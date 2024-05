Hillstone Networks

Hillstone Networks wird im Bericht über die Firewall-Landschaft in Unternehmen genannt

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire)

Das Integrative Cybersecurity-Portfolio von Hillstone Networks umfasst zukunftssichere, KI-gestützte Firewall-Plattformen, die alle Workloads und Einsatzszenarien unterstützen.

Hillstone Networks, ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, wurde in den Forrester Enterprise Firewall Landscape, Q2 2024 Bericht aufgenommen. Die Forrester Landscape Reports bieten einen Überblick über einen bestimmten Markt mit einer Momentaufnahme der ausgewählten Anbieter mit dem Ziel, Unternehmen, die auf der Suche nach einer geeigneten Lösung für ihre Geschäftsanforderungen und IT-Umgebungen sind, einen Einblick zu geben.

Im Enterprise Firewall Landscape Report gibt Forrester die folgende Definition: Unternehmen, die noch nicht vollständig auf die Cloud umgestiegen sind (und das sind die meisten), verlassen sich auf Unternehmensfirewalls (EFWs) als wichtigen Sicherheitsmechanismus zum Schutz des Unternehmensdatenverkehrs. Einst als „Firewalls der nächsten Generation (NGFWs)" bezeichnet, haben diese Lösungen an Leistungsfähigkeit gewonnen ... um den Veränderungen in der Bedrohungslandschaft gerecht zu werden, technologische Fortschritte zu integrieren und die Anforderungen von Unternehmen zu erfüllen, die Zero Trust ... über hybride Topologien hinweg einführen."

„Wir freuen uns sehr über die Aufnahme in den Forrester-Report. Das Flaggschiffprodukt von Hillstone ist die Firewall-Plattform der nächsten Generation, die sowohl On-premises- als auch Hybrid- und Multi-Cloud-Implementierungen abdeckt und eine funktionsreiche Netzwerksicherheit bietet, die eine solide Grundlage für eine Zero-Trust-Architektur bildet", erklärt Tim Liu, CTO und Mitbegründer von Hillstone Networks. „Diese Lösungen sind anpassungsfähig und skalierbar, um unterschiedlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden, wie unsere weltweiten Kunden beweisen."

Forrester nennt als Haupttrend die Konsolidierung, d. h. die Anbieter fassen mehrere Funktionen und Möglichkeiten in einer Plattform zusammen. Dies steht im Einklang mit Hillstones integrativem Cybersecurity-Portfolio, dessen Kernpunkte Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung sind. Von Containern bis hin zu Clouds und von Servern bis hin zu SaaS bietet eine integrative Cybersicherheitsstrategie anpassungsfähigen Schutz und Abdeckung für jede Umgebung und gewährleistet Widerstandsfähigkeit gegen sich entwickelnde Bedrohungen. Die Plattform ist anpassungsfähig und gibt dem Unternehmen die Kontrolle, während die Komplexität durch die Konsolidierung von Einzelprodukten reduziert wird.

Erfahren Sie hier mehr über die zukunftsweisenden Netzwerksicherheitslösungen von Hillstone Networks.

Informationen zu Hillstone Networks

Der integrative Cybersecurity-Ansatz von Hillstone Networks basiert auf einer visionären, KI-gestützten und leicht zugänglichen Plattform, die Abdeckung, Kontrolle und Konsolidierung zur Sicherung von über 28.000 Unternehmen weltweit bietet. Hillstone ist ein zuverlässiger Marktführer im Bereich der Cybersicherheit und schützt kritische Anlagen und Infrastrukturen, vom Edge bis zur Cloud, unabhängig davon, wo sich die Arbeitslasten befinden. Weitere Informationen unter http://www.hillstonenet.com

inquiry@hillstonenet.com