Egmont Ehapa Media GmbH

Das Beste zum Thronjubiläum im Lustigen Taschenbuch Royal

Ab dem 2. Juni feiert nicht nur das gesamte Commonwealth das 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II, auch das Lustige Taschenbuch Royal gratuliert der englischen Königin. In Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) Royal Nr. 7 wird gezeigt, dass der Adel auch Humor hat, aber gleichzeitig wird die königliche Contenance natürlich auch in Entenhausen gewahrt. So wird zum königlichen Großereignis des Jahres das Tafelsilber und das Tanzparkett auf Hochglanz poliert, die Garderobe aufgebügelt und die höfische Etikette geprobt. Höchste Zeit also, den Knicks-Knigge zu wälzen oder noch besser das LTB Royal. Zur adeligen Ausgelassenheit reihen sich spaßige und spannende Geschichten in prächtigem Comic-Gewande. Die werden die Königshäuser von Entenburg bis Duckenfeld gewiss "amused" schmunzeln lassen.

Inhalt:

Adel, wie die Zeit vergeht Ein fahrender Ritter Die drei Mausketiere - Seiner Majestät neuer Hut Junker Donaldus' Narreteien Herzog Habenichts und der Feuerschlüssel Im Dienste Ihrer Majestät Die drei Mausketiere - Des Königs Maskenball Donald und die Räuber

Ab dem 2. Juni ist das majestätische LTB Royal Nr. 7 (EUR 8,99) mit den 8 besten Geschichten aus bislang allen erschienenen LTB Royal (1 bis 6) im Handel erhältlich und auch online im www.egmont-shop.de Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.lustiges-taschenbuch.de

