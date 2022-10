China National Publications Import and Export (Group) Corporation

China in Translation: Ausstellung der internationalen Kommunikationserfolge von chinesischen Büchern in der neuen Ära beginnt offiziell

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire)

Die China in Translation: Ausstellung der internationalen Kommunikationserfolge von chinesischen Büchern in der neuen Ära 2022 wurde am 19. Oktober 2022 auf der Frankfurter Buchmesse offiziell eröffnet. Die von der China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd. (CNPIEC) ausgerichtete fünftägige Veranstaltung umfasst eine physische Buchmesse und die Übertragung einer Sammlung von Medienvideos. Bei der physischen Buchmesse werden eine Sammlung von mehr als 300 Titeln, die ursprünglich auf Chinesisch verfasst wurden, sowie deren übersetzte Versionen in mehr als 30 Sprachen, darunter Englisch, Russisch und Deutsch, präsentiert. Es wird eine breite Themenpalette abgedeckt, darunter die chinesische Wirtschaft, Literatur, Geschichte, Kunst sowie einige Themen rund um das zeitgenössische China. Die Mediensammlung zeigt Videos mit 20 international renommierten Wissenschaftlern und Experten, die sich mit Themen im Zusammenhang mit China beschäftigen, darunter Violeta Bulc, ehemalige Europäische Kommissarin für Mobilität und Verkehr der Europäischen Kommission und ehemalige stellvertretende Ministerpräsidentin Sloweniens, sowie Stephan Petermann, Berater des niederländischen Fonds für die Kreativwirtschaft.

Die Sonderausstellung, ein von CNPIEC ins Leben gerufenes Markenprojekt, war 2019 erstmals Teil einer Ausstellung. Sie beleuchtet auf umfassende Art und Weise die Veröffentlichung und Förderung chinesischer Bücher auf ausländischen Märkten aus verschiedenen Perspektiven, basierend auf Chinas wichtigsten Errungenschaften im globalen Verlagssektor. Ziel ist es, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und internationalen Verlagsgemeinschaften zu fördern und die Kommunikation zwischen China und ausländischen Kulturen zu erleichtern.

