Videoproduktion und -schnitt mit dem Smartphone / Dreiteiliger Online-Workshop

In diesem dreiteiligen Online-Workshop erfahren Sie, worauf es ankommt, wenn Sie selbst professionelle Videos mit Ihrem Smartphone produzieren möchten. Sie lernen, worauf beim Dreh zu achten ist, wie professionelle Interviews oder Statements gelingen und welches Equipment Sie benötigen.

Termin: 14. bis 28. Mai 2025, eine Online-Session pro Woche jeweils Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

So produzieren und schneiden Sie Videos mit dem Smartphone

Video-Profi Thomas Wagensonner stellt die Besonderheiten unterschiedlicher Beitragsformen vor. Und erklärt, wie Sie Videos schneiden und die ersten Schritte der Postproduktion auf dem Smartphone umsetzen.

Inhalte im Überblick

Geeignete Formate, Themen und Einsatzbereiche

Die technischen Möglichkeiten im Überblick

Kamerahaltung und Perspektiven

Einsatz von Licht und Ton

Hilfsmittel und Equipment

Redaktioneller Aufbau

Interview, Schnitt- und Themenbilder

Effizient arbeiten: Ein sinnvoller Workflow für den Anfang

Einführung in Schnitt und Postproduktion auf dem Smartphone

Key Facts

Termin: 14. bis 28. Mai 2025, eine Online-Session pro Woche jeweils Mittwoch von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr.

Leitung: Thomas Wagensonner, Videoredakteur und -produzent.

Veranstalter: news aktuell Academy.

Durchführung: online via zoom.

Gruppengrösse: mindestens sechs, maximal 16 Teilnehmende. Bei Nichterreichen der Mindestgruppengröße ist eine Absage oder Terminverschiebung vorbehalten.

Teilnahmegebühr: 415 Euro zzgl. MwSt. / 493,85 Euro inkl. MwSt.

Anmeldung via E-Mail an: academy@newsaktuell.de.

Stornierung: bis zum 30. April 2025 kostenfrei möglich.

Ansprechpartner für Rückfragen: Marcus Heumann, academy@newsaktuell.de, Tel.: 040 / 4113 32845.

Programm und Ablauf

Tag 1, Mittwoch, 14. Mai 2025, 10:00 - 12:00 Uhr

Check-in / Kennenlernen

Beitragsformen und Unterschiede

Licht & Bild

Tontest mit dem Mikrofon / Was tun ohne Mikro?

Kamerahaltung

Zubehör

Bildgestaltung

Tag 2, Mittwoch, 21. Mai 2025, 10:00 - 12:00 Uhr

Interview und Aufsager

Redaktionelle Vorbereitung

Der Aufbau eines Beitrags

Schnitt- und Themenbilder

Effizient arbeiten: Ein sinnvoller Workflow für den Anfang

Kleine praktische Übung für Tag 3 (Umsetzung außerhalb des Workshops)

Tag 3, Mittwoch, 28. Mai 2025, 10:00 - 12:00 Uhr

Einführung in den Videoschnitt: grundlegende Schnittfunktionen

Welche Schnitte einsetzen?

O-Töne und Schnittbilder einfügen

Einblendungen, Vor- und Abspann

Geeignete Übergänge

Check-out / Abschluss

Das Webinar richtet sich an Mitarbeitende aus Unternehmenskommunikation und PR, Social Media und Marketing, die einen Einstieg in das Thema Smartphone-Video suchen. Vorkenntnisse in der Videoproduktion sind nicht erforderlich. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein aktuelles Smartphone mit iOS- oder Android-Betriebssystem, auf dem im Vorfeld ausgewählte Apps (z. B. für den Videoschnitt) installiert werden müssen.

Referent Thomas Wagensonner ist Co-Geschäftsführer der Visuell Kommunizieren GbR, einer Agentur für Schulung, Produktion und Beratung. Seit 2016 führt er Schulungen rund um die Produktion visueller Kommunikationsinhalte durch, produziert Videobeiträge und ist Redakteur der Kulturplattform museumsfernsehen.de.

