Tdafoq Energy arbeitet mit Delectrik Systems in Indien im Rahmen des GWh-Vanadium-Durchflussbatterie-ESS-Projekts in Saudi-Arabien zusammen

Gurgaon, Indien (ots/PRNewswire)

Tdafoq Energy in Riad, Saudi-Arabien, hat sich für eine Vertriebs- und Fertigungslizenz mit Delectrik Systems in Gurgaon, Indien, zusammengeschlossen. Tdafoq Energy wird exklusiv die Vanadium Redox Durchflussbatterieprodukte von Delectrik verkaufen, die in Indien in den Golfstaaten (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate) hergestellt werden. Tdafoq hat auch damit begonnen, eine lokale Fertigungsstätte für Durchflussbatterien in Saudi-Arabien aufzubauen, die die Golfregion bedienen wird. Die Produktionsstätte in Saudi-Arabien wird bis 2025 auf GWh-Kapazität skaliert. Die Geschäftspartnerschaft zielt darauf ab, ein globaler Technologieführer im schnell wachsenden Segment der stationären Energiespeicherung zu werden und die wirtschaftlichen Diversifizierungsziele der Vision 2030 des Königreichs Saudi-Arabien zu unterstützen.

Die Produkte von Delectrik basieren auf patentiertem Stapel- und Systemdesign mit einer bewährten und ausgereiften Vanadium Redox Durchflussbatteriechemie. Das Unternehmen stellt Vanadium Durchflussbatterien der Serien RFB10, RFB40 und RFB200 mit einer Kapazität von 10 kWh, 40 kWh bzw. 200 kWh her. Diese Systeme sind Bausteine, die miteinander verbunden werden können, um selbst große Systeme von 100s MWh zu bauen. Sie sind für den Einsatz in stationären Energiespeichern für Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Stromnetzanwendungen ausgelegt. Delectrik verkauft diese Produkte in mehreren Regionen, wie z. B. den USA, Australien, Westeuropa, dem Nahen Osten und Indien.

Informationen zu Tdafoq

Tdafoq, ein im Jahr 2021 gegründetes Unternehmen mit Sitz im Königreich Saudi-Arabien, das die Vision verfolgt, Unternehmen und Privatpersonen nachhaltige, saubere und erschwingliche Energiesysteme bereitzustellen. Mit der zunehmenden Verlagerung hin zu erneuerbaren Energien sowie sauberer Energie ist der Bedarf an langlebigen, kostengünstigen und sicheren Speichersystemen gestiegen. Tdafoq verspricht, all diese Bedingungen und noch mehr mit der innovativen Produktreihe von Delectrik zu erfüllen, die auf die Bedürfnisse und Anforderungen aller Branchen zugeschnitten ist.

www.tdafoq.com

Informationen zu Delectrik

Delectrik ist ein etablierter OEM für Vanadium Redox Durchflussbatterien (VRFB) mit Sitz in Gurgaon, Indien. Das Unternehmen hat VRFB-Systeme von kW bis MW entwickelt und produziert. Die Produkte sind so konzipiert, dass Sie hoch skalierbare und flexible dezentralisierte Stromlösungen für verschiedene stationäre Anwendungen bieten.

www.delectrik.com

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an:

Hajed Mohammad Hashan, Ph.D.,

Gründer

, info@tdafoq.com

Vishal Mittal, Ph.D.,

Gründer und CEO

, vishal.mittal@delectrik.com

