Medienmitteilung: 1248 KV-Absolvierende erhalten im Hallenstadion ihr Fähigkeitszeugnis

1248 KV-Absolvierende erhalten im Hallenstadion

ihr Fähigkeitszeugnis

13. Juli 2022 * * * Am Montag, 11. Juli 2022, fand im Hallenstadion Zürich die Abschlussfeier für 1248 erfolgreiche KV-Absolventinnen und -absolventen statt, die diesen Sommer ihre dreijährige Lehre am KV Zürich abgeschlossen haben. Das beste Ergebnis erreichte Lena Thomma aus Oberwil-Lieli mit einer Gesamtnote von 5.7 im Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Insgesamt erzielten 55 angehende Kaufleute einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 und damit eine Platzierung im eidgenössischen Rang.

Von den insgesamt 1343 Kandidierenden, die dieses Jahr zu den Prüfungen angetreten sind, haben 1248 das Qualifikationsverfahren auf Anhieb bestanden. Mit einer Bestehensquote von etwa 93 Prozent verzeichnet die Wirtschaftsschule KV Zürich erneut ein ausgezeichnetes Gesamtresultat. «Die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen haben Durchhaltewillen bewiesen und unter anspruchsvollen Umständen Grossartiges geleistet. Zugleich ist das positive Ergebnis eine Bestätigung für unsere Lehrkräfte, die sich während der Corona-Pandemie täglich mit grossem Einsatz für den Lernerfolg unserer Lernenden engagiert haben», sagt Christian Wölfle, Rektor KV Zürich.

Herausragende Leistungen und eine Premiere

Insgesamt 55 Absolvierende durften sich beim diesjährigen QV über einen Notendurchschnitt von mindestens 5.3 und damit über eine Platzierung im eidgenössischen Rang freuen. Das beste Ergebnis erzielte Lena Thomma (E-Profil) aus Oberwil-Lieli, die ihre Lehre beim Diogenes Verlag in Zürich absolviert hat. Sie brillierte mit einer Gesamtnote von 5.7 im eidgenössischen Fähigkeitszeugnis (EFZ). Ein weiteres Glanzresultat gelang Larissa Anderegg (B-Profil, Pro Senectute) aus Würenlos mit einer Gesamtnote von 5.6 im EFZ. Zum ersten Mal schlossen in diesem Jahr 18 Lernende des Lehrgangs «KV BM Fokus» ihre Ausbildung ab. Bei dem 2019 lancierten, von Betrieben und Branchen entwickelten Lehrgang besuchen die Lernenden im ersten Lehrjahr an fünf Tagen in der Woche die Berufsfachschule. Im zweiten und dritten Lehrjahr reduziert sich das Pensum auf einen Schultag pro Woche, wodurch sich die Lernenden vermehrt auf ihre Arbeit im Betrieb konzentrieren können.

Abschlussfeier vor grossem Publikum

Nachdem die letztjährige QV-Feier pandemiebedingt im kleineren Rahmen und unter strikter Einhaltung der geltenden Corona-Massnahmen stattfand, konnten die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen ihren grossen Moment vor imposanter Kulisse und gemeinsam mit Familie, Freunden, Berufs- und Praxisbildnerinnen und -bildnern sowie Lehrpersonen geniessen. Rund 4200 Gäste waren beim Festakt im Zürcher Hallenstadion dabei. Gratulationen gab es für die jungen Kaufleute auch vom Gastredner, Korpskommandant und Armeechef Thomas Süssli. Er ging in seiner Ansprache auf die unterschiedlichen Aspekte von Leadership ein und unterstrich dabei, wie wichtig Teamwork beim Bewältigen von Herausforderungen ist.

Ausgezeichnete KV-Absolventinnen und -Absolventen 2022 im eidgenössischen Rang:

B-Profil (Basis-Grundbildung)

Anderegg Larissa, Würenlos (5.60)

Graf Sara, Hochdorf (5.50)

Furrer Nicole, Niederglatt ZH (5.40)

Hajdari Njomza, Eglisau (5.40)

Ljubisavljevic Nikola, Wallisellen (5.40)

Schweighofer Lina, Hochfelden (5.40)

Landis Lisa, Weiningen ZH (5.30)

Pinarci Melissa Leyla, Bassersdorf (5.30)

Rudinac Stefan, Wettingen (5.30)

E-Profil (Erweiterte Grundbildung)

Thomma Lena, Oberwil-Lieli (5.70)

Sigrist Damian, Kloten (5.50)

Zimmermann Lara Valeria, Wohlen AG (5.50)

Fahrner Simon, Zürich (5.40)

Franzen Leandra, Zürich (5.40)

Ognissanti Alessandro, Frauenfeld (5.40)

Raths Yarissa, Winterthur (5.40)

Stojadinovic Stefan, Regensdorf (5.40)

Amsler Elias, Dübendorf (5.30)

Antonica Sarina, Wilen b. Wollerau (5.30)

Cerra Serena, Dietikon (5.30)

Chabus Anna-Lena, Egg b. Zürich (5.30)

Koch Gioya, Widen (5.30)

Mico Keisi, Glattbrugg (5.30)

Miskovic Kaja Sarah, Oetwil am See (5.30)

Spadini Simona, Höri (5.30)

Svetozarevic Nadja, Höri (5.30)

Taverna Nicola, Au ZH (5.30)

M-Profil (Berufsmatura)

Räber Nick, Richterswil (5.50, EFZ 5.50)

Bugno Gilgia, Oberhasli (5.40, EFZ 5.50)

Fereydouni Yara, Thalwil (5.40, Bili)

Grundl Yanik Philipp, Winterthur (5.40, EFZ 5.40)

Manser Julia, Bonstetten (5.40, EFZ 5.50)

Najid Zinedine Noah, Küsnacht ZH (5.40, EFZ 5.40, KV BM Fokus)

Sauvant Patrice, Schaffhausen (5.40, EFZ 5.40)

Bylang Carole, Hombrechtikon (5.30, EFZ 5.30)

Luthra Aryan, Adliswil (5.30, EFZ 5.40, KV BM Fokus)

Muhammad Shaina, Zürich (5.30, EFZ 5.30)

Schmid Stella, Erlenbach ZH (5.30, EFZ 5.40)

M-Profil (EFZ)

Baruffol Ria Sophia, Kilchberg ZH (5.50, Bili)

Brack Tim Ueli Joshua, Zürich (5.50)

Le Hoang Ha Mi, Zürich (5.40, Bili)

Rohrbach Stéphanie, Bassersdorf (5.40, KV BM Fokus)

Bornhauser Yves Noè, Bonstetten (5.30)

Felix Samara Nemea, Wangen SZ (5.30, Bili)

Frischknecht Jessica, Männedorf (5.30)

Gayiran Rüveyda, Horgen (5.30)

Kirschner Julia, Zürich (5.30)

Mansfeld Paul Alexander, Zürich (5.30)

Romer Lena, Bonstetten (5.30)

Schneider Nadine, Zürich (5.30)

Steiner Léonie, Wettswil (5.30)

Studer Silvan, Bülach (5.30)

KV für Erwachsene

Illenberger Laura Victoria, Winkel (5.50)

BM2

Friedlos Franziska, Richterswil (5.40)

Isenring Alenka, Aesch ZH (5.30)

Für Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung: Wirtschaftsschule KV Zürich Bettina Staub, Verantwortliche Public Relations bstaub@kvz-schule.ch; Tel.: 044 444 66 38 www.kvz-schule.ch