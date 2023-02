V-Zug AG

Innovationen aus Zug und Sulgen

Zug, 01.2.2023 – Als einziges Unternehmen in der Branche entwickeln und produzieren wir die meisten unserer Produkte in der Schweiz. Mit Stolz haben wir letztes Jahr in Sulgen (TG) das modernste Kühlschrankwerk Europas eröffnet. Heute stellen wir einige Ergebnisse unserer Investitionen in den Produktionsstandort Schweiz vor: einen neuen CombiCooler und Winecooler in Kompaktgrösse direkt aus Sulgen, sowie den weltweit grössten Combi-Steamer. Ausserdem gibt es Neuigkeiten zu unserem neuen Cooler und Freezer und Spannendes aus dem digitalen Bereich. Ebenfalls sind wir stolz darauf, dass neu alle unsere Adora Waschmaschinen mit dem Energylabel A ausgezeichnet sind.

Highlight im Cooling Sortiment

Flexibel, elegant, ressourcenschonend: Der CombiCooler V4000 178NI aus dem V-ZUG Kühlschrankwerk in Sulgen ist dank der PureCool Technologie einer der energieeffizientesten Modelle auf dem Markt, verfügt über die komfortable MonoFridge Funktion und beeindruckt mit Ästhetik und Bedienkomfort.

Cooles Duo: Freezer & Cooler

Der eintürige Cooler V4000 178K in voller Höhe ist mit einem Null-Grad-Fach ausgestattet und verfügt über eine hochwertige Innenausstattung mit eleganter LED-Beleuchtung. In Kombination mit dem Freezer V4000 178 N bietet er die perfekte Side-by-Side-Lösung.

Das kompakte Luxusgerät

Um Wein in vollen Zügen zu geniessen, muss seine Temperatur genau richtig sein. Mit unseren WineCoolern können Genussmenschen ihre Lieblingsweine bei perfekter Ausschanktemperatur aufbewahren und sie von ihrer besten Seite präsentieren. Neu auch im kompakten Luxusgerät, dem WineCooler V4000 45 – made in Sulgen.

V-ZUG stellt den weltweit grössten Combi-Steamer vor

Der 90 cm breite CombiSteamer V6000 45L Grand eröffnet neue Dimensionen beim Dämpfen und Backen und beeindruckt mit seiner Grösse und eleganten Erscheinung. Der neue Combi-Steamer von V-ZUG vereint innovative Technologie und herausragendes Design und eignet sich optimal für aussergewöhnliche Rezepte oder die Zubereitung mehrerer Gerichte gleichzeitig.

Die Medienmitteilungen mit detaillierten Geräteinformationen stehen im Anhang zum Download zur Verfügung.

Energieeffizienz & Qualität

Sie repräsentieren höchste Qualität, bieten umfangreiche Programme für alle Bedürfnisse und glänzen mit Bestnoten in Energieeffizienz: Neu sind alle Adora Waschmaschinen mit dem Energylabel A ausgezeichnet.

Highlights bei den Software-Updates

Dank unseren Software-Updates profitieren Besitzerinnen und Besitzer von Steamern, Backöfen und Mikrowellen der Excellence Line von jährlichen Neuerungen und Erweiterungen der bestehenden Gerätefunktionen. So bleiben die Geräte immer auf dem neusten Stand. Das Highlight des diesjährigen Software-Updates ist die Möglichkeit bis zu 15 Garschritte bzw. Betriebsarten unter «Eigene Rezepte» zusammenzustellen – je nach Belieben und individuellen Wünschen. Neben kleineren Verbesserungen im Bereich der Anzeige von Folgeschritten nach Betriebsende, kommen zusätzlich sechs neue Lebensmittelkategorien der GarAutomatik und neue EasyCook Einstellungen dazu. Die Software-Updates lassen sich direkt via V-ZUG App installieren und sind je nach Geräte-Typ und Komfortstufe unterschiedlich umfassend.

Über die V-ZUG Gruppe

«Wir bringen Leichtigkeit in Ihr Zuhause und Kreativität in Ihre Küche.»

V-ZUG ist die führende Schweizer Marke für Haushaltapparate und vermarktet ihre Produkte auch in ausgewählten Premiummärkten im Ausland. Seit über 100 Jahren entwickelt und produziert V-ZUG in der Schweiz Apparate für Küche und Waschraum und bietet in allen ihren Märkten einen umfassenden Service. Die SIBIRGroup AG, mit Fokus auf die schweizweite Erbringung von Allmarkenservice und Handel von Haushaltapparaten, ist ein weiterer Teil der V-ZUG Gruppe. Die V-ZUG Gruppe beschäftigt derzeit rund 2'200 Mitarbeitende.

Die Holdinggesellschaft V-ZUG Holding AG ist im Swiss Reporting Standard der SIX Swiss Exchange, Zürich, kotiert und im Swiss Performance Index (SPI) vertreten (Valorennummer 54 248 374, ISIN CH0542483745, Ticker-Symbol VZUG).

Medienkontakt

Lorena Brunner Head of Corporate Communications +41 79 698 79 29 media.office@vzug.com

V-ZUG AG Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug/Schweiz Telefon +41 58 767 67 67 www.vzug.com