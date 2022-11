Green Giant Ltd

GGE gibt die Ernennung eines CEO für seine US-Tochtergesellschaft bekannt, um die Bemühungen zur Erkundung des Green-Energy-Sektors zu leiten

Hanzhong, China (ots/PRNewswire)

Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE) („GGE" oder das „Unternehmen"), gab heute die Ernennung von Herrn Junaid Ali als CEO seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Green Giant LLC bekannt, um die Bemühungen zur Erkundung des Sektors der grünen Energie in den USA zu leiten.

Herr Junaid Ali verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von Energieprojekten im Wert von mehreren Millionen Dollar, die vom Stromversorgungssektor bis zum Öl- und Gasgeschäft auf vier verschiedenen Kontinenten reichen. Er begann seine Karriere bei Cummins (NYSE:CMI) als Projektingenieur und wurde von 2006 bis 2011 Projektmanager im Energieerzeugungsgeschäft des Unternehmens. Im Jahr 2011 wechselte er als Senior Project Manager zu APR Energy und wurde 2015 Projektdirektor für Stromlieferung bei General Electric (NYSE: GE). Während seiner Zeit bei GE leitete er strategische Projekte im Solar- und Industriesektor, leitete ein funktionsübergreifendes Team zur Durchführung globaler Projekte und wurde ausgewählt, das Projekt mit NextEra Energy Resources zu leiten. Nach GE gründete er Prismecs LLC, ein Unternehmen für industrielle Energiedienstleistungen, das Engineering-, Beschaffungs- und Wartungsdienstleistungen aus einer Hand für die Energieindustrie anbietet. Herr Ali hat über Prismecs LLC effiziente, kostengünstige Lösungen für industrielle Dienstleistungen und Lieferketten bereitgestellt.

Herr Junaid Ali kommentierte: „Ich freue mich, die gemeinsame Vision mit dem GGE-Management zu haben, Kohlenstoff zu reduzieren und in Technologien zu investieren, die zu einer sauberen Energieerzeugung führen. Ich bin zuversichtlich, dass meine starke Branchenerfahrung in Verbindung mit dem Status von GGE als öffentliches Unternehmen den Aktionären von GGE eine beträchtliche Rendite einbringen wird."

Die Geschäftsfühung ist der Meinung, dass Herr Ali aufgrund seines kaufmännischen, betrieblichen und industriellen Hintergrunds gut qualifiziert ist, um die US-Tochtergesellschaft von GGE zu leiten, um sein geplantes Green-Energy-Geschäft zu erkunden.

Safe Harbor Statement

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Änderungen unterliegen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen gemäß den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle „zukunftsgerichteten Aussagen" in Bezug auf das Geschäft von China HGS Real Estate Inc., die durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie wie „glaubt", „erwartet" oder ähnliche Ausdrücke erkennbar sind, beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: der ungewisse Markt für das Geschäft des Unternehmens, makroökonomische, technologische, regulatorische oder andere Faktoren, die die Rentabilität des Immobiliengeschäfts beeinflussen; und andere Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft des Unternehmens und Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in China. Einzelheiten zu den Risikofaktoren entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr mit Abschluss zum 30. September 2021 und anderen Einreichungen bei der SEC. Angesichts solcher Unwägbarkeiten und Risiken sollten Sie sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens könnten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten könnten.

Informationen zu China Green Giant, Inc.

Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE, ehemals China HGS Real Estate, Inc.), 1995 gegründet und mit Hauptsitz in Hanzhong City, Provinz Shaanxi, ist ein führender Immobilienentwickler in der Region und besitzt die nationale Immobilienqualifikation der Klasse 1. Seit Anfang 2022 hat das Unternehmen damit begonnen, die Möglichkeit einer Diversifizierung seines Geschäfts zu untersuchen. Weitere Informationen zu Green Giant erhalten Sie auf www.gge.com.

