EMD - European Marketing Distribution

Mit sofortiger Wirkung: Französische Einkaufsgruppe Francap bündelt die Beschaffung ihrer starken Eigenmarken unter dem internationalen Dach der EMD-Allianz

Pfäffikon/Schweiz (ots)

Direkt zum Jahresstart 2025 zeigt das Netzwerk der European Marketing Distribution (EMD) wieder, welche zusätzlichen Vorteile die Zusammenarbeit zwischen renommierten Händlern für die Kunden im Einzelhandel generiert: Jüngstes Beispiel ist eine neue Kooperation zur gemeinsamen Beschaffung von Eigenmarken in Frankreich mit der Einkaufsgemeinschaft Francap, die 10 lokale Einzelhändler mit über 2.200 Verkaufsstellen bedient, darunter auch die französischen Niederlassungen des belgischen EMD-Partners Colruyt.

Den französischen Verbrauchern wird das ab sofort noch attraktivere Sortimente in den angeschlossenen Läden von Francap und Colruyt bescheren – für die Lieferanten in Frankreich eröffnet sich ein neuer und wertvoller Zugang in die weltweiten Absatzmärkte der EMD-Handelsallianz.

Um die Dynamik für alle eingebundenen Akteure zu erläutern, lohnt sich der genauere Blick auf die jetzt vernetzten Strukturen. Die in Frankreich seit über 60 Jahren erfolgreiche Francap-Einkaufsgemeinschaft zählt 10 Mitgliedsunternehmen, die aktuell 2.215 Verkaufsstellen in Frankreich repräsentieren und mit Vollsortiment vor allem in der Nahversorgung bei den Kunden erfolgreich sind.

In Frankreich genießt Francap hohe Anerkennung als zuverlässige Einkaufsorganisation für Supermarktketten wie Coccinelle Supermarché, Diagonal, G20 und Colruyt. Colruyt France, eines der größten Francap-Mitglieder, betreibt bereits 102 Supermärkte im französischen Einzelhandelsmarkt.

Darüber hinaus beliefert Francap auch etablierte Nahversorgungsspezialisten wie Rapid' Market, Sitis, Epi Service, Votre marché, Panier Sympa, Viveco oder Marché Minut'.

Zusammen mit Colruyt France erwirtschaftet die Francap-Gruppe einen Verbraucherumsatz von 3,5 Milliarden Euro.

Leistungsstarke Eigenmarken bilden den Schwerpunkt der Zusammenarbeit

Das Hauptziel der jetzt gestarteten Zusammenarbeit von Francap und Colruyt Frankreich unter dem Dach der EMD-Allianz ist die koordinierte Beschaffung und Vermarktung von leistungsstarken Eigenmarken. Auch im anspruchsvollen französischen Lebensmittelmarkt stehen die Private Labels immer höher im Kurs. So verfügt die Francap-Gruppe bereits über eine Range gut eingeführter eigener Marken (wie etwa Belle France, Les Délices de Belle France oder Ecoprix), während die EMD das Sortiment der Einkaufspartner Francap und Colruyt Frankreich mit ihrem großen Portfolio an stark nachgefragten Eigenmarken unter dem EMD-Eurolabel bereichern kann.

Die Zusammenarbeit zwischen Francap und EMD bezieht sich ausschließlich auf Eigenmarkenprodukte: Eine Zusammenarbeit bei der internationalen Vermarktung oder Beschaffung von A-Markenprodukten ist nicht Gegenstand der Zusammenarbeit.

Jede Menge neuer Impulse zum gegenseitigen Nutzen im Warengeschäft

Die Vernetzung aller genannten Partner löst im Ergebnis viele bedeutende Impulse aus. An vorderster Stelle gilt das für die französischen Einzelhandelskunden, denen jetzt eine noch ansprechendere Auswahl an sehr guten und stets preiswerten Eigenmarken zur Verfügung steht. Die Francap-Gruppe bringt sich mit ihrem gebündelten Fachwissen in die internationalen Produktgruppen-Ausschreibungen der EMD und die gemeinsamen Einkaufsteams ein. Die EMD selbst öffnet für die internationalen Hersteller von Eigenmarken einen neuen Zugang zum Lebensmittel-Markt in Frankreich – auf die französischen Hersteller wiederum warten neue Chancen im interkontinentalen EMD-Verbreitungsgebiet.

Die EMD, die im zurückliegenden 2024 gemeinsam mit allen Mitgliedern, Partnern aus Industrie und Handel ihr Jubiläum zum 35-jährigen Bestehen gefeiert hat, bleibt auch im neuen Jahr 2025 der besonders verlässliche und partnerschaftliche Ansprechpartner im internationalen Beschaffungs- und Vermarktungsmarkt.

Über EMD:

Die European Marketing Distribution AG mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) anerkannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten. Darüber hinaus unterstützt und realisiert die EMD-Zentrale globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Verträge mit den größten Markenherstellern.

Im Laufe des Jahres 2024 gab die EMD bereits neue Mitgliedschaften in Deutschland (RTG International) und in Südkorea (Lotte) bekannt. Woolworths Australia verließ die Zusammenarbeit Ende 2024.

Einschließlich des assoziierten Mitglieds Lotte aus Südkorea repräsentieren die EMD-Mitgliedsunternehmen in Europa und Asien derzeit einen Außenumsatz in Höhe von rund 200 Milliarden Euro in 16 Ländern.

Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:

Belgien: Colruyt Dänemark: Dagrofa Deutschland: RTG International Frankreich: Francap Italien: ESD Italia Luxemburg: Colruyt Niederlande: Superunie Norwegen: Unil/NorgesGruppen Österreich: MARKANT Portugal: EuromadiPort Schweden: Dagab/Axfood Schweiz: MARKANT Slowakei: MARKANT Spanien: Euromadi Südkorea: Lotte Tschechische Republik: MARKANT

Neben Südkorea und Japan ist das assoziierte Mitglied Lotte auch auf dem chinesischen, vietnamesischen und indonesischen Markt aktiv.