Rund 2.000 Besucher bei der Newscamp-Premiere im Rahmen der TINCON Hamburg

Hamburg (ots)

Journalismus auf TikTok, Podcasts, Fake News: Einen ganzen Tag lang konnten sich junge Menschen von 13 bis 25 Jahren beim Newscamp in Festival-Atmosphäre informieren. Bei zahlreichen Workshops, Talks und Mitmach-Stationen erlebten sie Journalismus zum Anfassen und Selbermachen.

TikTok-Workshop mit der Tagesschau, podcasten mit Salon5 oder KI-Bilder enttarnen im Newscamp-Zelt: Mit einem vielfältigen Angebot präsentierte sich das Newscamp von #UseTheNews erstmals bei der TINCON in Hamburg. Die Jugendlichen konnten am ersten Tag des Festivals etwa mit den Journalistinnen Aminata Belli und Aylin Kazi darüber diskutieren, was guten Journalismus ausmacht, eigene Faktencheck-Videos erstellen oder einen Blick in den Ü-Wagen vom NDR werfen. Weitere Höhepunkte waren ein Talk zum Thema "Queer News" von Content Creator Fabian Grischkat und eine Diskussion über Pressefreiheit in Zeiten von Krieg und Krise mit der ukrainischen Journalistin Lina Safronova und der Spiegel-Redakteurin Anna-Sophie Schneider.

Das Newscamp fand am 20. September auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg im Rahmen der TINCON statt. Die TINCON-Jugendkonferenz lädt jedes Jahr mehrere tausend Jugendliche in mehreren Städten ein, sich mit aktuellen Fragen der Digitalkultur auseinanderzusetzen. Gemeinsam mit der TINCON setzte #UseTheNews mit dem Newscamp einen thematischen Schwerpunkt auf Nachrichten und Journalismus am ersten Tag der Veranstaltung.

"Mit dem Newscamp konnten wir eine enorme Zahl von Jugendlichen erreichen. Viele von ihnen kamen zum ersten Mal mit professionellem Journalismus in Kontakt", so Dirk Burmester, der bei #UseTheNews die Bildungsaktivitäten verantwortet. Rund 2.000 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Schulklassen aus Hamburg und Umgebung, besuchten die TINCON auf dem Heiligengeistfeld und damit auch das Newscamp, das im gesamten Programm mit eigenen Inhalten vertreten war. Die Jugendlichen konnten den ganzen Tag über frei aus den Angeboten auswählen. Begleitende Lehrkräfte erfuhren derweil in speziellen Medien-Workshops, wie sich journalistische Arbeitstechniken für den Unterricht nutzen lassen oder wie man online Fakten prüft.

#UseTheNews war zudem mit einem eigenen Zelt präsent. Ein Schwerpunkt dort: "Good News". Dort kamen auch die NewZees, die #UseTheNews-Community von jungen Medieninteressierten, zum Einsatz: Sie moderierten Talks und einen Arbeitgeber-Pitch, bei dem sich Partnermedien wie Spiegel, dpa, Funke und NDR beim Publikum vorstellen - quasi ein Bewerbungsgespräch mit vertauschten Rollen.

Unterstützt wurde das erste Newscamp von der Bundeszentrale für politische Bildung sowie zahlreichen Partnern wie NDR, SPIEGEL, RTL, dpa, FUNKE Mediengruppe, Journalismus macht Schule, der Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH) und Weischer.Media. Für 2024 plant #UseTheNews weitere Newscamps in mehreren Bundesländern.

Über #UseTheNews

Die Initiative #UseTheNews geht der Nachrichtennutzung und -kompetenz junger Menschen auf den Grund und entwickelt neue Informations- und Bildungsangebote. In einem News Literacy Lab werden auf Basis der Studienergebnisse neue Nachrichtenangebote konzipiert. Begleitet wird das News Literacy Lab von Journalismus-Experten der Hamburger Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW Hamburg). Darüber hinaus werden unter dem Titel Open News Education (ONE) Bildungsangebote, Unterrichtsmaterialien und Fortbildungen für Lehrkräfte entwickelt, um die Vermittlung von Nachrichtenkompetenz in Schulen zu stärken. Initiiert wurde #UseTheNews von der Deutschen Presse-Agentur dpa und der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Unterstützt wird das Projekt von einem Kuratorium aus namhaften Persönlichkeiten aus Medien und Politik. Im Mai 2022 wurde die Initiative auf eine rechtsgültige Basis gestellt und in die UseTheNews gGmbH überführt. #UseTheNews hat Partner in Österreich, Schweiz, den Niederlanden und den USA, die die Initiative in den eigenen Ländern vorantreiben.

Über die TINCON

Um der jungen Generation zu mehr gesellschaftlicher Teilhabe und öffentlicher Sichtbarkeit zu verhelfen, haben Johnny und Tanja Haeusler, Mitbegründer*innen der re:publica, 2016 die Berliner TINCON ins Leben gerufen. Seitdem veranstaltet die gemeinnützige TINCON in ganz Deutschland On- und Offlineevents rund um die digitale Jugendkultur - von und für junge Menschen. Die TINCON wurde mit dem Grimme Online Award 2019 ausgezeichnet.