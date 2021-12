Novalis LifeSciences LLC

Novalis LifeSciences lanciert zweiten Life-Science-Investmentfonds über 300 Millionen Dollar und gibt wichtige neue Teammitglieder bekannt

Hampton, N.H. (ots/PRNewswire)

Novalis LifeSciences LLC, ein Investment- und Beratungsunternehmen für die Biowissenschaftsbranche, gab heute bekannt, dass es für seinen zweiten Fonds – Novalis LifeSciences Investments II, LP – 300 Millionen Dollar an Kapital aufgebracht hat. Darüber hinaus schloss sich Paul M. Meister dem Unternehmen als Partner an.

Novalis LifeSciences ist primär auf hoch innovative Life-Science-Unternehmen ausgerichtet. Anlässlich der Schließung des zweiten Fonds erklärte der Gründer und Vorsitzende Marijn E. Dekkers: „Dieser zweite Fonds wird die Investitionsstrategie von Fonds I fortsetzen. Er wird in 10-15 Unternehmen investieren, die bahnbrechende Technologien in verschiedenen Segmenten der Life-Science-Branche vermarkten." Zu diesen Segmenten zählen biopharmazeutische Therapeutika, biowissenschaftliche Instrumente, Genomik, synthetische Biologie, molekulare Diagnostik und landwirtschaftliche Biotechnologie – alles Bereiche mit großem ungedecktem Bedarf und interessanten Möglichkeiten für Investoren. Einige der wichtigsten Portfoliounternehmen des Fonds I sind Ginkgo Bioworks, Cerevel Therapeutics, Decipher Biosciences, Quanterix und Biotalys, die alle kürzlich an die Börse gegangen sind oder akquiriert wurden.

Marijn Dekkers bemerkte weiter: „Ich freue mich außerdem, bekannt geben zu dürfen, dass Paul Meister dem Novalis-Team als Partner beigetreten ist. In seiner früheren Funktion als stellvertretender Vorsitzender bei Fisher Scientific haben Paul und ich 2006 im Hinblick auf die Fusion von Thermo Electron und Fisher Scientific zu Thermo Fisher Scientific eng zusammengearbeitet. Angesichts Pauls umfassender Erfahrung in den Biowissenschaften sehe ich unserer erneuten Zusammenarbeit im Rahmen dieses zweiten Fonds mit Freude entgegen." Darüber hinaus sind kürzlich zwei weitere wichtige neue Mitglieder zu Novalis gestoßen. Constantine G. Pantelis wurde zum Chief Operating Officer und Devin Leake zum Managing Director ernannt. Ihre beruflichen Werdegänge finden Sie unter www.novalislifesciences.com

Informationen zu Novalis LifeSciences

Novalis LifeSciences LLC ist eine Boutique-Investment- und Beratungsfirma, die 2017 von Marijn E. Dekkers gegründet wurde. Mit einem Team von erfahrenen Führungskräften aus der Biowissenschaftsbranche finanziert und berät Novalis visionäre Life-Science-Unternehmer. Das Unternehmen verwaltet rund 500 Millionen US-Dollar in zwei Investmentfonds.

