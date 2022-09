Bugworks

Bugworks Research Inc. und Cytecare Cancer Hospitals kündigen Zusammenarbeit an, um die Entwicklung innovativer Immunonkologie-Therapien zu beschleunigen

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Bugworks - ein in den USA, Indien und Australien ansässiges Start-up-Unternehmen mit weltweit anerkannter Expertise in der Arzneimittelforschung - hat im Krankenhaus Cytecare in Bengaluru ein spezielles Ex-vivo-Forschungslabor für Immunonkologie eingerichtet.

Das Labor überbrückt den Weg von der Entdeckung zur Entwicklung und befasst sich mit mehreren schwer zu behandelnden Krebsarten wie Magen-, Darm-, Nierenzell-, Brust-, Kopf- und Halskrebs sowie nicht-kleinzelligem Lungenkrebs.

Diese Partnerschaft zwischen einem führenden Start-up-Unternehmen im Bereich der Arzneimittelforschung und einem führenden Krebskrankenhaus ebnet den Weg für die Entwicklung neuartiger immunonkologischer Arzneimittel, die in größeren Patientengruppen wirksam sein können.

Die Ergebnisse dieser translationalen Forschung werden die Grundlage für die ersten Versuche am Menschen bilden, die voraussichtlich Anfang 2024 beginnen werden.

Bugworks Research Inc., ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, und Cytecare Cancer Hospitals gaben heute den Beginn einer einzigartigen Zusammenarbeit bekannt. Bugworks entwickelt erstklassige, neuartige Therapien für Krebs und Infektionskrankheiten und hat innerhalb von Cytecare ein spezielles Forschungszentrum eingerichtet, das sich der herausragenden Behandlung von Krebspatienten verschrieben hat.

Das Zusammentreffen eines führenden Innovators in der Arzneimittelforschung und eines hochmodernen Krebskrankenhauses verspricht, die Rettung unzähliger Menschenleben zu ermöglichen. Bugworksʼ Wirkstoffforschungsmotor in Verbindung mit Cytecares Exzellenz bei der Erzielung optimaler klinischer Ergebnisse wird Patienten auf der ganzen Welt differenzierte Lösungen bieten.

Suresh Ramu, Mitbegründer und CEO von Cytecare Cancer Hospitals, kommentierte die Bedeutung dieser strategischen Zusammenarbeit wie folgt: „Wir freuen uns, mit Bugworks Research zusammenzuarbeiten, um neue Behandlungsmethoden für verschiedene Krebsarten zu entdecken. Im Jahr 2016 begannen wir mit der Vision, die landesweit beste Einrichtung für die Krebsbehandlung aufzubauen, unterstützt durch indienspezifische Forschungsdaten. Bei Cytecare setzen wir uns dafür ein, den Patienten die bestmögliche Behandlung zukommen zu lassen und die Spitzenforschung zu unterstützen. Wir sind der festen Überzeugung, dass erschwingliche und zugängliche immunonkologische Therapien aus Indien kommen und für alle Patienten zugänglich gemacht werden können. Diese Zusammenarbeit läutet einen mutigen Neubeginn für eine gesündere Zukunft ein."

Die aktuelle Forschung von Bugworks im Bereich der Immunonkologie konzentriert sich auf die Modulation der Tumormikroumgebung, zu der auch der Adenosin-Antagonismus gehört - ein Forschungsgebiet, das bei vielen soliden Tumoren Anwendung findet. Die aus dieser Forschung hervorgegangenen Arzneimittelkandidaten werden in den Ex-vivo-Labors von Cytecare an von Patienten stammenden Tumoren getestet, bevor sie in erste klinische Studien am Menschen überführt werden.

Dr. V. Balasubramanian, Mitbegründer und COO von Bugworks, erklärte: „Wir entdecken hoch differenzierte, neuartige niedermolekulare Immuntherapeutika, die auf die immunsuppressive und tumorfördernde Mikroumgebung abzielen. Die Ex-vivo-Laboratorien der Cytecare-Krebskliniken als Teil unserer Zusammenarbeit werden die Umsetzung unserer Forschungsergebnisse in einen hohen Prozentsatz erfolgreicher klinischer Ergebnisse erheblich unterstützen."

Gegenwärtig ist die Immuntherapie eine wichtige Säule im Arsenal der Krebsbehandlung. Die derzeit zugelassenen Mittel sind in der Tat lebensrettend, wenn auch nur für einen kleinen Teil der Patienten. Der Ansatz von Bugworks in Zusammenarbeit mit Cytecare Hospitals bietet neue Möglichkeiten, um den Anteil der Patienten zu erhöhen, die von diesen lebensrettenden Immuntherapien profitieren können. Die derzeitige Zusammenarbeit ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt, um Indien dabei zu helfen, ein Biotech-Powerhouse zu werden.

Informationen zu Bugworks Research ( www.bugworksresearch.com)

Bugworks Research ist ein in der klinischen Phase befindliches biopharmazeutisches Unternehmen, das neuartige therapeutische Wirkstoffe zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen (AMR) und Immuntherapien zur Behandlung von Krebspatienten mit Hilfe innovativer strukturgesteuerter medizinischer Chemie entwickelt. Der AMR-Wirkstoff BWC0977, der sich derzeit in Phase-I-Studien am Menschen befindet, wird gegen schwere bakterielle Infektionen in Krankenhäusern, in der Bevölkerung und bei biologischen Bedrohungen eingesetzt. Seine Immuno-Onkologie-Pipeline befindet sich in der präklinischen Entwicklung und hat das Potenzial, mehrere Krebsarten zu bekämpfen.

Informationen zu Cytecare Cancer Hospitals ( www.cytecare.com)

Cytecare eröffnete im November 2016 in Yelahanka, Bengaluru, sein Flaggschiff, das Cytecare Cancer Hospitals, ein Krebskrankenhaus mit 150 Betten und Schwerpunkt auf Organen. Cytecare wurde nach dem Prinzip „Fighting Cancer the Right Way" gegründet und beherbergt in seiner erstklassigen Einrichtung einige der besten Chirurgen, Ärzte, medizinischen Onkologen, Strahlentherapeuten und anderen klinischen Experten des Landes. Patientenzentrierung ist ein Markenzeichen der Behandlung bei Cytecare, und heute bietet das umfassende klinische Team ganzheitliche Heilung in einer Reihe von medizinischen Fachgebieten. Cytecare ist auch Teil mehrerer globaler klinischer Forschungsstudien, die ein kontinuierliches Lernen und eine Verbesserung der klinischen Ergebnisse für ihre Patienten gewährleisten. Cytecare bietet Tausenden von Krebspatienten aus mehr als 40 Ländern eine spezialisierte Versorgung auf hohem Niveau.

