Nexaro GmbH

Doppelte Auszeichnung: Nexaro mit German Brand Award prämiert

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Mit der Nexaro Cobotic-Systemlösung, bestehend aus dem autonomen Saugroboter Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB, tritt das Wuppertaler Technologie-Start-Up Nexaro an, um die gewerbliche Gebäudereinigung zu revolutionieren. Nun wird Nexaro mit dem German Brand Award ausgezeichnet, und das gleich doppelt: als "Winner" in der Kategorie "Excellent Brands - Industry, Machines & Engineering" und als "Special Mention" in der Kategorie "Excellent Brands - Product Brand of the Year".

"Wir freuen uns sehr über die doppelte Auszeichnung mit dem German Brand Award", sagt Dr. Henning Hayn, General Manager von Nexaro. "Sie ist für uns gleichermaßen Anerkennung wie auch Ansporn, unseren Weg weiter zu verfolgen. Mit dem hohen Innovationsgrad unserer Nexaro Cobotic-Systemlösung wollen wir zu einem Impulsgeber der Branche werden und ein langfristiger, zuverlässiger und starker Partner für die Reinigungsunternehmen. Unser Nexaro NR 1500 und das Nexaro HUB sind die erste ganzheitliche Lösung ihrer Art, die die Bedürfnisse der Branche profitabel erfüllt - und sie sind zugleich eine wertvolle und zuverlässige Unterstützung für die Reinigungskräfte."

Denn Cobotic steht bei Nexaro für die echte Zusammenarbeit von Mensch und modernster, autonomer Roboter-Technologie, bei der das Reinigungspersonal durch den Wegfall der besonders anstrengenden und zeitraubenden Bodenreinigung sowie der Arbeit zu Randzeiten - vor allem nachts - profitiert. Somit können sich die Reinigungskräfte auf die Ausführung anspruchsvollerer Tätigkeiten konzentrieren. Positiver Nebeneffekt ist eine Aufwertung des Berufsbilds der Reinigungsfachkraft. Und das rechnet sich auch für die Unternehmen: Modellrechnungen zeigen eine Kostenreduzierung von rund 35% gegenüber herkömmlichen Strukturen mit hohem Personaleinsatz.

Diese und weitere Vorteile haben auch die internationale Jury des German Brand Award überzeugt. Seit 2016 vom Rat für Formgebung verliehen, zeichnet der German Brand Award einzigartige Marken und Markenmacher nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz aus. In diesem Jahr gab es rund 1200 Einreichungen aus 19 Ländern, von denen die Besten nun prämiert wurden.

Und auch die Branche setzt große Hoffnungen in die Cobotic. Wie eine aktuelle Repräsentativstudie von Mentefactum im Auftrag von Nexaro unter Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern der Reinigungsunternehmen in Deutschland zeigt, halten 87% die echte Zusammenarbeit von Mensch und Maschine in einer Cobotic-Systemlösung für sinnvoll. 86% der Befragten sind der Meinung, durch den Einsatz autonomer Reinigungsroboter würden die Reinigungskräfte körperlich entlastet, 84% erwarten eine Aufwertung des Berufsbilds der Reinigungsfachkraft, 66% attraktivere Arbeitszeiten.

Über den German Brand Award

Der German Brand Award wird seit 2016 vom Rat für Formgebung verliehen und zeichnet einzigartige Marken und Markenmacher aus. 2023 gab es rund 1200 Einreichungen aus 19 Ländern, die von einer Jury aus unabhängigen, interdisziplinären Expertinnen und Experten nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz bewertet wurden. Der German Brand Award 2023 ist in zwei Disziplinen unterteilt: "Excellent Brands" prämiert die besten Produkt- und Unternehmensmarken einer Branche; "Excellence in Brand Strategy and Creation" zeichnet die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen aus.

Über Nexaro

Nexaro ist ein Start-Up aus Wuppertal und Teil der Vorwerk Gruppe, die seit 1883 ein Garant für höchste Qualität ist - und heute eine global aktive Gruppe mit 3,2 Mrd. EUR Umsatz sowie 9394 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern (Stand: Geschäftsbericht 2022). Als eigenständiges Unternehmen innerhalb der Vorwerk-Gruppe profitiert Nexaro einerseits vom wechselseitigen Wissens- und Technologietransfer und verfügt andererseits über die notwendigen Freiheiten, um das Geschäftsmodell zu entwickeln und mit dem innovativen Nexaro Cobotic-Ansatz zu einem Impulsgeber der Reinigungsbranche zu werden. Intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie die Zusammenarbeit mit führenden Unternehmen der Branche haben die Entwicklung des autonomen Saugroboters Nexaro NR 1500 und der zugehörigen Softwarelösung Nexaro HUB ermöglicht. Neben dem Fokus auf höchste Qualität liegt ein weiterer Schwerpunkt bei Nexaro auf den Themen Datensicherheit und Nachhaltigkeit.