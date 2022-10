Governance Solutions Group (GSG)

Frist für die Offenlegung der CO₂-Emissionen von Fondsverwaltern in HK läuft ab - bewährte Lösung wird enthüllt

Hongkong (ots/PRNewswire)

HONGKONG, 19. Oktober 2022 /PRNewswire/ – Governance Solutions Group (GSG), Chinas führender Anbieter von ESG-Investment- und Nachhaltigkeitsdaten, gibt bekannt, dass sein Angebot an Kohlenstoffemissionsdaten, Carbon Discovery®, die kritische Größe erreicht hat.

Diese Mitteilung erfolgt vor dem Hintergrund der Ankündigung der SFC, dass alle in Hongkong ansässigen Fondsmanager bis zum 20. November umfassende Angaben zu ihren klimabezogenen Investitionsrisiken machen müssen. Insbesondere Fondsmanager mit einem Fondsvolumen von mehr als 8 Mrd. HKD werden die Maßnahmen bereits vor zwei Monaten (20. August) umgesetzt haben, aber alle Fondsmanager müssen dies nun bis zum Fristablauf im November tun.

In den letzten sechs Monaten hat die Datenplattform von GSG erfolgreich klimabezogenes Risikomanagement und Offenlegung für mehr als ein Dutzend erstklassiger Vermögensverwalter in Hongkong bereitgestellt, darunter CSOP Asset Management, Bosera Asset Management (International), Dacheng International, ABCI Asset Management und CISI Asset Management mit einem Fondsvolumen von insgesamt mehr als 300 Milliarden HKD (38 Milliarden USD).

Carbon Discovery® von GSG hat zuverlässige, umfassende und effektive Datenlösungen für in Hongkong ansässige Fondsmanager mit einem kollektiven Anlagesystem zur Verfügung gestellt, die gemäß der letztjährigen grundlegenden Überarbeitung des Verhaltenskodex für Fondsmanager (FMCC) durch die Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) bis spätestens 20. November dieses Jahres klimabezogenes Risikomanagement und Offenlegungen vorlegen müssen. Die Daten schließen eine Lücke, zumal bisher nur wenige börsennotierte Unternehmen und Anleiheemittenten in China Kohlenstoffdaten offengelegt haben.

Carbon Discovery® ist die GSG-eigene Datenbank für die Kohlenstoffbilanzierung von Portfolios, die im Jahr 2021 eingeführt wurde. Die Datenbank soll Fondsmanagern helfen, klimabezogene Risiken auf der Ebene einzelner Aktien oder Anleihen sowie auf Portfolioebene zu bewerten. Letztendlich können Fondsmanager eine Bilanzierung und Verwaltung der Kohlenstoffemissionen ihres Portfolios erreichen, kohlenstoffbezogene Anlagestrategien optimieren und relevante Offenlegungsanforderungen von Aufsichtsbehörden oder Anlegerkunden erfüllen. Darüber hinaus können Fondsmanager mit der Datenunterstützung von Carbon Discovery® besser mit den Portfoliounternehmen bei der Offenlegung von Kohlenstoffdaten und der Entwicklung von Netto-Null-Strategien zusammenarbeiten.

Carbon Discovery® wurde auf der Grundlage der weltweit verbreiteten und auch von der SFC anerkannten PCAF-Methode (Partnership for Carbon Accounting Financials) entwickelt, sodass es die Compliance-Anforderungen der Fondsmanager gut erfüllt. Auch die Emissionsfaktoren, die in dem Modell verwendet werden, wurden mit Unterstützung und unter Anleitung des Nationalen Zentrums für internationale Zusammenarbeit zur Erforschung der Klimawandelstrategie (NCSC) des Ministeriums für Ökologie und Umwelt erstellt. Dies stellt sicher, dass Fondsmanager mit marktspezifischen und maßgeblichen Lösungen für die Kohlenstoffbilanzierung versorgt werden.

Klimabedingte Risiken sind sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene aufsichtsrechtlicher Vorschriften relevant. Während das Bewusstsein für den Klimawandel gewachsen ist, hat sich der tatsächliche Klimawandel beschleunigt und die Auswirkungen werden immer gravierender. Da die Finanzdienstleistungsbranche eine stark integrierte Rolle in der Gesellschaft spielt, ist sie besonders anfällig für Risiken, die durch den Klimawandel verursacht werden. Die Bewältigung von Klimarisiken und die Nutzung von Finanzmitteln zur Förderung eines kohlenstoffarmen Wandels sind mittlerweile ein globaler Konsens.

Heutzutage widmen internationale Allianzen, Initiativen und Regulierungen der Portfolio-Kohlenstoff-Analyse eine erhöhte Aufmerksamkeit. Die quantitative Offenlegung von CO₂-Emissionen ist angesichts der strengen Anforderungen unerlässlich geworden. Für den Finanzsektor sind zukünftige Emissionsreduktionsverpflichtungen ebenfalls zum Trend geworden und stehen im Fokus der Anlagenbesitzer.

Einige führende Fondsmanager, darunter CSOP, Bosera international, Dacheng International, ABCI Asset Management und CISI Asset Management, haben proaktiv Maßnahmen zum klimabezogenen Risikomanagement ergriffen. GSG arbeitet mit diesen Top-Fondsmanagern zusammen, indem sie sowohl Daten zu den Kohlenstoffemissionen auf Vermögensebene (über Carbon Discovery® von GSG) als auch Beratungsdienste anbietet, um die Klimaresilienz zu verbessern und Klimachancen zu nutzen. Darüber hinaus unterstützt die GSG ihre Kunden bei der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen der FMCC in Bezug auf klimabezogene Risiken. Dazu gehören die Einrichtung von Governance-Strukturen, die Bewertung von Klimarisiken, Szenarioanalysen, die Berechnung des CO₂-Fußabdrucks von Portfolios und die Offenlegungsberichterstattung.

Mit der verbesserten Datenanalyseplattform, die sowohl das Klimarisiko als auch die Kohlenstoffemissionen der zugrunde liegenden Vermögenswerte aufdeckt, kann GSG nun Portfoliomanagern die Werkzeuge zur Verfügung stellen, mit denen sie den CO₂-Fußabdruck des Portfolios sofort berechnen, die Klimarisiken in verschiedenen Szenarien bewerten und die Produktstrategie entsprechend anpassen können.

Frau Doris Lian, Chairperson, HKCAMA, CEO, Bosera Asset Management (International) Co., Limited

„Als Unterzeichner der PRI und Befürworter der TCFD legen wir großen Wert auf nachhaltige Investitionen und Fragen des Klimawandels. Mit Hilfe der Datenbank Carbon Discovery® von GSG haben wir die Kohlenstoffemissionen berechnet, um den CO₂-Fußabdruck unserer Produkte besser zu verstehen. Dies ermöglichte es uns, unsere Anlagestrategie zu optimieren und das Risiko zu senken. Wir schätzen auch die professionelle Unterstützung von GSG beim Aufbau eines umfassenden internen Rahmens für das Management klimabezogener Risiken, von dem wir glauben, dass er unsere Widerstandsfähigkeit gegen Risiken des Klimawandels stärken wird."

Frau Chen Ding, CEO, CSOP Assetmanagement Limited

„Wir glauben, dass eine ausgewogenere Zukunft langfristige Chancen und Renditen bringen wird. Mithilfe der Daten und Analysen der GSG konnten wir qualifizierte Bewertungen der klimabezogenen Risiken vornehmen, da sich eine solche Quantifizierung als äußerst wertvoll für die Entscheidungsfindung bei unseren nachhaltigen Investitionen erwiesen hat. In diesem Jahr haben wir mit Unterstützung der GSG unsere Richtlinie zum Management klimabezogener Risiken eingeführt, die uns als Rahmen und Leitfaden für ein besseres Management klimabezogener Risiken und für effiziente konkrete Maßnahmen dient. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit GSG und die Erkundung weiterer Möglichkeiten."

Dr. Dequan WANG, CEO, Governance Solutions Group, Vice Chair, ESG Committee, HKCAMA

„Der Zugang zu quantifizierbaren Daten über Kohlenstoffemissionen ist für Vermögensverwalter von entscheidender Bedeutung, um die Auswirkungen klimabezogener Risiken zu bewerten und zu steuern. Auf dem chinesischen Markt, wo die Offenlegung von Kohlenstoffemissionen noch nicht für alle börsennotierten Unternehmen und Anleiheemittenten verpflichtend ist, bietet Carbon Discovery® von GSG, unsere firmeneigene Datenbank für die Kohlenstoffbilanzierung von Portfolios, für Investoren eine Lösung mit einer soliden, an PCAF und TCFD ausgerichteten Methodik sowie lokaler Expertise, die Kompetenz und Aktualität unserer Modellparameter gewährleistet. GSG fühlt sich geehrt, mit vielen führenden Vermögensverwaltern zusammengearbeitet zu haben, um die Anwendung von Carbon Discovery® zu fördern. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen, um die Entwicklung des Klimarisikomanagements in der Finanzbranche weiter zu unterstützen."

Informationen zu GSG

Die Governance Solutions Group (GSG) ist ein ESG & Sustainable Investment Advisor, der sich auf Chinas Kapitalmärkte konzentriert. GSG ist Unterzeichner der PRI sowie Mitglied des OECD Corporate Governance Roundtable und des ICGN. Wir sind GRI-zertifizierte Trainer, Mitglied der SASB Alliance und TCFD-Unterstützer. Mit Geschäftsstellen in Shenzhen, Beijing, Shanghai und Hongkong bietet GSG ESG-Forschung und -Bewertung, ESG-Daten zu chinesischen Emittenten, Unterstützung bei der aktiven Beteiligung und Stimmrechtsberatung für institutionelle Anleger.

GSG Gründer und CEO Dr. Wang ist außerdem ein eingeladener Experte des chinesischen ESG30-Forums, stellvertretender Vorsitzender des ESG-Komitees der Hong Kong Chinese Asset Managers Association, Mitglied des Komitees für nachhaltige Investitionen der China Assets Management Association (AMAC) und Berater der Insurance Asset Management Association of China (IAMAC). Er ist außerdem Fellow des Hong Kong Institute of Directors. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.governance-solutions.com oder wenden Sie sich an Dr. Dequan Wang unter dwang@governance-solutions.com, +852 91576618