Clarion Marine stellt neue Quellgeräte und Fernbedienungen für den europäischen Markt vor

Miramar, Florida (ots/PRNewswire)

Die Quellgeräte von Clarion Marine bieten eine überzeugende Mischung aus Leistung, Funktionen und Wert.

Clarion Marine,ein führender Anbieter von Audiolösungen für die Schifffahrt, gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Reihe neuer funktionsreicher, für die Schifffahrt geeigneter Quellgeräte und kabelgebundener Fernbedienungsoptionen herausbringen wird. Diese neuen Produkte bestätigen den Ruf der Marke, qualitativ hochwertige und langlebige Marine-Audioprodukte herzustellen, die einen unübertroffenen Wert bieten.

„Seit Jahrzehnten ist die Marke Clarion ein fester Bestandteil der Branche und steht für Leistung und Wert. Die neuen Quellgeräte der CMM-Serie für die Schifffahrt und die kabelgebundenen Fernbedienungen der CMR-Serie folgen demselben Prinzip, mit aktuellen Funktionen und einem völlig neuen Design, das perfekt zu den beliebtesten Booten von heute passt", so Silvio Pupino, Vice President, International Sales bei Clarion Marine

Neue Clarion-Marine-Quellgeräte

Die CMM-30 ist ein mit allen Funktionen ausgestattetes, an ein NMEA 2000-Netzwerk angeschlossenes All-in-One-Gerät mit mehreren Zonen, das sich durch ein hochmodernes, wetterfestes Gehäuse (IP66) und ein extrem helles 3-Zoll-LCD-Farbdisplay auszeichnet. Das CMM-30 ist DAB+ Bereit und verfügt über ein eingebautes AM/FM-Radio, Wetterband und RBDS Global Tuner. Um den Anforderungen digitaler Medieninhalte gerecht zu werden, verfügt das CMM-30 über Bluetooth® 5.0 Streaming, einen analogen AUX-Eingang und einen USB-Anschluss für Smart Devices oder Thumb Drives mit voller Unterstützung für iPhone Albumcover.

Das CMM-30BB bietet die gleiche Funktionalität wie das CMM-30, jedoch in einem netzgebundenen, kopflosen System. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie nicht sichtbar sind und sich nahtlos in NMEA 2000-Netzwerke integrieren lassen. Das CMM-30BB lässt sich einfach über ein kompatibles Multifunktionsdisplay (MFD) oder über eine optionale, mit dem Netzwerk verbundene Fernbedienung von Clarion Marine steuern.

Merkmale des CMM-30 und CMM-30BB

4 flexible Audiozonen (relativ und absolut wählbar)

Zone 4: optional wählbarer Subwoofer-Pegelregler

Eingebauter Verstärker: 4 x 25 W RMS an 4 Ohm

4-Kanal-Vorverstärkerausgänge (3,5 V RMS)

5-Band-EQ und Balance-Regler

AM/FM/Wetterband-Empfänger

DAB+ und SiriusXM bereit

Bluetooth® 5.0 Streaming

1 USB 2.0-Eingang mit Stromversorgung zum Aufladen (2,1A)

1 RCA AUX-Eingänge (2V/1V RMS Eingangsempfindlichkeit)

NMEA 2000 Netzwerkanschluss

Wetterfeste Konstruktion: IP66 bewertet

Das neue CMM-20 Multimediagerät verfügt wie das CMM-30 über ein schlankes, hochmodernes, wetterfestes (IP66) Gehäusedesign, und bietet Bootsfahrern eine hervorragende Auswahl an unverzichtbaren Funktionen. Dieses preiswerte Zwei-Zonen-Gerät verfügt über ein AM/FM-Radio, Wetterband und RBDS Global Tuner und unterstützt mehrere Anschlüsse für persönliche Geräte, einschließlich Bluetooth-Streaming, USB und analogem AUX-Eingang. Das kontrastreiche TFT-Display macht den Text auch bei hellsten Lichtverhältnissen gut lesbar.

Die wichtigsten Funktionen des TRX CMM-20:

Eingebauter Verstärker: 4 x 25 W RMS an 4 Ohm

2-Kanal Vorverstärkerausgänge (1.5V RMS)

Optionale Audiooptionen für die zweite Zone (wählbar: Zone 2 oder Subwoofer)

AM/FM/Wetterband-Empfänger

Bluetooth® 5.0

1 USB 2.0-Eingang mit Stromversorgung zum Aufladen (1A)

1 RCA AUX-Eingänge (2V/1V RMS Eingangsempfindlichkeit)

Wetterfeste Konstruktion: IP66 bewertet

Neue kabelgebundene Fernbedienungen von Clarion Marine

Zusätzlich zu den neuen Quellgeräten stellt Clarion Marine zwei neue kabelgebundene Fernbedienungsgeräte vor.

CMR-20 - eine kompakte, IP67-zertifizierte, kabelgebundene Vollfunktions-Fernbedienung mit integrierter, kontrastreicher LCD-Segmentanzeige und hintergrundbeleuchteten, gummierten Tasten. Diese neue Fernbedienung passt perfekt zum eleganten neuen Design der Clarion CMM-30 und CMM-20 Quellgeräte.

CMR-10 - eine kreisrunde (60 mm Durchmesser), IP67-zertifizierte, kabelgebundene Fernbedienung mit hintergrundbeleuchteten, gummierten Tasten (ohne Display).

Salt & Sun Zertifiziert

Durch die Verwendung von UV-behandelten, langlebigen und marinetauglichen Materialien sind die neuen CMM-Quelleneinheiten und CMR-Fernbedienungen für den jahrelangen Einsatz in rauen Meeresumgebungen ausgelegt. Alle Modelle sind Salz- und Sonnenschutz-Zertifiziert und übertreffen somit die Industriestandards für Salz-Nebel/UV-Belastung (ASTM B117/D4329) und Stoß-/Vibrationsfestigkeit, was eine hervorragende Langzeitbeständigkeit gewährleistet.

Die Clarion Marine CMM-30, CMM-30BB, CMM-20, CMR-20 und CMR-10 sind ab sofort erhältlich.

Klicken Sie hier für die Pressemappe mit allen Fotos.

Informationen zu Clarion Marine:

Mit einer acht Jahrzehnte umspannenden Markengeschichte ist Clarion seit langem als Trendsetter in der Audiobranche anerkannt und leistete ab 1995 Pionierarbeit in der Kategorie Marine-Audio. Seitdem hat sich Clarion Marine den Ruf erworben, Produkte in Marinequalität zu liefern, die eine kompromisslose Mischung aus Leistung, Wert und Haltbarkeit bieten. Heute gehören Clarion Marine-Produkte zur Standard- oder Sonderausstattung mehrerer führender Bootshersteller und können bei führenden Audio-Wiederverkäufern und Einzelhändlern auf der ganzen Welt erworben werden. Für weitere Informationen besuchen Sie clarionmarine.com oder folgen Sie dem Unternehmen auf Facebook oder Instagram.

