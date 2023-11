news aktuell Academy

SEO verstehen und erfolgreich umsetzen: So verbessern Sie Ihr Ranking in Suchmaschinen und gewinnen neue Leser, User und Kunden

Endlich ist die Website fertig, Sie haben alles gegeben! Und trotzdem taucht sie bei Google und den anderen Suchmaschinen nicht auf? Das liegt möglicherweise an der fehlenden Suchmaschinenoptimierung (SEO).

Suchmaschinenoptimierung verstehen und wirksam nutzen

In der Inhouse-Schulung "SEO verstehen und erfolgreich umsetzen" lernen Sie auf verständliche Weise die Basics der Suchmaschinenoptimierung kennen. Welche Ranking-Kriterien gibt es und wie optimieren Sie Ihre Website so, dass sie in den Suchergebnissen erscheint? Neben den technischen Aspekten erfahren Sie alles über die Nutzerfreundlichkeit einer Website, gute Navigation und relevante Inhalte.

Damit die Inhalte Ihrer Website gut ranken, müssen Sie wissen, wonach in den Suchmaschinen gesucht wird. Lernen Sie, die Fragen (Keywords) Ihrer Zielgruppe zu recherchieren und überzeugend zu beantworten. Mit gelungenen Metadaten und messbar besseren SEO-Texten überzeugen Sie Ihre potenziellen Kundinnen und Kunden und erreichen die Unternehmensziele Ihrer Website!

Kristin Brachhaus erklärt verständlich die Grundlagen der Suchmaschinenoptimierung und zeigt Ihnen, wie Sie mit einfachen Mitteln schnell ein besseres Ranking Ihrer Website erreichen. Gemeinsam wird Ihre Website analysiert, Optimierungspotenziale aufgezeigt, SEO-Tools vorgestellt und alle Fragen rund um das Thema SEO beantwortet.

Mit SEO das Ranking in Suchmaschinen verbessern - Programm:

SEO-Basics: Wie Websites in Suchmaschinen funktionieren

Technische Aspekte von SEO

Wonach sucht Ihre Zielgruppe: Keywords und Metadaten

Usability & benutzerfreundliche Navigation

Wirksame Metadaten, Metadaten von Bildern, Links & Buttons

Die Optimierung erfolgreicher Landingpages

SEO-Texte - Arbeit mit Strategie und Kreativität

Auswertung der Analyse Ihrer Website

Sie haben die Möglichkeit, Ihre speziellen Themen und Fragen im Vorfeld zu sammeln und mit der Referentin zu teilen. So erhalten Sie ein individuelles, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Training, bei dem Sie jederzeit Fragen stellen können. Gemeinsame Analysen und kleine Übungen ermöglichen eine aktive Beteiligung.

Diese Schulung eignet sich für Mitarbeitende aus den Bereichen Marketing, Unternehmenskommunikation, PR und Öffentlichkeitsarbeit sowie für alle, die Ihre Website selbst pflegen.

Ihre Referentin

Kristin Brachhaus ist seit 2001 online und mit ihrer Agentur Texthaus Berlin selbständige SEO-Managerin und Website-Texterin. Ihr Geschichts- und Literaturstudium nutzte sie zunächst zum Schreiben von PR-Texten. Seit 2006 beschäftigt sie sich mit den Themen SEO und Online-Marketing. In Ihrer täglichen Arbeit analysiert und optimiert sie Websites und schreibt Online-Texte. In Ihren Schulungen legt sie besonderen Wert darauf, dass die Inhalte verständlich und praxisnah sind. Alle Tipps können im Anschluss sofort in die Praxis umsetzt werden. Ihr Ziel: SEO so zu erklären, dass es sich erfolgreich umsetzen lässt und die Welt von schlechten Websites befreien.

Eckdaten

Dauer: je nach inhaltlichen Anforderungen 4 bis 6 Stunden inkl. Pausen

Kosten für Vorbereitung und Durchführung: abhängig von vereinbarter Dauer, Besonderheiten und individuellem Anpassungsbedarf. Auf Anfrage erstellen wir für Sie gerne ein Angebot.

Termin: nach Absprache

Durchführung: in Ihrem Unternehmen oder nach Absprache in unseren Räumen. Auch als Online-Format auf Zoom möglich.

