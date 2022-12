Hebei Industry and Information Technology Department

Die Hebei International Industrial Design Week bietet mehr als nur innovative Produkte

Shijiazhuang, China (ots/PRNewswire)

Ein innovativer U-Bahn-Drehhandlauf bietet Funktionen wie rotierende Desinfektion, Stationsanzeige und Grifftemperaturregelung. Kleine und flexible, schlangenähnliche Roboter, die Lebensmittel ausliefern, können nach Erdbeben tief in Ruinen vordringen. Das rein elektrische bemannte Flugauto „Voyager X2" des Start-ups für Elektrofahrzeuge von Xiaopeng, das gerade seinen ersten öffentlichen Flug ins Ausland absolviert hat, wurde ebenfalls vorgestellt.

Diese gehörten zu den Höhepunkten der Hebei International Industrial Design Week 2022, die in Xiong'an New Area der nordchinesischen Provinz Hebei stattfand. Bei der Messe rund um Innovationen im Industriedesign wurden auf 6.000 Quadratmetern mehr als 3.000 weltweite Designprodukte von über 300 Ausstellern aus dem In- und Ausland präsentiert.

Digitale RMB-Geldbörsen, amphibische Müllsammelfahrzeuge und ferngesteuerte, taktile interaktive Kleidung waren die Vorzeigeprodukte auf der ersten fantastischen Messe von Xiong'an in dieser Designwoche, die viele Besucher anlockte.

Basierend auf der Landschaft von Xiong'an wurden fünf Ausstellungsbereiche für diese grüne Insel geschaffen, die sich mit den Themen intelligenter Transport, Umweltschutz, Lebensqualität für Kinder, Gesundheitsfürsorge im Alter und industrielle Trends befassen.

Durch die Integration realer Szenarien, virtueller Technologien und Produkte wurde der zukünftige Produktions- und Lebensstil der Xiong'an New Area mit ihren verschiedenen Funktionen, ihrer Artenvielfalt, Sicherheit und Gesundheit vorgestellt.

Die Messe für Innovationsleistungen hat außerdem viele Bereiche mit internationalen Elementen eingerichtet, mit verblüffenden innovativen Designprodukten aus den Niederlanden, Großbritannien, Italien und anderen Regionen.

Das in Rotterdam, Niederlande ansässige Superuse Studio hat einen neuen Vergnügungspark für Kinder eröffnet, der ausgesonderte Windturbinenblätter für Recyclingdesign verwendet und Abfälle aus der Windenergieindustrie in funktionale, schöne und nachhaltige Stadtmöbel verwandelt.

„Mit der Hebei International Industrial Design Week haben wir eine gemeinsame Plattform für den internationalen Austausch und die Zusammenarbeit im Bereich Industriedesign geschaffen und unser Vertrauen in eine engagierte Öffnung gegenüber der Welt bekräftigt", sagte Song Xiangdang, stellvertretender Direktor der Abteilung für Industrie und Informationstechnologie in Hebei.

Als globale Messe, die die Errungenschaften der Innovationen im Industriedesign vorstellt, ist die Hebei International Industrial Design Week nach fünf Jahren Entwicklung zu einer wichtigen Plattform geworden, um globale Designinnovationskonzepte und -ressourcen zu sammeln, die Entwicklung von Xiong'an New Area zu fördern und zur hochwertigen Entwicklung von Hebei beizutragen.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-hebei-international-industrial-design-week-bietet-mehr-als-nur-innovative-produkte-301698465.html