Rubix Foods eröffnet ein neues, einzigartiges Innovationszentrum

Jacksonville, Florida (ots/PRNewswire)

Kollaborative Problemlösung unter einem Dach ermöglicht schnellere Kommerzialisierung von Konzepten

Rubix Foods, ein führender Anbieter von kulinarischen und lebensmittelwissenschaftlicher von Aromen und funktionellen Zutaten für Restaurants und Lebensmittelhersteller, gab heute die feierliche Eröffnung seines mit Spannung erwarteten neuen Innovationszentrums bekannt. Die etwa 5.000 Quadratmeter große „Produktionsstätte der Zukunft" ist maßgeschneidert, um den Innovationsprozess für die Kunden des Unternehmens, zu denen viele der weltweit bekanntesten Lebensmittelmarken gehören, zu rationalisieren und zu beschleunigen.

„Hier verfügen wir über alle Talente, Technologien und Werkzeuge, um Lebensmittelinnovationen von der Forschung bis zur Markteinführung unter einem Dach und in beispielloser Geschwindigkeit zu liefern – eine vollständig kommerzialisierte Formel ist in wenigen Tagen statt in Monaten einsatzbereit", so CEO Andy Block.

Das Rubix Foods Innovation Center umfasst:

Modernste Showküche für persönliche und virtuelle Vorführungen

Erstklassiges F&E-Labor für Prototypenentwicklung und -bewertung

Branchenführende F&E-Testküche mit fortschrittlicher Ausrüstung zur Nachstellung der Arbeitsabläufe beim Kunden

Zwei hochmoderne Pilotanlagen zur Simulation der realen Produktion

Großes Sensorik-Panel und spezielle Einrichtungen für Marktforschung und Verbraucherforschung

Umfassende Fähigkeiten im Bereich Lebensmittelsicherheit und Qualitätssicherung

Das Unternehmen agiert als Full-Service-Problemlösungspartner für kulinarische, wissenschaftliche, Marketing- und Logistikherausforderungen. Um dieses Unterscheidungsmerkmal innerhalb der Branche zu unterstreichen, erklärte Andy Block: „Wir sind für die Zusammenarbeit da, nicht für den Ruhm. Das Rubix Foods Innovation Center wurde sowohl für unsere Kunden als auch für uns errichtet. Wir teilen ihnen mit: ‚Das ist Ihr und unser Innovationszentrum', und wir ermutigen sie, uns zu besuchen, um die Werkzeuge und Talente, die ihnen hier zur Verfügung stehen, in vollem Umfang zu nutzen."

Das führende Private-Equity-Unternehmen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Arbor Investments, gab ihre Investition und Partnerschaft mit dem Unternehmen im April 2019 bekannt. Arbor Investments weist eine Erfolgsbilanz bei der Förderung von transformativem Wachstum und Innovation bei seinen Portfoliounternehmen auf. Kurz nach Abschluss der Partnerschaft setzten Arbor und Rubix im Oktober 2020 den ersten Spatenstich für die neue Anlage und firmierten das Unternehmen im Oktober 2021 von Darifair Foods in Rubix Foods um.

„Die heutige Einweihung dieses beeindruckenden Gebäudes ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Rubix Foods", betonte Alan Weed, Partner von Arbor Investments. „Von Beginn unserer Investition an erkannten wir, dass das Unternehmen ein Epizentrum wirklich innovativer Lebensmitteltechnologie war, dass ihm aber eine erstklassige Einrichtung fehlte, die die persönliche Problemlösung mit den Kunden fördert. Angesichts der überwältigenden positiven Resonanz und der neuen Projekte, die bei den jüngsten Kundenbesuchen initiiert wurden, zahlt sich die Investition in das neue Innovationszentrum für Rubix und seine Kunden bereits aus."

Rubix empfängt Besucher aus der Lebensmittelbranche zu individuellen Besichtigungen, Vorführungen und Problemlösungssitzungen am 13203 Flagler Center Blvd. in Jacksonville. Um einen Besuch zu vereinbaren, senden Sie eine E-Mail an collaborate@rubixfoods.com oder besuchen Sie rubixfoods.com.

Informationen zum Unternehmen:

Rubix Foods mit Hauptsitz in Jacksonville, Florida, wurde 1981 unter dem Namen Darifair gegründet und ist ein führender Anbieter von kulinarischen und lebensmittelwissenschaftlichen Geschmacks- und funktionellen Inhaltsstoffen, der branchenführenden Restaurants, Einzelhändlern und Herstellern in den Vereinigten Staaten aufschlussreiche Konzepte und bahnbrechende Lebensmittellösungen bietet. Das seit vier Generationen von der Familie Block geführte Unternehmen ging 2019 eine Partnerschaft mit dem Private-Equity-Unternehmen Arbor Investments ein, um das Wachstum zu beschleunigen und neue Vertriebskanäle und -möglichkeiten zu erschließen. Rubix beschäftigt ein multidisziplinäres Team mit Fachkenntnissen in den Bereichen Konsumgüterverpackung, Produktion und Foodservice, was dem Unternehmen einen unübertroffenen Einblick in die Entwicklung zielgerichteter Lösungen ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter rubixfoods.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Social-Media-Plattformen. Facebook @RubixFoodsLLC, Instagram @RubixFoods, LinkedIn @RubixFoods.

