BestDrive Switzerland AG

BestDrive by Continental erhielt von Blick das Prädikat „Top Kundenservice“ und erreichte im Ranking den 1. Platz!

Aarau (ots)

Die Tageszeitung Blick und Statista haben erstmals die Champions der Branche ermittelt. BestDrive by Continental qualifizierte sich landesweit mit herausragendem Kundenservice und konnte im Ranking in der Kategorie "Mobilität" den ersten Platz für sich gewinnen.

Der Kundenservice ist und bleibt für Unternehmen ein zentraler Erfolgsfaktor und entscheidet über die Positionierung im Gewerbe und spiegelt unverblümt die Kundenzufriedenheit und das Vertrauen in ein Unternehmen wider. Blick hat nun erstmals mit mehr als 40.000 Evaluationen in 73 Kategorien ermittelt, wer in der Schweiz das Rennen im Kundenservice macht, wobei sich BestDrive by Continental dank der ausgezeichneten Servicequalität im Autoservice klar von den Wettbewerbern abheben konnte und somit den ersten Platz im Ranking «Mobilität» erhielt.

Bewertet wurde das Ranking mittels einer landesweiten unabhängigen Befragung der Schweizerinnen und Schweizern welche in den vergangenen drei Jahren etwas gekauft beziehungsweise eine Dienstleistung in Anspruch genommen haben. Die Befragung erfolgte über Consumer Panels, organisiert von dem Marktforschungsunternehmen Statista, und über eine Umfrage auf den Websites von Blick (Deutschschweiz und Romandie). Der Befragungszeitraum dauerte vom 18. September bis zum 25. Oktober 2023.

„Wir nehmen diese Auszeichnung mit großem Stolz entgegen und werden uns keinesfalls auf den Lorbeeren ausruhen, sondern setzt dies als Ansporn und Ziel um die zukünftige Kundenbetreuung und Servicequalität weiterhin auf höchstem Niveau bei BestDrive by Continental zu garantieren,“ so Patrick Matejcek, Geschäftsführer der BestDrive Switzerland AG.

Informationen und Dienstleistungsübersichten pflegt BestDrive by Continental unter www.bestdrive.ch.

Über BestDriveSwitzerland

BestDrive Switzerland AG ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Continental AG, welche als innovatives Technologieunternehmen im Bereich der Mobilität weltweit erfolgreich tätig ist. BestDrive Switzerland AG vereint die Filialnetze der Reifen- und Autoservice-Spezialisten von Adam Touring und Pneu Egger neu unter dem Namen BestDrive by Continental.