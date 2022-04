RTLZWEI

Der "Kampf der Realitystars" geht in die dritte Runde!

München (ots)

Startschuss für die dritte Staffel am Traumstrand in Thailand

Moderation: Cathy Hummels

Die erste Folge läuft am Mittwoch, den 13. April um 20.15 Uhr bei RTLZWEI

Der Osterhase kommt dieses Jahr ein paar Tage früher und hat uns nur die besten Realitystars ins Nest am Starstrand in Thailand gelegt: "Kampf der Realitystars" mit Moderatorin Cathy Hummels geht in die dritte Runde! Mit von der vergnügten Promi-Partie sind Reality-TV-Vulkan Elena Miras, "Bauer sucht Frau"-Kult-Schäfer Heinrich, Ex-It-Girl Nina Kristin, Ex-"Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller Jan Leyk, TV-Detektivin Sharon Trovato, Basketballer und "Temptation Island"-Teilnehmer Yasin Mohamed, "Richter Gnadenlos" Ronald Barnabas Schill, Ex-"Germany´s Next Topmodel"-Kandidatin Tessa Bergmeier, "Der Trödeltrupp"-Experte Mauro Corradino sowie Promi-Mutter und Reality-TV-Urgestein Iris Klein. Doch warum ist Iris ein iPad? Wird Ronald Schill wirklich der neue James Bond? Welche Superkräfte hat die neue Action-Figur Vulvina? Was haben Jan Leyk und Ghandi gemeinsam? Und wer muss den Starstrand verlassen, wer darf weiterhin um den Titel "Realitystar 2022" und um das Preisgeld von 50.000 EUR kämpfen? Antworten auf diese Fragen und noch viel mehr gibt es am Mittwoch, den 13. April 2022 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI!

Es ist wieder soweit! Der Starstrand im thailändischen Paradies wird mit der Crème de la Crème der TV-Szene gefüllt. Mit dabei Reality-Queen Elena Miras und "Bauer sucht Frau"-Kult-Star Schäfer Heinrich. Auch Ex-It-Girl Nina Kristin erscheint wieder auf der Bildfläche, genauso wie Skandalrichter Ronald Schill. Partyhengst Yasin Mohamed und Detektiv-Sprössling Sharon Trovato stranden ebenfalls in der Sala. Während Ex-Topmodel-Kandidatin Tessa Bergmeier Veganismus zur Lebensphilosophie für alle deklariert, hat "Berlin Tag & Nacht"-Hottie Jan Leyk mit Elena noch ein Hühnchen aus alten Instagram-Zeiten zu rupfen. Auch "Trödeltrupp"-Experte Mauro Corradino ist mit dabei und Katzenberger-Mama Iris Klein hat den krassesten Einzug ever, was direkt für Zündstoff sorgt!

Bei dem Spiel "Realitygericht" reden sich die Stars um Kopf und Kragen, was eine unangenehme Strafe zur Folge hat. Tessa hat den kommunikativen Faden bei Elena verloren, Jan erhält eine Erleuchtung vom anderen Geschlecht und Heinrich versucht seine neue Herde irgendwie zusammenzuhalten. Als ob das nicht schon reichen würde, müssen die Stars beim Spiel "Germanys next Flopmodel" aneinandergebunden in Teams zusammenarbeiten, um sich für die erste "Stunde der Wahrheit zu" saven. Denn die steht bereits in Folge eins bevor! Wer muss den Starstrand verlassen und wer darf weiterhin um den Titel "Realitystar 2022" und das Preisgeld von 50.000EUR kämpfen?

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Alle Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Über "Kampf der Realitystars"

Am Traumstrand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie und den sagenumwobenen Titel "Realitystar 2022". Doch auch abseits der Spiele müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten: Immer wieder müssen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen die Gruppe verlassen und sich Moderatorin Cathy Hummels in der "Stunde der Wahrheit" stellen, während Neuankömmlinge dazustoßen. Das Format wird von Banijay Productions Germany realisiert.