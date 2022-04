Virchow Foundation for Global Health

Internationaler Virchow-Preis für Globale Gesundheit ausgelobt

Hochrangige Auszeichnung würdigt herausragende Leistungen, Beiträge und Innovationen zur Verbesserung der weltweiten Gesundheit mit einem Preisgeld von 500.000 Euro

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Für den prestigeträchtigen Virchow-Preis für Globale Gesundheit hat die Nominierungsphase begonnen. Mit dieser bedeutenden, international hochrangigen Auszeichnung werden herausragende Leistungen gewürdigt, die die komplexen Herausforderungen in der Globalen Gesundheit erfolgreich adressieren. Der Preis wird jährlich verliehen, erstmalig im Rahmen einer feierlichen Zeremonie am 15. Oktober 2022 in Berlin am Vorabend des World Health Summit.

Der neu etablierte Preis soll zu großen Ideen und zu umfassendem Engagement im Rahmen der Erreichung der gesundheitsbezogenen Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der Vereinten Nationen anspornen. Die Preisträger der Auszeichnung werden für ihr langjähriges Engagement und ihre innovativen Beiträge zur Verbesserung der Globalen Gesundheit mit einem Preisgeld von 500.000 Euro geehrt.

Ausgezeichnet werden Einzelpersonen, Organisationen oder Institutionen, die durch ihr Lebenswerk bzw. ihr Schaffen einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Globalen Gesundheit geleistet haben – sei es durch zivilgesellschaftliches, wissenschaftliches, humanitäres, soziales, politisches oder wirtschaftliches Engagement.

Die offizielle Bekanntgabe der Preisträger des Virchow-Preises für Globale Gesundheit erfolgt jedes Jahr am 13. Oktober, Geburtstag von Rudolf Virchow. Virchow vereinte in persona ein interdisziplinäres und humanistisches Konzept von Gesundheit und ist bis heute Vorbild für die Überwindung von Komplexität und die Überbrückung der Herausforderungen zur Verbesserung der Globalen Gesundheit.

Die Virchow-Stiftung für Globale Gesundheit möchte das Bewusstsein für die Bedeutung der Globalen Gesundheit schärfen und mit dem Preis diesbezüglich besonders innovative, langfristige und nachhaltige Leistungen und Beiträge auszeichnen. Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Berlin und Münster wurde aus zivilgesellschaftlichem Engagement heraus u.a. mit Unterstützung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften gegründet.

Details zum Nominierungsverfahren:

https://virchowprize.org/de/nominations/