifiziertem Session Border Controller zu Microsoft Teams gesendet und im Teams-Client angezeigt. Die Anruferkennung funktioniert nicht nur für die MS Teams-Anbindung, sondern auch für die sipcall virtual pbx und den sipcall sip trunk.

Geo-Redundanz für Microsoft Teams-Telefonie

Als Georedundanz bezeichnet man den Einsatz von zwei Rechenzentren an voneinander entfernten Standorten, die denselben Datenstand besitzen und jederzeit die Funktion des jeweils anderen übernehmen können. Der räumliche Abstand soll unter anderem Ausfälle aufgrund von Katastrophen, Unwettern und Unfällen verhindern.

Für die Teams-Telefonie existiert bei sipcall ein dedizierter SBC-Cluster, welcher sich im Equinix-Rechenzentrum in Zürich befindet. Optional kann neu eine zweite Voice-Route über einen SBC-Cluster in Amsterdam dazugebucht werden. Amsterdam ist von der Örtlichkeit her insofern ideal, weil der grösste Teil der Teams-Telefonie Microsoft-seitig über Azure Amsterdam geroutet wird. Die Geo-Redundanz-Option kostet zusätzlich lediglich CHF 0.50 pro Rufnummer und Monat sowie CHF 150.- einmalig für die Aufschaltung. Für den Fall eines Ausfalls von Microsoft Teams, beinhaltet die Geo-Redundanz zudem die Möglichkeit, eine Fallback-Rufnummer zu hinterlegen. Das Fallback greift automatisch, wenn der zertifizierte SBC keine Verbindung zum Teams-Benutzer aufbauen kann. Mit der neuen, kostengünstigen Option profitieren sipcall-Kunden somit von einer stark erhöhten Ausfallsicherheit.