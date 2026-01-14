So schreiben Sie Newsletter, die gelesen werden und überzeugen / Ein Webinar in der news aktuell Academy

news aktuell Academy

Newsletter gehören zu den effektivsten Mitteln, die uns im Online-Marketing zur Verfügung stehen. Sie machen es möglich, individuell auf die Bedürfnisse der Empfänger*innen einzugehen und auf diesem Weg Kund*innen zu gewinnen oder zu binden. Simone Maader zeigt in diesem Webinar, wie wir unterhaltsame Newsletter schreiben (auch mithilfe von KI), die auf unsere unternehmerischen Ziele einzahlen und aus der Masse herausstechen.

Termin: Freitag, 20. Februar 2026, 11:00 - 13:00 Uhr

E-Mails sind aus guten Gründen im Marketing sehr beliebt: Sie sind vergleichsweise kostengünstig zu produzieren und damit entsprechend effizient, sie sind flexibel einsetzbar und landen ganz sicher direkt bei einer Person, die sich für Sie und Ihr Produkt oder Ihre Leistungen interessiert.

In diesem Webinar lernen die Teilnehmenden, wie sie Newsletter so konzipieren und schreiben, dass sie wirklich gelesen werden und nicht im Papierkorb landen oder sich die Empfänger*innen nach kurzer Zeit wieder abmelden.

Programm:

Überblick über rechtliche Rahmenbedingungen (Abonnement, Versand, Erfolgskontrolle)

Gestaltung und Aufbau von Newslettern

Wie Sie kurz, verständlich und "klick-stark" schreiben

Worauf es bei Betreffzeilen, Texten und Call-to-Actions im Newsletter ankommt

Welche Inhalte in welchem Umfang ankommen

Wie ChatGPT helfen kann, Newsletter zu schreiben

Gelungene Praxisbeispiele

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus den Bereichen (Online)-Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie Selbstständige, die ihre Zielgruppe regelmäßig und persönlich mit Newslettern ansprechen möchten.

Referentin Simone Maader arbeitet seit 2008 freiberuflich als Texterin und Content-Strategin für Selbstständige und Unternehmen aus dem Mittelstand. Sie ist gelernte Journalistin und war nach ihrem Volontariat beim Norddeutschen Rundfunk mehrere Jahre für das Landesfunkhaus Schleswig-Holstein als Reporterin, Autorin und Moderatorin im Einsatz. Seit weit mehr als einem Jahrzehnt gehört ihr Herz nun aber der Online-Welt und damit auch dem Schreiben von Web-Texten. Darüber hinaus coacht Simone Maader ihre Kund*innen im Bereich Content-Marketing, gibt Workshops und hält Vorträge. Ihr Ziel: Aha-Erlebnisse schaffen, inspirieren und das Netz von langweiligen Inhalten befreien.

Key Facts

Teilnahmegebühr: Standardticket 135 Euro zzgl. MwSt. / 160,65 Euro inkl. MwSt. oder Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt.

Buddyticket (erhältlich ab 2 Teilnehmenden): 108 Euro zzgl. MwSt. / 128,52 Euro inkl. MwSt. Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende

Stornierung: Kostenfrei möglich bis 7 Tage vor Durchführung

Durchführung via MS Teams

