Enate Limited

Grant Thornton dGTL arbeitet mit Enate zusammen, um digitale Transformation für Global Capability Centres voranzutreiben

Bengaluru, Indien (ots/PRNewswire)

Grant Thornton dGTL und Enate haben eine Partnerschaft angekündigt, die es den Global Capability Centres (GGC) ermöglicht, ihre Abläufe zu rationalisieren und eine teamübergreifende Transparenz zu erreichen, während gleichzeitig sichergestellt wird, dass die neue Technologie und die Mitarbeiter im Einklang miteinander arbeiten.

Die strategische Allianz zielt darauf ab, die Erfahrung von dGTL bei der Vereinfachung des digitalen Wandels für GCCs und die Plattform zur Prozessorchestrierung von Enate zu nutzen.

Raman Shenoy, Partner - dGTL, Grant Thornton Bharat, erklärte zu der Partnerschaft: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Enate bekannt zu geben, die die umfangreiche Erfahrung von dGTL im Bereich der Beratungsdienstleistungen mit der herausragenden Prozessorchestrierungsplattform von Enate kombiniert. Die Partnerschaft ist ein Schritt zur Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung von Herausforderungen im Zusammenhang mit fragmentierten Prozessen, der Integration von Technologien, der Erbringung von Dienstleistungen, der Verwaltung und der Produktivität der Mitarbeiter. Unsere Kooperationslösung nutzt die funktionale Expertise von dGTL, die durch das kodefreie Orchestrierungs-Tool von Enate unterstützt wird, und zielt darauf ab, die betriebliche Effizienz durch eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Mensch und Digitaltechnik zu verbessern."

Grant Thornton dGTL engagiert sich für die nachhaltige Wertschöpfung durch seine digitalen Transformationsdienstleistungen, die hochkarätige Betriebsmodelle in die Praxis umsetzen. In diesem Zusammenhang wird die Zusammenarbeit mit Enate Unternehmen dabei helfen, ihre Arbeit effizient zu gestalten, Arbeitsabläufe zu rationalisieren und eine durchgängige Automatisierung zu ermöglichen.

„Wir freuen uns, mit Grant Thornton dGTL zusammenzuarbeiten und deren erstklassige Finanzberatungskompetenz mit der Work Orchestration Platform von Enate zu kombinieren, um unseren Kunden in der Region bessere Ergebnisse zu liefern. Die Expertise von dGTL ermöglicht es uns, Lösungen schnell und präzise einzusetzen und die Arbeitsabläufe im Back-Office zu verändern. Durch den Einsatz der Software von Enate in Verbindung mit den Finanzlösungen von dGTL erwartet die Kunden eine höhere Produktivität, eine größere Transparenz ihrer Arbeit und die Möglichkeit, digitale Mitarbeiter in großem Umfang in ihren Betrieb einzubinden", so James Hall, CEO von Enate Ltd.

Informationen zu Grant Thornton dGTL

Grant Thornton dGTL (ausgesprochen „Digital") ist ein Projekt von Grant Thornton Bharat, das sich auf die Implementierung futuristischer digitaler Betriebsmodelle für Unternehmen und Unternehmer spezialisiert hat. Das dGTL-Team besteht aus qualifizierten Beratern und branchenerfahrenen Fachleuten, die sicherstellen, dass neue Technologien dem Zweck des Unternehmens dienen und sich auf die Benutzerorientierung und die erwarteten Ergebnisse konzentrieren. Dies gelingt, indem wir ein Ökosystem aus firmeneigenen Fähigkeiten, exklusiven Produkten und Synergien mit neuen Technologieunternehmen aufrechterhalten.

Informationen zu Enate

Enate ( www.enate.io) ist eine einfache Möglichkeit für Sie und Ihre Mitarbeiter, die Bereitstellung, Verwaltung und Automatisierung der Arbeit zu verbessern. Enate ist eine kodefreie Plattform zur Prozessorchestrierung, die menschliche und digitale Arbeitskräfte für vereinfachte End-to-End-Geschäftsprozesse verwaltet.

Mit Enate können Sie jede beliebige Technologie (RPA, KI, kognitive Technologien, NLP, maschinelles Lernen) von jedem Anbieter einsetzen, um schnell digital zu arbeiten. Die Plattform ermöglicht die Erbringung von Dienstleistungen von mehreren Standorten aus nach lokalen Standards bei vollständiger Transparenz und Kontrolle einschließlich der Automatisierung von Leistungskennzahlen (KPIs) und Dienstgütevereinbarungen (SLAs)), wobei alles auf eine detaillierte Berichterstattung über Kosten und Produktivität ausgerichtet ist. Die Plattform von Enate ist innerhalb weniger Wochen einsatzbereit.

alison.bone@enate.io