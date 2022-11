Nooka Space

Start-up-Unternehmen Nooka Space: flexible Bürokabinen sorgen für Innovation auf Flughafenterminals

Nooka Space, das Unternehmen, das im Jahr 2020 das weltweit erste intelligente Netzwerk für räumlich flexible Büroräume entwickelt hat, führt das Konzept der beweglichen, auf Abruf buchbaren Büromodule in den Wartebereichen von Flughäfen ein, um den Fluggästen private Räume zum Arbeiten oder Entspannen zu bieten, während sie auf ihren Abflug warten. Nooka Space bringt dafür Nooka Air auf den Markt, eine intelligente Bürokabine, die für ein besseres Erlebnis am Flughafen während der Wartezeiten in den Terminals sorgen soll.

Die hochmodernen Bürokabinen von Nooka Air sind mit einer Technologie ausgestattet, die dem Benutzer die volle Kontrolle über den Raum gibt, von der Buchung des gewünschten Zeitfensters bis hin zur Anpassung der Innenumgebung wie etwa die Beleuchtung oder die Temperatur. Die digitalisierten Nooka Air-Bürokabinen sind IoT-fähig und bieten direkt über eine Mobil-App einen intelligenten Zugriff auf den Raum und seine Funktionen. Nooka Space bietet voll ausgestattete, mit WLAN verbundene, kostenpflichtige Büromodule an, die das Arbeiten am Flughafen und auf Reisen erleichtern. Mit ihrer schalldämmenden Technologie und den ergonomischen Möbeln sind die Nooka Air-Kabinen so konzipiert, dass sie die Konzentration und das Wohlbefinden der Benutzer steigern und die Produktivität unterwegs verbessern, ohne vom Lärm und der Hektik des Flughafens abgelenkt zu werden.

Sandu Băbășan, Mitbegründer von Nooka Space: „In den letzten Jahren hat sich die Art des Reisens, der Arbeit, der sozialen Kontakte und der Interaktion mit der Außenwelt grundlegend verändert. Wie viele andere Branchen auf der ganzen Welt sind auch die Flughäfen noch immer mit den Auswirkungen der Pandemie konfrontiert und müssen mehr Wert auf die Erfahrung, die Sicherheit und das Wohlbefinden der Passagiere legen. Daher ist der Wartebereich für die Zufriedenheit der Passagiere von entscheidender Bedeutung. Der Mangel an privaten Arbeits- und Entspannungsräumen in vielen internationalen Flughäfen hat uns auf die Idee gebracht, Nooka Air zu entwickeln, ein Hightech-Büromodul, das gebucht und während des Wartens auf den Abflug als privater Raum zum Arbeiten, Konzentrieren oder Entspannen genutzt werden kann."

Der internationale Flughafen Avram Iancu, Cluj ist einer der ersten, auf dem die Kabinen von Nooka Air aufgestellt wurden.

„Wir befinden uns in fortgeschrittenen Verhandlungen und stehen kurz vor der Unterzeichnung von Verträgen mit neun weiteren Flughäfen in Westeuropa. Laut den in der App erfassten Buchungsvorgängen hat jeder dritte Nutzer seinen Aufenthalt verlängert, was uns davon überzeugt, dass die von uns angebotene Lösung einen Mehrwert für die Passagiere in den Flughafenterminals darstellt", fügte Sandu Băbășan hinzu.

Nooka Space hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein globales Netzwerk von so genannten „Smart Proximity Offices" aufzubauen und eine Gemeinschaft von Nutzern zu bilden, die zur nachhaltigen Entwicklung von Smart Cities beiträgt. Nooka Space unterhält Büros in den Niederlanden, Deutschland, Österreich, Rumänien, Irland, der Schweiz, Italien und Frankreich. Weitere Informationen finden Sie auf www.nookaspace.com.

