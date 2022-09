SHENZHEN ANYCUBIC TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

Anycubic feiert sein 7-jähriges Bestehen mit der Einführung eines revolutionären 3D-Druckers

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Anycubic, eine weltweit bekannte 3D-Druckermarke, feierte am 2. September 2022 ihr 7-jähriges Bestehen mit einer neuen Online-Produktvorstellung unter dem diesjährigen Motto „Seek for Freedom, Invent to Exceed".

„Anycubic ist ständig auf der Suche nach Innovationen und setzt die neuesten patentierten Technologien in neuen Produkten ein. Wir haben Anycubics erstes Desktop-Produkt auf DLP-Basis, den Photon Ultra, eingeführt, die M3-Serie mit unserer innovativen LighTurbo-Lichtquellentechnologie ausgestattet und die Kobra-Modellreihe mit LeviQ, der automatischen Nivellierungstechnologie, ausgestattet. All dies zeigt unsere solide technische Stärke, und nach unserem heutigen 7. Jahrestag werden wir noch mehr erreichen", kommentierte James Ouyang, Vice President von Anycubic.

Anycubic Photon D2 – bahnbrechender Fortschritt in der 3D-Druckindustrie für Verbraucher

Der DLP-Drucker Photon D2 der zweiten Generation ist ein Upgrade des bisherigen Photon Ultra von Anycubic. Der Photon D2 nutzt weiterhin die Beleuchtungslösung von Texas Instruments für die umfassende Erforschung eines revolutionären Fortschritts in der 3D-Druckindustrie.

Duale Algorithmen für höchste Präzision

Der neueste Algorithmus zur Kompensation der Lichtgleichmäßigkeit verbessert diese signifikant auf 92 %, was bedeutet, dass die Energie an jedem Belichtungsort nahezu gleich ist, was zu einem konsistenteren Druckergebnis beiträgt. Auf der anderen Seite sorgt der 16-stufige Anti-Aliasing-Algorithmus für eine scharfe, saubere und glatte Oberfläche der gedruckten Miniaturen.

Problemlose Wartung des Schirms

Ein DLP-Drucker verwendet eine andere Lichtlösung als ein LCD-Drucker, sodass bei einem DLP-Drucker keine Schirme ausgetauscht werden müssen. Ohne einen Expositionsschirm für Verbrauchsmaterialien verwendet der Photon D2 einen Projektor mit einer Lebensdauer von 20.000 Stunden, wodurch der Austausch des Schirms zu einer sorgenfreien Aufgabe wird.

Größere Dimensionen für die schöpferische Gestaltung

Der Photon D2 bietet Anwendern mehr Raum für Kreativität bei gleichzeitig hoher Präzision. Im Vergleich zum Photon Ultra erhöht sich die Druckgröße und der Druckbereich des Photon D2 auf 130 mm x 73 mm x 165 mm und 95 cm2, 162 % bzw. 55 %.

Leise und geringer Stromverbrauch

Die Anwendung der DLP-Technologie ermöglicht 3D-Druckern Eigenschaften wie geringe Wärmeentwicklung, geringe Geräuschentwicklung und niedrigen Stromverbrauch. Die während des Betriebs erzeugte Wärme kann ohne externes Gebläse effektiv auf 45 Grad begrenzt werden. Der Photon D2 arbeitet mit einer Lautstärke von nur 35 Dezibel, was für ein geräuscharmes Druckerlebnis sorgt. Der Stromverbrauch des Photon D2 liegt bei nur 15 Watt, das sind 25 % des Stromverbrauchs herkömmlicher LCD-3D-Drucker auf dem Markt, was ihn umweltfreundlich und energieeffizient macht.

Anycubic Kobra Go unterstützt Einsteiger mit dem automatischen Nivelliersystem Anycubic LeviQ

Das Nivellieren war schon immer eine große Herausforderung für neue Benutzer von FDM-Druckern. Um mehr Anwender in die Welt des 3D-Drucks zu locken, setzt Anycubic die Technologie der Kobra-Reihe fort und integriert insbesondere das Anycubic LeviQ Auto-Leveling-System in den Kobra Go der Einstiegsklasse zu einem günstigen Preis.

Spaß beim Zusammenbau, Spaß beim Drucken

Kobra Go ist nach dem Baukastenprinzip aufgebaut. Der Bausatz hilft Anfängern, besser zu verstehen, wie ein FDM-Drucker funktioniert.

Smart Anycubic LeviQ

Kobra Go ist mit dem selbstentwickelten automatischen Nivelliersystem Anycubic LeviQ ausgestattet. Mit der automatischen Niveauregulierung des Anycubic LeviQ wurde der Nivellierungsprozess vereinfacht, und Einsteiger können mühelos kalibrieren. Der gesamte Nivelliervorgang dauert nur sechs Minuten und erspart damit Anfängern die größte Herausforderung.

PEI-beschichtete Bleche

Das weit verbreitete PEI-beschichtete Metallblech passt auch zu Kobra Go. Das Qualitätsblech ist strapazierfähig, stoßfest und biegefest. Mit dem magnetischen Druckbett sitzt der Bogen fest, und nach dem Druck können die Benutzer die Modelle einfach abnehmen, indem sie den Bogen leicht biegen.

Geschwindigkeit

Auch als Einstiegsprodukt geht Kobra Go bei seiner Druckgeschwindigkeit keine Kompromisse ein. Die typische Druckgeschwindigkeit beträgt 60 mm/s und kann bis zu 100 mm/s erreichen. Die Maschine verfügt über einen selbst entwickelten separaten Extruder, der den Druck weiter beschleunigt.

Klein macht groß

Das Druckvolumen und die Größe von Kobra Go betragen 12,1 Liter bzw. 220 x 220 x 250 mm und erfüllen verschiedene Druckanforderungen.

Anycubic LighTurbo2.0 sorgt für noch bessere Druckpräzision

Die Lichtquellentechnologie war schon immer der Engpass für LCD-3D-Drucker, um eine höhere Genauigkeit zu erreichen. Die nächste Generation der LighTurbo2.0-Lichtquelle von Anycubic verwendet eine COB-Linse und einen gebogenen Reflektor, der Licht mit großem Winkel in Licht mit kleinem Winkel umwandelt. Anschließend wird das Licht durch einen gekrümmten Reflektor in nahezu kollimiertes Licht umgewandelt, wodurch das Problem der durch das Objektiv verursachten Streulichtinterferenzen gelöst wird und eine hohe Druckpräzision gewährleistet ist.

Anycubic arbeitet mit JBD zusammen, um MicroLED-Anwendungen in 3D-Druckern zu entwickeln

Anycubic und JBD haben gemeinsam den ersten MicroLED 3D-Drucker für Endverbraucher entwickelt. Die Anwendung von MicroLED in 3D-Druckern eröffnet die Möglichkeit, Miniatur- und Mikrofluidikmodelle mit erstaunlicher Präzision und zu geringeren Kosten zu drucken, und dient als perfekte Demonstration der Bemühungen von Anycubic um Fortschritte im 3D-Druck.

Anycubic ABS-Like Resin Pro bietet hervorragende Leistung für professionelle Bereiche

Anycubic ABS-Like Resin Pro zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Zähigkeit, Präzision und Stoßfestigkeit aus. Die im Vergleich zum Standardharz deutlich verbesserte Leistung von Anycubic ABS-Like Resin Pro verhindert effektiv die Beschädigung von Teilen während der Verwendung und eignet sich für Modelle mit höheren Anforderungen an die Materialleistung.

Preise und Verfügbarkeit:

Anycubic Photon D2 ist jetzt verfügbar: im offiziellen Anycubic-Shop, bei Amazon, eBay, AliExpress und Walmart. Anycubic Kobra Go wird vom 12. September, 3:00 Uhr EDT, bis zum 27. September, 3:00 Uhr EDT zum Vorverkauf angeboten: im offiziellen Anycubic-Shop, bei Amazon, eBay, AliExpress und Walmart. Anycubic ABS-like Resin Pro wird ab dem 26. September 2022 verfügbar sein im: offiziellen Anycubic-Shop, bei Amazon, eBay und AliExpress.

Anycubic Photon D2: Ab 679 USD

Anycubic Kobra Go: Ab 189 USD (Vorverkaufspreis)

Anycubic ABS-like Resin Pro 1 KG: Ab 42 USD

Anmerkung: Der Preis und die Verfügbarkeit können in verschiedenen Ländern oder Regionen variieren. Der angegebene Preis dient nur als Referenz.

Informationen zu Anycubic

Anycubic ist eine professionelle Marke in der 3D-Druckbranche, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von 3D-Druckern spezialisiert hat und viele erschwingliche, leistungsstarke und intelligente Drucker für Verbraucher, Hobbyisten, Schulen und Produktdesigner anbietet. Seit unserer Gründung im Jahr 2015 setzen wir uns dafür ein, die 3D-Drucktechnologie voranzutreiben, damit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten ihrer Fantasie freien Lauf lassen und Kreativität in die Realität umsetzen können. Für weitere Informationen über Anycubic besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens.

