Daniel Regensburger wird Co-CEO der Pangaea Life Capital Partners AG

Von München nach Zug in der Schweiz: Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2025 wechselt der bisherige Geschäftsführer der Pangaea Life GmbH Daniel Regensburger (38) zur 2023 gegründeten Pangaea Life Capital Partners AG (PLCP). Dort leitet er fortan gemeinsam mit Michael Haupt die Geschicke des Unternehmens.

Die PLCP wurde 2023 als Joint Venture der Versicherungsgruppe die Bayerische und der schweizer Investmentgesellschaft Empira AG gegründet, welche zur weltweit führenden Investmentplattform Partners Group AG gehört. Als globaler Investment Manager ist die im schweizerischen Zug ansässige PLCP auf die Entwicklung von Anlagelösungen auf Basis nachhaltiger Sachwerte spezialisiert. Die Pangaea Life GmbH mit Sitz in München verantwortet als Marke der Bayerischen die Vermarktung und den Vertrieb der auf diesen Lösungen aufbauenden Produkte. Außerdem ist sie Eigentümerin der Markenrechte der Pangaea Life.

Fokus auf der Entwicklung zukunftsweisender nachhaltiger Investments

In seiner neuen Rolle wird Regensburger die Entwicklung der PLCP als Investment-Produktschmiede und Innovationsmotor weiter vorantreiben. Das Unternehmen setzt sich zum Ziel, attraktive Anlagechancen in nachhaltigen Sachwerten auf globaler Ebene zu identifizieren und institutionellen wie privaten Anlegern Zugang zu diesen zu eröffnen - und das für Produkte innerhalb wie außerhalb von Versicherungen.

"Ich freue mich sehr den Erfolgsweg der Pangaea Life in der neuen Position weiter mitgestalten und prägen zu können und kann es kaum erwarten, neue Ideen für unsere Ziel-Investoren in die Tat umzusetzen", sagt Daniel Regensburger. "Wie keine zweite Marke vereint Pangaea Life konsequent nachhaltiges Investieren mit Transparenz und Rendite. Gemeinsam mit Michael Haupt ist es mein Ziel, das Investment-Portfolio weiter auszubauen, um künftig noch mehr Investorengruppen Anlagechancen in einigen der spannendsten nachhaltigen Zukunftsthemen unseres Globus zu eröffnen. Die Brücke zwischen Zug und München und somit zwischen Produkt und Vertrieb wird dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor, den ich weiter stärken werde."

Wichtiger Autor der Pangaea-Life-Wachstumsstory

Daniel Regensburger rückte im Januar 2018 in die Geschäftsführung der Pangaea Life GmbH auf und bildete dort zuletzt gemeinsam mit Uwe Mahrt und Achim Steinhorst das Führungs-Trio an der Spitze der nachhaltigen Tochter der Bayerischen. Hier trug er in den vergangenen Jahren maßgeblich zum rasanten Wachstumskurs der Marke bei. Die Pangaea-Life-Fonds konnten ihr Gesamtvolumen seit seinem Antritt von rund 83 Millionen Euro auf heute rund 732 Millionen Euro mehr als verachtfachen.

"Pangaea Life ist nicht nur Pionier für konsequent nachhaltige Investments auf dem deutschen Versicherungsmarkt, sondern zugleich eine der beeindruckendsten Wachstumsstorys der Branche", sagt Martin Gräfer, Vorstand die Bayerische. "Mit Daniel Regensburger wechselt einer der maßgeblichen Autoren dieser Story nun in die Schweiz. Für das Erreichte möchte ich ihm von Herzen meinen Dank und Respekt aussprechen. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir Daniel Regensburger gemeinsam mit der Empira AG für die Spitze der Pangaea Life Capital Partners gewinnen konnten. In neuer Rolle wird er mit seinem breiten Know-how und seinem Instinkt für die künftigen Mega-Trends des Marktes dafür sorgen, dass die Pangaea Life ihre Position als erste Adresse für transparent nachhaltige Investmentlösungen weiter ausbauen wird - in Deutschland und auch international."

"Mit Daniel Regensburger gewinnt die Pangaea Life Capital Partners AG nicht nur einen herausragenden Experten im Bereich nachhaltiger Investments, sondern auch einen visionären Gestalter, der es versteht, zukunftsweisende Anlagestrategien mit einer klaren Kundenorientierung zu verbinden" sagt Lahcen Knapp, Präsident des Verwaltungsrates der Empira AG. "Gemeinsam mit Michael Haupt bildet er ein starkes Führungsduo, das die Position der Pangaea Life als international führender Anbieter nachhaltiger Investmentlösungen weiter ausbauen wird."

Vor seiner Zeit bei der Pangaea Life GmbH war Daniel Regensburger nach seinem Studium der Wirtschaftswissenschaften seit 2011 in verschiedenen Funktionen bei der Bayerischen tätig, darunter als Vorstandsassistent von Martin Gräfer und als Leiter der Vertriebsdirektion Süd der Versicherungsgruppe.

Schlagkräftige Doppelspitze bei der Pangaea Life GmbH

Die Pangaea Life GmbH wird fortan vom Geschäftsführer-Duo Uwe Mahrt und Achim Steinhorst geleitet, die bereits zuvor Teil der Geschäftsführung waren. Als Hauptgeschäftsführer (CEO) ist Uwe Mahrt bereits seit 2017 bei der Pangaea Life GmbH und prägt deren Erfolg seit Beginn. In bestehender Rolle wird Mahrt fortan verstärkt den Vertrieb in der DACH-Region vorantreiben. Achim Steinhorst rückte 2021 in die Geschäftsführung auf und leistet seitdem einen wichtigen Beitrag zur strategischen Geschäftsentwicklung.

"Uwe Mahrt ist als 'First Mover' von erster Stunde an wie kein Zweiter mit dem Aufstieg der Marke Pangaea Life verbunden. Achim Steinhorst trägt mit seiner Expertise als tragender Faktor einen wichtigen Teil zur überaus positiven Entwicklung unserer Unternehmenstochter bei. Mit diesem Geschäftsführer-Duo ist die Pangaea Life GmbH ideal aufgestellt, um an bisherige Erfolge nicht nur anzuknüpfen, sondern diese auszubauen", so Martin Gräfer.

***

Pangaea Life

Pangaea Life ist ein auf nachhaltige Investments spezialisierter globaler Investmentmanager und Anbieter nachhaltiger Anlagelösungen. Die Marke wurde im Jahr 2017 durch die Versicherungsgruppe die Bayerische mit dem Ziel gegründet, Rendite und konsequente Nachhaltigkeit zu vereinen. Hinter Pangaea Life stehen aktuell zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Der Fonds Blue Energy verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 564 Millionen Euro und bietet Kunden seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 9,0 Prozent. Der Fonds Blue Living verfügt aktuell über ein Fondsvolumen von rund 168 Millionen Euro und weist seit Auflage eine durchschnittliche jährliche Bruttowertentwicklung von 6,0 Prozent auf (jeweils Bruttowerte; Stand 30.09.2024). Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen und bieten Kunden ein Höchstmaß an Transparenz. Pangaea Life setzt sich aus der für Marketing und Vertrieb zuständigen Pangaea Life GmbH mit Sitz in München (Deutschland) und der für die Investment- und Fondslösungen verantwortlichen Pangaea Life Capital Partners AG mit Sitz in Zug (Schweiz) zusammen. Pangaea Life Capital Partners AG ist ein Joint Venture der Versicherungsgruppe die Bayerische und des Investmentmanagers Empira AG.