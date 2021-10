Ferris Bühler Communications

Einladung: Medienanlass Eröffnung Wellness-Therme FORTYSEVEN

In einem Monat ist es endlich soweit: Die Wellness-Therme FORTYSEVEN in Baden öffnet ihre Tore!

Gerne laden wir Sie als Medienschaffende bereits am Donnerstag, 18. November um 10.00 Uhr zu einem Medienanlass mit exklusivem Blick hinter die Kulissen ein.

Datum: Donnerstag, 18. November 2021

Zeit: 10.00 - ca. 13.00 Uhr inkl. Apéro riche

Ort: Wellness-Therme FORTYSEVEN, Grosse Bäder 1, 5400 Baden

Programm:

Feierlicher Eröffnungsakt

Grusswort Regierungsrat Kanton Aargau

Podium im Thermenbecken mit folgenden Gästen: - Nina Suma, Geschäftsführerin Wellness-Therme FORTYSEVEN - Rainer Blaser, Direktor Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden - Markus Schneider, Stadtammann Baden

Exklusiver, geführter Rundgang mit folgenden Stationen: - Erlebniswelt Kosmos mit Boris Blank vom Künstlerduo Yello - Thermenwelt mit Architekt Mario Botta und Bauleiter Antony Strub - Saunalandschaft und Spa mit Doris Muhr, Leiterin Marketing & Verkauf

Apéro riche sowie individuelle Gesprächs- und Interviewmöglichkeiten

Bitte geben Sie uns bis am Freitag, 12. November per Rückmail an celine@ferrisbuehler.com Bescheid, ob Sie am Medienanlass dabei sein möchten. Selbstverständlich werden vor Ort sämtliche nötigen Schutzmassnahmen für Ihre Gesundheit getroffen. Bitte beachten Sie, dass am Medienanlass die 3G-Regel gilt.

Sollten Sie verhindert sein, freuen wir uns jederzeit über eine Kontaktaufnahme für individuelle Mediengeschichten und senden Ihnen gerne nach dem Anlass Unterlagen zu.

Bei Fragen oder Interview-Wünschen stehen wir Ihnen gerne per Rückmail oder unter Tel. 056 544 61 64 zur Verfügung.

Seien Sie dabei und tauchen Sie mit uns in die einzigartige Thermen-Welt des FORTYSEVEN ein – Wir freuen uns auf Sie!

Herzliche Grüsse

Céline Schleich

i.A. Wellness-Therme FORTYSEVEN

Ferris Bühler Communications GmbH Stadtturmstrasse 8 CH-5400 Baden, Switzerland Tel. +41 56 209 15 15 Direkt +41 56 544 61 64 celine@ferrisbuehler.com www.ferrisbuehler.com