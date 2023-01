Flux Finance

Dezentralisiertes Darlehensprotokoll Flux Finance startet und will tokenisierte US-Staatsanleihen von Ondo Finance unterstützen

Road Town, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire)

Flux Finance ( https://fluxfinance.com/) bringt ein dezentralisiertes Darlehensprotokoll heraus, das sowohl genehmigungsfreie Kryptoassets als auch tokenisierte Wertpapiere mit Übertragungsbeschränkungen unterstützen kann.

Flux Finance folgt einem Peer-to-Pool-Modell und ist so konzipiert, dass es immer einen Leih- und Kreditzins anbietet und so eine konstante Liquidität gewährleistet. Flux ist eine Weiterentwicklung früherer DeFi-Kreditprotokolle wie Compound und Aave, die die Kreditvergabe gegen reine Kryptowährungssicherheiten wie BTC und ETH erleichtern und die während des turbulenten Jahres 2022, als zentralisierte Kreditgeber zusammenbrachen, ohne Ausfälle funktionierten. Flux führt einige Änderungen an diesen Protokollen ein, um genehmigte Sicherheiten auf konforme Weise zu unterstützen. Dabei hofft Flux, tokenisierte Wertpapiere und andere reale Vermögenswerte als Sicherheiten zu nutzen, die derzeit bessere risikobereinigte Renditen mit mehr Liquidität als native On-Chain-Vermögenswerte bieten.

Flux wurde von Ondo Finance entwickelt, einem in den USA ansässigen Softwareentwicklungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen. Ondo Finance hat auch die ONDO-Tokens entwickelt, die zur Verwaltung von Flux Finance verwendet werden. Die Inhaber der ONDO-Token werden über die Auswahl der unterstützten Vermögenswerte und der relevanten Parameter für die ersten Märkte von Flux abstimmen. Ein ausstehender Vorschlag umfasst die Unterstützung der Stablecoins USDC und DAI sowie von OUSG, einem tokenbasierten Engagement in US-Staatsanleihen, das kürzlich von Ondo Finance eingeführt wurde. Wenn die Abstimmung angenommen wird, könnten Anleger Stablecoins gegen US-Staatsanleihen ausleihen und im Gegenzug ihr Engagement in Staatsanleihen erhöhen.

Flux startet zu einer Zeit, in der die On-Chain-Renditen sehr niedrig sind – nur 1 % bis 2 % pro Jahr bei Compound, Aave und Curve – während die Renditen von US-Staatsanleihen voraussichtlich bald 5 % übersteigen werden. Wenn Flux und andere Protokolle, die mit tokenisierten Wertpapieren arbeiten, erfolgreich sind, können sie dazu beitragen, diese Lücke zu schließen.

Informationen zu Flux Finance

Flux Finance hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein transparenteres und offeneres Finanzsystem durch den Einsatz der Blockchain-Technologie zu fördern.

media@fluxfinance.com