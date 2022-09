DCT Abu Dhabi

DER ABU DHABI KALENDER BIETET 180 TAGE VOLLER AUFREGUNG, INSPIRATION UND WELTNEUHEITEN

Das Department of Culture and Tourism - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) hat sein Veranstaltungsprogramm für die Wintersaison 2022/2023 bekannt gegeben, das für Spannung sorgen und das Reiseziel der VAE-Hauptstadt weiter aufwerten wird.

Der aktuelle Abu Dhabi-Kalender, der im Rahmen einer TV-Talkshow vorgestellt wurde, erstreckt sich über 180 Tage und bietet außergewöhnliche Konzerte regionaler und internationaler Künstler, spannende Sport- und E-Sport-Aktivitäten, mitreißende Kulturfestivals, interaktive Live-Shows für die ganze Familie, publikumswirksame Konzerte sowie unverzichtbare Theater-, Opern- und Tanzaufführungen.

Zu den mit Spannung erwarteten Veranstaltungen im Kalender von Abu Dhabi gehören die Live-Konzerte von Sting, Andrea Bocelli und A. R. Rahman, die ersten NBA Abu Dhabi Games, die Rückkehr der Abu Dhabi Showdown Week, die von UFC 280 angeführt wird: OLIVEIRA gegen MAKHACHEV, Disneys Der König der Löwen und IIFA Awards Abu Dhabi 2023. Für Fans von Rap und globaler urbaner Musik gibt das Wireless Festival im März 2023 sein Debüt in Abu Dhabi.

H.E. Saleh Mohamed Al Geziry, Generaldirektor für Tourismus bei DCT Abu Dhabi, sagte: „Der Abu Dhabi Kalender hat ein unglaubliches Angebot an Veranstaltungen, die unsere Einwohner und Besucher in dieser Saison begeistern werden. Wir freuen uns darauf, Abu Dhabi mit der Welt zu teilen, indem wir Gastgeber für spektakuläre musikalische Darbietungen und actiongeladene globale Sportspektakel sind, die Fans und Familien aus aller Welt anziehen werden. Es ist ein prall gefülltes und unglaublich vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das verspricht, Freunde zu verbinden, Jugendliche zu begeistern und Familien für unvergessliche Momente zusammenzubringen, die sie in ihrem eigenen Tempo genießen können

Mit dem vollständigen Abu Dhabi-Kalender auf der Website von Visit Abu Dhabi können Einwohner und Besucher nun ihren Terminkalender für die folgenden Veranstaltungen planen:

Ein melodisches Musikprogramm und ein elektrisches Nachtleben

Drahtlos-Festival: Das beliebte Rap- und Urban-Musikfestival aus London wird am 4. März 2023 nach Abu Dhabi kommen.

Das beliebte Rap- und Urban-Musikfestival aus London wird am 4. März 2023 nach Abu Dhabi kommen. Sting: Der 17-fache Grammy-Preisträger wird am 27. Januar 2023 im Rahmen seiner von der Kritik gefeierten My Songs-Tour in die Etihad Arena kommen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 23. September.

Der 17-fache Grammy-Preisträger wird am 27. Januar 2023 im Rahmen seiner von der Kritik gefeierten in die Etihad Arena kommen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 23. September. Andrea Bocelli: Der italienische Tenor wird am 24. November für einen Abend mit bezaubernder klassischer Musik in den Etihad Park nach Abu Dhabi zurückkehren.

Der italienische Tenor wird am 24. November für einen Abend mit bezaubernder klassischer Musik in den Etihad Park nach Abu Dhabi zurückkehren. A. R. Rahman : Der zweifache Oscar-Preisträger wird am 29. Oktober zum ersten Mal in Abu Dhabi in der Etihad Arena auftreten.

: Der zweifache Oscar-Preisträger wird am 29. Oktober zum ersten Mal in Abu Dhabi in der Etihad Arena auftreten. Amplified Music Festival: Das dreitägige musikalische Spektakel findet vom 11. bis 13. November in Yas Links Abu Dhabi statt.

Das dreitägige musikalische Spektakel findet vom 11. bis 13. November in Yas Links Abu Dhabi statt. Louvre Abu Dhabi-Konzerte : Zur Feier seines 5-jährigen Bestehens präsentiert das kultige Museum eine Reihe einzigartiger Konzerte, darunter Majid Al Mohandis am 11. November und Omar Khairat am 13. November.

: Zur Feier seines 5-jährigen Bestehens präsentiert das kultige Museum eine Reihe einzigartiger Konzerte, darunter Majid Al Mohandis am 11. November und Omar Khairat am 13. November. IIFA Awards Abu Dhabi 2023 : Am 11. und 12. Februar 2023 kehrt die Bollywood-Filmgemeinde nach Abu Dhabi zurück, um in der Etihad Arena ein Wochenende mit vielen Stars zu verbringen.

: Am 11. und 12. Februar 2023 kehrt die Bollywood-Filmgemeinde nach Abu Dhabi zurück, um in der Etihad Arena ein Wochenende mit vielen Stars zu verbringen. Nahost Film & Comic Con 2023: Das weltberühmte Festival wird im März 2023 Film-, Fernseh- und Comic-Liebhaber in den VAE mit dem größten Popkultur-Festival der Region vereinen.

Das weltberühmte Festival wird im März 2023 Film-, Fernseh- und Comic-Liebhaber in den VAE mit dem größten Popkultur-Festival der Region vereinen. Westlife: Die kultige irische Popgruppe wird am 29. September 2022 in der Etihad Arena auftreten.

Die kultige irische Popgruppe wird am 29. September 2022 in der Etihad Arena auftreten. Club Social Festival: Vom 28. bis 30. Oktober werden Liam Gallagher, die Kaiser Chiefs und Clean Bandit ein Wochenende mit Musik, Essen und Getränken veranstalten.

Vom 28. bis 30. Oktober werden Liam Gallagher, die Kaiser Chiefs und Clean Bandit ein Wochenende mit Musik, Essen und Getränken veranstalten. Nationalfeiertag-Konzerte: Der diesjährige Nationalfeiertag wird vom 1. bis 3. Dezember mit einer Reihe von Konzerten an verschiedenen Orten begangen.

Der diesjährige Nationalfeiertag wird vom 1. bis 3. Dezember mit einer Reihe von Konzerten an verschiedenen Orten begangen. Arabische Konzerte: Vom 14. Oktober bis zum 21. Dezember werden Top-DJs und Gesangssensationen der arabischen Welt in Abu Dhabi eine Reihe von Konzerten geben. Zu den Künstlern gehören Nancy Ajram, George Wassouf, Melhem Zein, Mouhamad Khairy, Wael Kfoury, Ahmed Saad, DJ Aseel, BiGSaM, Aziz Maraka und Siilawy.

Sportliche Action auf der Jagd nach Meisterschaften und zum Anfeuern der Zuschauer

NBA Abu Dhabi Spiele 2022 : Die Atlanta Hawks und die Milwaukee Bucks, Gewinner der NBA-Meisterschaft 2020-21, werden am 6. und 8. Oktober zwei Vorbereitungsspiele in der Etihad Arena austragen und damit die ersten NBA-Spiele am Arabischen Golf überhaupt bestreiten.

: Die Atlanta Hawks und die Milwaukee Bucks, Gewinner der NBA-Meisterschaft 2020-21, werden am 6. und 8. Oktober zwei Vorbereitungsspiele in der Etihad Arena austragen und damit die ersten NBA-Spiele am Arabischen Golf überhaupt bestreiten. NBA District : Dieses interaktive Fan-Event mit Musik, Medien und Kunst, die mit der NBA-Kultur verbunden sind, wird in Verbindung mit den NBA Abu Dhabi Games 2022 vom 5. bis 9. Oktober in Manarat Al Saadiyat stattfinden. Die Fans können mit NBA-Persönlichkeiten aus der ganzen Welt in Kontakt treten, authentische NBA-Spiele sehen, Basketball zum Anfassen erleben und limitierte NBA-Fanartikel kaufen.

: Dieses interaktive Fan-Event mit Musik, Medien und Kunst, die mit der NBA-Kultur verbunden sind, wird in Verbindung mit den NBA Abu Dhabi Games 2022 vom 5. bis 9. Oktober in Manarat Al Saadiyat stattfinden. Die Fans können mit NBA-Persönlichkeiten aus der ganzen Welt in Kontakt treten, authentische NBA-Spiele sehen, Basketball zum Anfassen erleben und limitierte NBA-Fanartikel kaufen. Abu Dhabi Showdown Week (ADSW) 2022: Vom 17. bis 23. Oktober finden aufregende Konzerte, Workshops, Poolpartys und stadtweite Aktionen mit einigen der größten UFC-Stars statt, deren Höhepunkt die mit Spannung erwartete UFC 280 sein wird: OLIVEIRA gegen MAKHACHEV am 22. Oktober in der Etihad Arena.

Vom 17. bis 23. Oktober finden aufregende Konzerte, Workshops, Poolpartys und stadtweite Aktionen mit einigen der größten UFC-Stars statt, deren Höhepunkt die mit Spannung erwartete UFC 280 sein wird: OLIVEIRA gegen MAKHACHEV am 22. Oktober in der Etihad Arena. Matchroom Boxing: BIVOL gegen RAMIREZ: Der Inhaber des WBA-Gürtels im Halbschwergewicht, Dmitry Bivol, wird seinen Weltmeistertitel am 5. November gegen Gilberto „Zurdo" Ramirez verteidigen.

Der Inhaber des WBA-Gürtels im Halbschwergewicht, Dmitry Bivol, wird seinen Weltmeistertitel am 5. November gegen Gilberto „Zurdo" Ramirez verteidigen. MENA-Gipfel „Spiele für den Wandel": Am 11. und 12. Oktober findet der erste „Games for Change"-Gipfel im Nahen Osten und Nordafrika statt, an dem Experten aus aller Welt teilnehmen.

Am 11. und 12. Oktober findet der erste „Games for Change"-Gipfel im Nahen Osten und Nordafrika statt, an dem Experten aus aller Welt teilnehmen. UAE-Krieger: Das Spektakel mit lokalen und internationalen Kämpfern findet am 20. und 21. Oktober sowie im Dezember statt.

Das Spektakel mit lokalen und internationalen Kämpfern findet am 20. und 21. Oktober sowie im Dezember statt. Abu Dhabi T10 Liga: Die sechste Auflage der beliebten Cricket-Liga findet vom 23. November bis 4. Dezember im Sheikh Zayed Cricket Stadium statt.

Die sechste Auflage der beliebten Cricket-Liga findet vom 23. November bis 4. Dezember im Sheikh Zayed Cricket Stadium statt. BLAST: Acht der weltbesten E-Sport-Organisationen werden am 17. und 18. Dezember um die prestigeträchtige World Final-Trophäe, einen Teil des Preispools von 1 Million Dollar und die Chance auf den Titel des Counter-Strike Champions 2022 kämpfen.

Acht der weltbesten E-Sport-Organisationen werden am 17. und 18. Dezember um die prestigeträchtige World Final-Trophäe, einen Teil des Preispools von 1 Million Dollar und die Chance auf den Titel des Counter-Strike Champions 2022 kämpfen. Liwa-Festival: Das Motorsportereignis findet vom 22. November bis 4. Dezember statt und wird von Khaleeji-Konzerten, Kultur- und Kulturerbe-Aktivitäten, Essensständen, einem Freiluftkino und einem Nachtmarkt begleitet.

Freizeitspaß und Familienausflüge

Disneys Der König der Löwen: Die Etihad Arena ist vom 16. November bis zum 10. Dezember dieses Jahres Schauplatz einer einmonatigen Aufführung des berühmten Broadway-Musicals.

Die Etihad Arena ist vom 16. November bis zum 10. Dezember dieses Jahres Schauplatz einer einmonatigen Aufführung des berühmten Broadway-Musicals. Disney on Ice: Die Stadt wird diese beliebte Familienshow vom 12. bis 16. Oktober wieder in der Etihad Arena begrüßen.

Die Stadt wird diese beliebte Familienshow vom 12. bis 16. Oktober wieder in der Etihad Arena begrüßen. Mutter der Nation (MOTN) Festspiele: Die Veranstaltung bietet familienfreundlichen Spaß und kulturelles Bewusstsein und kehrt vom 9. bis 18. Dezember mit einem prall gefüllten Programm zurück, das spannende Zonen und Live-Unterhaltung bietet, darunter die Miami Band.

Die Veranstaltung bietet familienfreundlichen Spaß und kulturelles Bewusstsein und kehrt vom 9. bis 18. Dezember mit einem prall gefüllten Programm zurück, das spannende Zonen und Live-Unterhaltung bietet, darunter die Miami Band. Weltmeisterschaft Fanzone : Yas Links Abu Dhabi wird vom 20. November bis zum 18. Dezember das Flaggschiff der Abu Dhabi World Cup Fanzone beherbergen, um den Fans ein energiegeladenes Fernseherlebnis, eine Reihe von gastronomischen Angeboten, eine E-Gaming-Zone und andere Fußball-Aktivitäten zu bieten.

: Yas Links Abu Dhabi wird vom 20. November bis zum 18. Dezember das Flaggschiff der Abu Dhabi World Cup Fanzone beherbergen, um den Fans ein energiegeladenes Fernseherlebnis, eine Reihe von gastronomischen Angeboten, eine E-Gaming-Zone und andere Fußball-Aktivitäten zu bieten. Abu Dhabis Kulinarische Saison: Das jährliche Fest des Essens im Emirat findet dieses Jahr von Oktober bis Dezember in den Cafés und Restaurants von Abu Dhabi statt und bietet ein vielfältiges Programm an kulinarischen Erlebnissen, verschiedenen Küchen, Stilen und Preisklassen.

Das jährliche Fest des Essens im Emirat findet dieses Jahr von Oktober bis Dezember in den Cafés und Restaurants von Abu Dhabi statt und bietet ein vielfältiges Programm an kulinarischen Erlebnissen, verschiedenen Küchen, Stilen und Preisklassen. Blippi, das Musical: Der beliebte Kinderunterhalter und Pädagoge bietet am 18. und 19. Februar in der Etihad Arena eine energiegeladene, musikalische Live-Show für Kinder und Familien.

Der beliebte Kinderunterhalter und Pädagoge bietet am 18. und 19. Februar in der Etihad Arena eine energiegeladene, musikalische Live-Show für Kinder und Familien. Die 50 besten Restaurants des Nahen Ostens und Nordafrikas 2023: Die Veranstaltung steht ganz im Zeichen der Kulinarik und bietet neben Gastmahlzeiten und Diskussionen auch die Bekanntgabe der 50 besten Restaurants der Region, die die Organisation ermittelt hat.

Inspirierende Kulturveranstaltungen

Abu Dhabi Art 2022: Die jährliche Kunstmesse findet vom 16. bis 20. November statt und bringt lokale und internationale Galerien mit Ausstellungen, Auftragsarbeiten und Installationen zusammen.

Die jährliche Kunstmesse findet vom 16. bis 20. November statt und bringt lokale und internationale Galerien mit Ausstellungen, Auftragsarbeiten und Installationen zusammen. Das Festival des traditionellen Kunsthandwerks 2022: Das jährliche Festival im Al Qattara Heritage District von Al Ain findet vom 1. bis 20. November statt und lädt die Besucher ein, traditionelles Kunsthandwerk der VAE kennenzulernen.

