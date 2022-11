Mixpanel

Die Produktanalyselösung von Mixpanel ist jetzt auf Google Cloud Marketplace verfügbar

San Francisco (ots/PRNewswire)

Mixpanel erleichtert Google-Cloud-Nutzern den Einstieg in die Produktanalytik

Mixpanel, der führende Innovator im Bereich der Produktanalyse, gab heute bekannt, dass seine Lösung jetzt auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar ist. Diese erweiterte Partnerschaft macht es für Google-Cloud-Kunden noch einfacher, mit Mixpanel zu arbeiten.

Die leistungsstarke und benutzerfreundliche Produktanalyselösung von Mixpanel zeigt Produktteams, was bei ihren Produkten funktioniert und was nicht. Sie macht Daten für alle Teams zugänglich und hilft ihnen, ihre Roadmaps zu priorisieren und erfolgreiche Produkte zu entwickeln.

„Alles, was wir bei Mixpanel tun, dient dazu, Produktteams dabei zu unterstützen, mehr zu leisten und schneller voranzukommen", sagt Scott Singerman, Vice President of Global Partnerships bei Mixpanel. „Die Verfügbarkeit unserer Produktanalyselösung auf dem Google Cloud Marketplace unterstreicht diesen Fokus, indem sie Produktteams, die Google Cloud nutzen, den Einstieg in Mixpanel noch einfacher macht."

Die Verfügbarkeit von Mixpanel auf dem Google Cloud Marketplace ermöglicht es Produktteams, bestehende Geschäftsbeziehungen mit Google Cloud zu nutzen, wodurch sie keine Zeit mit der Zertifizierung von Mixpanel als neuem Anbieter aufwenden müssen. Darüber hinaus bieten standardisierte Marktplatztransaktionen und -bedingungen Sicherheit und erfordern eine geringere Einbindung von Rechts- und Vertragsteams, was den Produktteams hilft, Mixpanel schneller einzusetzen.

Mixpanel fügt sich in die Reihe einer Vielzahl von ergänzenden erstklassigen Lösungen ein, die auf dem Google Cloud Marketplace verfügbar sind – darunter Fivetran, OneSignal und Airship. Unternehmen können nun Produktstapel erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

„Technologien, die Produktteams bei der Entwicklung und Bereitstellung von Lösungen mit datengestützten Erkenntnissen helfen, sind für die Optimierung des gesamten Kundenerlebnisses von entscheidender Bedeutung", sagte Dai Vu, Managing Director, Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud. „Durch die Bereitstellung seiner Produktanalyselösung auf dem Google Cloud Marketplace macht es Mixpanel für Google-Cloud-Kunden noch einfacher, Mixpanel auf der vertrauenswürdigen globalen Infrastruktur von Google Cloud einzusetzen, zu verwalten und zu skalieren."

Für weitere Informationen und um loszulegen, besuchen Sie Mixpanel auf dem Google Cloud Marketplace.

Informationen zu Mixpanel

Mixpanel hilft Unternehmen dabei, wesentliche Faktoren zu messen, schnell Entscheidungen zu treffen und dank der richtigen Daten bessere digitale Produkte zu entwickeln. Mit seiner leistungsstarken, von den Teams selbst bedienbaren Produktanalyselösung können diese einfach analysieren, wie und warum Menschen sich engagieren, sie können Interessenten konvertieren und Kunden behalten – in Echtzeit und über alle Geräte hinweg – und ihre Nutzererfahrung verbessern. Mixpanel hat seinen Hauptsitz in San Francisco und verfügt über eine preisgekrönte Mitarbeitererfahrung und -kultur sowie über Niederlassungen in New York, Seattle, London, Barcelona und Singapur. Weitere Informationen finden Sie unter: www.mixpanel.com.

