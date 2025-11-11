news aktuell Academy

Media Relations kompakt: Crashkurs für erfolgreiche Pressearbeit

Zweitägiger Online-Workshop

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Hamburg (ots)

In unserem zweitägigen Kompaktkurs "Media Relations kompakt" lernen Sie praxisnah und verständlich, wie Sie Ihre Pressearbeit von Grund auf professionell gestalten - von der zielgerichteten Ansprache der Medien bis hin zur erfolgreichen Platzierung Ihrer Botschaften. Sie erhalten wertvolle Werkzeuge für das Verfassen wirkungsvoller Pressemitteilungen, den Aufbau nachhaltiger Medienkontakte und den souveränen Umgang mit Journalist:innen. Damit sind Sie bestens gerüstet, um Ihre Themen wirkungsvoll in die Medien zu bringen und Ihre Kommunikationsziele zu erreichen.

Ihr praxisnaher Einstieg in die erfolgreiche Medienarbeit

Anhand zahlreicher Beispiele und Übungen lernen Sie, welche Instrumente der Presse- und Medienarbeit Sie idealerweise nutzen sollten, um Ihre Inhalte und Botschaften zu vermitteln. Sie erfahren, welche Inhalte Ihr Pressebereich im Internet enthalten sollte, wie Sie einen Presseverteiler erstellen und wie Sie auch in herausfordernden Situationen sicher mit Journalist:innen kommunizieren. Kathrin Behrens zeigt Ihnen, worauf es bei der Zusammenarbeit mit Medien ankommt, wie Sie Ihre Kommunikationsziele definieren und Ihre Erfolge messbar machen. Dabei steht der direkte Austausch im Mittelpunkt: Ihre individuellen Fragen und Praxisfälle sind ausdrücklich willkommen und werden im Kurs gemeinsam besprochen.

Der Workshop enthält zahlreiche Praxisübungen, Best-Practice-Beispiele und Möglichkeiten zum Austausch. Er wird in einem interaktiven Format durchgeführt, sodass Sie das Gelernte direkt anwenden und von den Erfahrungen der Gruppe nachhaltig profitieren können.

Inhalte im Überblick:

Medienarbeit mit klarem Blick auf Strategie, Botschaften und Zielgruppen

Instrumente und Handwerkszeug der Media Relations

Pressemitteilungen, visuelle Kommunikation und Newsroom

Die richtige Ansprache von Journalist:innen und Redaktionen

Medienkontakte und Presseverteiler

Der passende Umgang mit Journalist:innen und redaktionellen Formaten

Themen-Setting & Content-Creation

Erfolgskontrolle & Evaluation

Best Practices, Trends und Tipps für die Praxis

Key Facts

Termin: Dienstag, 27. Januar & Mittwoch, 28. Januar 2026, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Leitung: Kathrin Behrens, Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach.

Veranstalter: news aktuell Academy.

Durchführung: online via zoom.

Gruppengrösse: mindestens sechs, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengrösse ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.

Teilnahmegebühr: 790 Euro zzgl. MwSt. / 940,10 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung bitte bis zum 12. Januar 2026 via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.

Stornierung: Kostenfrei möglich bis zum 13. Januar 2026

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.

Programmdetails für die beiden Workshop-Tage am Dienstag, dem 27. Januar und Mittwoch, dem 28. Januar 2026, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Definition, Ziele und Aufgaben der Medienarbeit

Die Rolle der richtigen Strategie und Botschaften

Zielgruppen und Kernbotschaften

Die Instrumente der Media Relations: Pressemitteilung, Themenangebot, Hintergrundpapier, Factsheet, Fotos, Grafiken, Whitepaper, Footage und andere Videos, die zeitgemäße Pressemitteilung

Pressemitteilungen: Aufbau, Sprache, journalistischer Stil

Verfassen einer Pressemitteilung

Visuelle Kommunikation: Einsatz von Bild, Video, Infografik

Presseportal/Newsroom: Wie sollte es aussehen?

Umgang mit Journalist:innen

Die Medienlandschaft verstehen

Wie arbeiten Journalist:innen und Redaktionen?

Professionelle Medienkontakte pflegen

Aufbau und Pflege eines Presseverteilers

Umgang mit Journalist:innen: Interviews, Hintergrundgespräche, Pressekonferenzen, Messepräsenz, Pressereisen

Messepräsenz und professionelle Kommunikation vor Ort

Themen setzen: Aufhänger und Content Creation

Best Practices aus unterschiedlichen Branchen

Vorbereitung auf Krisenfälle

Erfolgskontrolle & Evaluation

Trends: Wie KI die Medienarbeit verändern wird

Entwicklung eines eigenen Mini-PR-Konzepts (Gruppenarbeit)

Praxistipps für den Alltag

Dieser Workshop richtet sich an (Quer-) Einsteiger:innen in der Unternehmenskommunikation oder aus PR-Agenturen, Mitarbeitende in Pressestellen, Pressesprecher:innen sowie angehende freiberufliche PR-Berater:innen.

Referentin Kathrin Behrens ist Kommunikationsexpertin, Trainerin und Coach mit über 25 Jahren Erfahrung in der Kommunikationsbranche. Sie hat in einer führenden PR-Agentur gearbeitet, war Leiterin der Unternehmenskommunikation beim größten deutschen Wirtschaftsverlag und berät heute Unternehmen unterschiedlichster Branchen zu Kommunikationsstrategie, Positionierung, Media Relations und Content-Marketing. Als Inhaberin von KB2 Kommunikation und Partnerin bei elfvorzwölf hat sie mehr als 100 Kunden betreut und dabei Erfahrungen gemacht, die sie mit ihren Teilnehmenden teilt. Ihr Ansatz verbindet strategische Weitsicht, praxisnahe Lösungen und inspirierende Impulse - immer mit dem Ziel, Kommunikation wirksam, authentisch und zukunftsfähig zu gestalten.

Download von Informationen und Programm zu diesem Workshop.

Mehr Informationen zur news aktuell Academy