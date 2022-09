NinjaOne

NinjaOne ernennt Shay Mowlem zum Chief Marketing and Strategy Officer

Austin, Texas (ots/PRNewswire)

Erfahrene Führungskraft leitet globales Marketing und produktorientierte Wachstumsstrategie

NinjaOne, die erste einheitliche IT-Management-Plattform für MSPs und IT-Abteilungen, gab heute bekannt, dass Shay Mowlem als erster Chief Marketing and Strategy Officer des Unternehmens tätig ist. Mowlem wird die globalen Marketingfunktionen überwachen und die produktorientierte Wachstumsstrategie des Unternehmens sowie strategische Partnerschaften leiten. Mowlem verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in wachstumsstarken Technologieunternehmen wie Rubrik, MuleSoft und Splunk.

„NinjaOne hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen weltweit bei der Modernisierung ihrer IT-Funktionen zu unterstützen und die Effizienz durch Automatisierung und außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit zu steigern. Da wir unsere Produkt-Roadmap und unsere globale Präsenz weiter ausbauen, wird Shays bewährte Führungsqualitäten bei der Führung von SaaS-Unternehmen durch beschleunigtes Wachstum von unschätzbarem Wert sein", sagte Sal Sferlazza, CEO von NinjaOne. „Ich freue mich sehr, Shay an Bord zu holen. Durch seine einzigartige Mischung aus Marketing- und Produktführungserfahrung ist er bestens geeignet, die nächste Wachstumsphase von NinjaOne zu leiten."

Mowlem wechselt zu NinjaOne von Illumio, wo er als Chief Marketing Officer tätig war. Er führte das Unternehmen durch eine globale Umgestaltung der Markteinführung, die innovative Strategien zur Steigerung der Nachfrage, zum Aufbau des Markenbewusstseins und zur Schaffung der firmeneigenen Kategorie Zero Trust Segmentation umfasste. Zuvor war Mowlem in leitenden Marketing- und Produktpositionen bei Rubrik, MuleSoft und Splunk tätig, wo er jedes der Unternehmen zu einem erheblichen Wachstum führte.

„NinjaOne ist das größte unabhängige Unternehmen, das sich auf die Unterstützung von MSPs und internen IT-Experten bei der Überwachung, Verwaltung und Unterstützung ihrer Geräte konzentriert. Da flexible Arbeitsumgebungen zur Dauereinrichtung werden und die Anzahl der Geräte und Anwendungen weiter zunimmt, ist NinjaOnes Mission, die Vereinheitlichung der IT-Abläufe zu unterstützen, zeitgemäß und entscheidend", sagt Shay Mowlem, Chief Marketing and Strategy Officer, NinjaOne. „Ich bin begeistert, Teil des NinjaOne-Teams zu sein, und freue mich darauf, unsere Kunden auf ihrem Weg zur IT-Modernisierung zu unterstützen."

Über NinjaOne

NinjaOne ist eine führende Unified-IT-Management-Lösung, die die Arbeit von IT-Teams vereinfacht. Mit NinjaOne können MSPs und IT-Abteilungen alle Aufgaben der Endpoint-Verwaltung innerhalb einer schnellen, modernen und intuitiven Plattform automatisieren, verwalten und beheben und so die Effizienz der Techniker und die Zufriedenheit der Anwender verbessern. NinjaOne unterstützt über 9.000 Kunden auf der ganzen Welt und wird immer wieder als Nummer 1 für seinen erstklassigen Kundensupport eingestuft. NinjaOne wurde in den letzten drei Jahren von G2 und Gartner Digital Markets als die am besten bewertete Software in seiner Kategorie ausgezeichnet.

