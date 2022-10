Safenetpay Services

Safenetpay ändert seinen Namen in Moneff

London (ots/PRNewswire)

Safenetpay gab seine Umfirmierung und Namensänderung zu Moneff bekannt. Der Grund für die Namensänderung bestand darin, die Änderung des Angebots von Moneff von einem reinen Zahlungsunternehmen zu einem erweiterten Portfolio von optimierten und effizienten Dienstleistungen zur Unterstützung von KMU präziser zu reflektieren.

KMU und Unternehmer brauchen leicht zugängliche Lösungen zur Verwaltung ihres Geldes. Obwohl KMU 99 % aller registrierten Unternehmen im Vereinigten Königreich ausmachen, werden diese Unternehmer von Geschäftsbanken und etablierten Kreditgebern immer wieder übersehen oder abgelehnt, und ihnen werden maßlos überhöhte Gebühren für Geschäftskonten und grenzüberschreitende Überweisungen berechnet.

Moneff hilft kleinen Unternehmen, ihr Geld effizienter zu bewegen, indem es eine zentrale Anlaufstelle für kostenlose* Geschäftskonten mit mehreren Währungen, Überweisungen mit günstigen Wechselkursen und Services wie Kartenausgabe und Online-Zahlungsabwicklung bietet. Durch die Schaffung einer globalen Finanzinfrastruktur, die innovative API-geführte Cloud-Technologie und strategische Partnerschaften nutzt, zielt Moneff darauf ab, ein gerechteres und fortschrittlicheres Finanzökosystem für die 22,6 Millionen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Vereinigten Königreich und in der EU zu schaffen.

„Wir hielten es für notwendig, den Namen des Unternehmens zu ändern, um unser Angebot, kleinen Unternehmen bei der Verwaltung ihres Geldes zu helfen, besser zu reflektieren", sagte Sanjar Mavlyanov, CEO und Gründer von Moneff.

„Wir möchten, dass sich unsere Kunden auf die Verbesserung ihres Geschäft konzentrieren können, anstatt vom Umgang mit mehreren Anbietern abgelenkt zu werden. Aus diesem Grund bauen wir ein Ökosystem von Geschäftsinstrumenten auf, das Unternehmen bei ihrem Wachstum unterstützt und ihnen Geld spart", fügte Dilshod Mikhmanov, Mitbegründer und CFO von Moneff, hinzu.

Indem Moneff kleinen Unternehmen kostenlose*, grenzenlose und reibungslose E-Geld-Konten zur Verfügung stellt, demokratisiert es das Kundenerlebnis, indem es die Bedürfnisse von Kunden an die erste Stelle stellt und echte alternative Geldlösungen für Unternehmen aller Art anbietet. Moneff ist stolz darauf, einen hochwertigen Kundenservice anzubieten, und ist stets bestrebt, seine Geschäftspraktiken zu optimieren und weiterzuentwickeln, um bestmögliche Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen.

* Abhängig von Anspruchsvoraussetzungen.

ÜBER MONEFF

Moneff ist die zentrale Anlaufstelle für Kleinunternehmen. Wir ermöglichen es KMU und Einzelunternehmern, ihr Geld effizient zu bewegen, indem wir kostenlose Geschäftskonten in mehreren Währungen (abhängig von Anspruchsvoraussetzungen), Überweisungen mit günstigen Wechselkursen und Services wie Kartenausgabe und Online-Zahlungsabwicklung anbieten.

Als das Unternehmen, das zuvor als Safenetpay bekannt war, wurde Moneff (jetzt ein Handelsname von Safenetpay Services Company Ltd) 2016 gegründet und hat seinen Sitz in London. Moneff ist von der britischen Financial Conduct Authority (FCA) als „Authorised Electronic Money Institution" zugelassen und hat von der dänischen Finanzaufsichtsbehörde eine EMI-Lizenz (Electronic Money Institute) erhalten.

REDAKTIONELLE HINWEISE

Moneff hat seinen Hauptsitz an der Adresse City Point, 1 Ropemaker Street, EC2Y 9HT in London.

Interessenten können sich ab sofort hier registrieren: https://moneff.com/

Biografien der Vorstandsmitglieder und Fotos sind hier verfügbar: https://moneff.com/our-team