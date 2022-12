SNAP Québec

COP15: internationale Konferenz über Lösungen für die zugrundeliegenden Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt

Montreal (ots/PRNewswire)

Die 15. Vertragsstaatenkonferenz (Conference of the Parties, COP15) zur biologischen Vielfalt, die vom 7. bis 19. Dezember 2022 in Montreal stattfinden wird, bietet eine einzigartige Gelegenheit, um Themen im Zusammenhang mit dem Schutz der Natur zu diskutieren. Collectif COP15, ein Zusammenschluss von 94 zivilgesellschaftlichen Organisationen in Québec, organisiert vom 6. bis 8. Dezember eine große internationale Konferenz über Lösungen für die zugrundeliegenden Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt.

Diese Veranstaltung reagiert auf wiederholte Forderungen der Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES (dt. Zwischenstaatliche Plattform für Biodiversität und Ökosystem-Dienstleistungen) und des Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC (dt. Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen) nach einem dringenden systemischen Wandel, indem Sie die gemeinsamen Ursachen der beiden wichtigsten und damit zusammenhängenden Umweltkrisen anspricht: Verlust der biologischen Vielfalt und Klimawandel.

Das Ziel der Konferenz ist es, einen Dialog zu eröffnen und mehrere Vorgehensweisen festzulegen, mit denen die Probleme im Zusammenhang mit der Umgestaltung eines Wirtschaftsmodells und eines Wertesystems, das der Natur schadet, angegangen werden können.

Darüber hinaus hoffen die Organisatoren, die Veranstaltung zum Abschluss zu bringen, indem Sie die Interessengruppen offiziell dazu einladen, diese Reflexion über Lösungen für die zugrundeliegenden Ursachen bei zukünftigen COPs fortzusetzen und dabei Klima und biologische Vielfalt zu kombinieren.

Zitat:

„Wir hoffen, dass die Konferenz über Lösungen für die zugrundeliegenden Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt eines der großen Vermächtnisse der COP15 sein wird. Die Führungsrolle der Zivilgesellschaft während der COP15 – durch die Organisation verschiedener Veranstaltungen und die Mobilisierung für den Schutz des Lebens – ist vielleicht das beste Mittel, um der vorherrschenden Atmosphäre des Zynismus zu begegnen und gleichzeitig Hoffnung zu verbreiten. Es gibt Lösungen, und wir müssen den Raum schaffen, um sie zu hören und umzusetzen."

Alain Branchaud, Biologe, geschäftsführender Direktor von SNAP Québec und Sprecher des Collectif COP15

„Die Konferenz über Lösungen für zugrundeliegende Ursachen bringt in Montreal eine Reihe von international renommierten Wissenschaftlern aus mehreren Kontinenten zusammen: Afrika, Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, zusätzlich zu vielen Forschern der First Nations. Diese Experten aus einer Reihe wissenschaftlicher Disziplinen werden die systemischen Veränderungen untersuchen, die in unseren Volkswirtschaften und Gesellschaften, sowohl hier als auch auf der ganzen Welt, erforderlich sind, um dem Zusammenbruch der biologischen Vielfalt entgegenzuwirken und gesunde Ökosysteme wiederherzustellen."

Éric Pineault, Professor und Präsident des wissenschaftlichen Komitees des Institut des sciences de l'environnement an der Université du Québec à Montréal, UQAM, und Wissenschaftlicher Direktor des „Pôle sur la ville résiliente"

Weitere Informationen zur Konferenz finden Sie unter http://causessousjacentes.eventbrite.ca

INFORMATIONEN

Lösungen für die zugrundeliegenden Ursachen des Verlusts der biologischen Vielfalt

6. bis 8. Dezember 2022

Salle Polyvalente im Pavillon Sherbrooke (UQAM)

200 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal, QC H2X 1X5

Métro Place-des-Arts