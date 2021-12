British-Hungarian Medical Service kft

Zahnexperten Ungarn: eine sichere Insel im Meer der ungarischen Dentalfirmen in der Schweiz

Zürich (ots)

Nach 10 Jahren erfolgreicher Schweizer Präsenz hat sich Zahnexperten Ungarn in diesem Jahr mit einem neuen Auftritt unter den in der Schweiz tätigen ungarischen Dentalunternehmen konkretisiert. Neben dem Standort Budapest, verfügt die Klinik auch über eine gut ausgestattete Praxis im Kanton Zürich, die vor Ort die Funktionen einer traditionellen Zahnarztpraxis vollumfänglich erfüllt.

Die meisten Patienten, die an einer bezahlbaren Behandlung in Ungarn interessiert sind, befürchten, dass im Bezug einer möglichen Nachsorge oder Gewährleistungsarbeit niemand vor Ort ihre Interessen vertreten würde. Wer sich für Zahnexperten Ungarn entscheidet, muss sich deswegen keine Sorgen machen, denn die Geschäftspolitik des Unternehmens auf Verfügbarkeit und hundertprozentiger Patientensicherheit basiert.

In der Schweizer Praxis besteht allen Interessenten die Möglichkeit dazu, eine kostenlose, persönliche Voruntersuchung, mit Beratung durchführen zu lassen und einen Behandlungsplan mit Kostenkalkulation erhalten zu können. Auf einzigartiger Weise weicht das Modell von Zahnexperten Ungarn von den Gepflogenheiten des Dentaltourismus ab, indem die Behandlungen im Interesse der Patienten im Rahmen eines umfassenden Behandlungsplans optimiert werden, anstatt alle Behandlungen in Eile, in nur einer Visite in Ungarn durchzuführen. Das bedeutet, dass ein Teil der Behandlungen in der Praxis in der Schweiz, der andere - wesentliche - Teil aber in Budapest durchgeführt wird.

Dementsprechend werden alle von der Zahnmedizin vorgeschriebenen Sicherheitsprotokolle und Heilungszeiten stets eingehalten. Da die Kliniken in Ungarn und die Praxis in der Schweiz gleichzeitig betrieben werden, werden Patienten für Nachbehandlungen, Kontrollen oder Korrekturen auch vor Ort eine Möglichkeit haben. Wenn die Wahl für Zahnarzt Ungarn getroffen wird, ist man bei Zahnexperten Ungarn gut aufgehoben, da neben der professionellen und qualitativen zahnärztlichen Arbeit auch der organisatorische Hintergrund auf starken Beinen steht. Die Klinik beschäftigt sich seit 15 Jahren mit internationalen Zahnbehandlungen und kann bisher von vielen tausenden von zufriedenen Patienten in der Schweiz und in England stolz berichten.