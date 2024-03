news aktuell Academy

So erstellen Sie Bilder und Visuals mit Hilfe von KI-Tools

Ein Online-Seminar der news aktuell Academy

Hamburg (ots)

Fotoprofi Simone Naumann verschafft einen Überblick über den Einsatz von KI-Tools in der Bildentstehung. Die Webinarteilnehmer lernen Methoden für die zielgerichtete Bildgestaltung und üben das Verfassen von Prompts, um KI-gestützte Bilder zu generieren.

Praktikable KI-Tools zur Bilderzeugung: Wie Sie mit präzisen Prompts aussagekräftige Bilder entwickeln und gestalten

Interessante und ansprechende KI-Bilder können so einiges: Inhalte hervorheben und optische Hingucker schaffen, Texte und Postings für digitale Kanäle bereichern, die Kreativität fördern und vieles mehr. Und natürlich lässt sich mit KI-generierten Bildern Zeit sparen im Vergleich zur herkömmlichen Fotoproduktion. Vorausgesetzt, Sie kennen die richtigen Tools und können diese zielgerichtet bedienen.

Die Fotografin Simone Naumann erläutert, mit welchen KI-Tools gute Bilder entstehen und wie diese Ihre Arbeit in der professionellen Kommunikation bereichern können. Sie erfahren, wie Sie vorgehen und mit welchen Prompts Sie zum gewünschten Ergebnis kommen können - damit Ihr Content die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient. Außerdem erfahren Sie, wie KI-Technologien zur Entwicklung Ihrer persönlichen Bildsprache beitragen können.

Die Teilnehmer bekommen eine Übersicht über gängige KI Tools zur Bilderstellung wie zum Beispiel Midjourney, Dall-E, Artsmart, Canva o.ä. Dabei soll das Webinar nicht nur informieren, sondern auch inspirieren und Mut machen, mit visuellem Content neue, unerwartete Wege zu gehen -Witz und ein bisschen Frechheit inbegriffen.

Programm

Einsatzmöglichkeiten aktueller KI-Tools wie z. B. Midjourney, Dall-E, Artsmart, Canva

Bildentstehung: Was benötigt eine KI, um ein Bild zu erschaffen?

Zielgerichtete Bildgestaltung: Wie erreicht man mit dem passenden Text das gewünschte Bild?

Prompt-Schreiben: Übung und Anwendung.

Von Bild zu Bild: Neue Bilder aus vorhandenem oder gezeichnetem Material kreieren.

Inspirationen und Ideen aus der Praxis

Diese Session richtet sich an Mitarbeiter*innen in den Kommunikations- und Marketingteams von Unternehmen und Agenturen und an alle, die für Ihr Geschäft den Umgang mit KI-Bildgeneratoren kennenlernen möchten, z. B. Social-Media-Manager und Content Creator, Marketingprofis und Eventmanager, Grafikdesigner und Kreative, Unternehmer und Geschäftsinhaber, Produktmanager und Entwickler.

Dieses Webinar wird auf zoom durchgeführt.

Referentin Simone Naumann ist etablierte Unternehmensfotografin. 2017 hat sie die SMARTphotoschule gegründet, um das Thema Visual Storytelling mit dem Smartphone für alle Interessierten zugänglich zu machen. Sie gibt seit Jahren Workshops für Smartphone-Fotografie und Bildsprache und ist Autorin mehrerer Sachbücher zu diesen Themen. Ihr neustes Buch "Fotografie mit dem Smartphone" erschien 2024. Seit langer Zeit beschäftigt sie sich intensiv mit KI Bildgeneratoren und bietet maßgeschneiderte Workshops dazu an.

Eckdaten für das Online-Seminar So erstellen Sie Bilder und Visuals mit Hilfe von KI-Tools

Termin: Mittwoch, 19. Juni 2024, 10:30 - 12:00 Uhr

Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. Mwst. / 136,85 Euro inkl. Mwst.

Mindestzahl Teilnehmende: 10

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Die Durchführung erfolgt auf zoom

