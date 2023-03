Accelex

Accelex stellt die erste vollautomatische Dokumentenerfassungslösung für den Privatmarkt vor

London, 22. März 2023 (ots/PRNewswire)

Accelex, eine SaaS-Plattform, die sich auf die Erfassung, Auswertung und Analyse von Daten zu alternativen Investitionen spezialisiert hat, hat heute die Einführung der ersten automatisierten Dokumentenerfassung auf dem privaten Markt bekannt gegeben, die eine noch nie dagewesene Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz bei der Erfassung und Analyse von Daten ermöglicht. Investoren und Vermögensverwalter können Accelex jetzt für dynamische Verbindungen mit Dokumentenquellen nutzen.

Die Manager von Privatmarktfonds stellen den Anlegern Dokumente über eine Vielzahl von Kanälen zur Verfügung, darunter Anlegerportale und E-Mails, die mehrere mühsame manuelle Schritte für die Anmeldung, den Zugriff, das Herunterladen und die Organisation von Dateien erfordern, bevor die Datenverarbeitung beginnt. Die automatisierte Dokumentenerfassung bietet einen konsolidierten Content-Feed für die Accelex-Datenextraktionsplattform mit direkter API-Anbindung an Portale wie SS&C Intralinks und FIS Digital Data Exchange, Erfassung von E-Mail-Anhängen und SFTP. Verwertbare Buchhaltungsdaten und Investitionseinblicke sind jetzt innerhalb von Minuten nach Verfügbarkeit der Dokumente durch die Manager zugänglich.

Die Plattform nutzt fortschrittliche Techniken der künstlichen Intelligenz (KI) und des maschinellen Lernens (ML), um Dokumente zu kategorisieren, zu klassifizieren und zu kennzeichnen und so eine effiziente Dokumentenverwaltung zu ermöglichen. Die Dokumentenerfassung arbeitet parallel zur bestehenden Technologie, welche die Extraktion und Organisation von Daten aus unstrukturierten Berichten von Privatmarktfonds automatisiert.

„Accelex ist bestrebt, eine innovative Technologie bereitzustellen, die es den Anlegern ermöglicht, ihre angestrebten risikobereinigten Renditen auf den Privatmärkten zu erreichen und gleichzeitig durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen erhebliche Effizienzgewinne zu erzielen. Hervorragende Investitionsergebnisse erfordern die Aufdeckung und das Verständnis der grundlegenden Faktoren in den Portfolios, die nur durch Zugriff, Verwaltung und Analyse der detaillierten Daten in den Fondsberichten ermittelt werden können. In der Vergangenheit war dies ein sehr manueller und ressourcenintensiver Prozess", so Nicole Weder, Produktmanagerin bei Accelex. „Wir freuen uns über die Einführung der automatisierten Dokumentenerfassungstechnologie, da sie uns der Verwirklichung unserer Vision für die Branche einen entscheidenden Schritt näher bringt."

Accelex wurde 2018 gegründet und bietet Datenerfassungs-, Analyse- und Auswertungslösungen für alternative Investoren und Vermögensverwalter an, die es den Unternehmen ermöglichen, das volle Potenzial wichtiger Anlageperformance- und Transaktionsdaten zu nutzen. Die Lösungen von Accelex basieren auf proprietärer künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernverfahren und automatisieren Prozesse zur Extraktion, Analyse und gemeinsamen Nutzung schwer zugänglicher unstrukturierter Daten. Accelex hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Paris, Luxemburg, New York und Toronto. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website: www.accelextech.com

