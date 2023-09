Die Cyber-Suite dVPedia von digiVolution ist online!

digiVolution

Nach einer einjährigen Pilotphase hat die Stiftung digiVolution die Information-Suite dVPedia jetzt online gestellt und öffentlich verfügbar gemacht. Sie soll die Kompetenz der Entscheidungsträger im öffentlichen und privaten Sektor im Umgang mit Cyberrisiken und den vielfältigen Herausforderungen der digitalen Mutation, global einfach und schnell verbessern. dVPedia Basics steht dabei nach einer Registrierung kostenlos zur Verfügung. Die Abo-Version zu einem günstigen Preis und mit ausgedehnten Recherchemöglichkeiten und weiteren Dienstleistungen wird nächste Woche ebenfalls aufgeschaltet.

Stärkung der Kompetenz von Entscheidern im Umgang mit Cyberrisiken

Nach einer einjährigen Pilotphase hat die Stiftung digiVolution die Information-Suite dVPedia jetzt online gestellt und öffentlich verfügbar gemacht. Sie soll die Kompetenz der Entscheidungsträger im öffentlichen und privaten Sektor im Umgang mit Cyberrisiken und den vielfältigen Herausforderungen der digitalen Mutation, global einfach und schnell verbessern. dVPedia Basics steht dabei nach einer Registrierung kostenlos zur Verfügung. Die Abo-Version dVPedia Pro zu einem günstigen Preis und mit ausgedehnten Recherchemöglichkeiten und weiteren Dienstleistungen wird nächste Woche aufgeschaltet.

Informationen über Cyberbedrohungen sind ein öffentliches Gut. Auch Personen, die sich kein Abo leisten können, müssen Zugang zu Inhalten haben, die für ihre Sicherheit unerlässlich und um die Herausforderungen der digitalen Mutation, insbesondere bei der Cybersicherheit, zu bewältigen. Der Bund, grosse Kantone und bedeutende Unternehmen verfügen häufig über die entsprechenden Mittel. Eine Gemeinde, ein KMU oder eine Privatperson hingegen sind den immensen Bedrohungen meist hilflos ausgeliefert. Aus diesem Grund hat digiVolution dVPedia entwickelt, das sich vorrangig an Privatpersonen, KMU, Kantone und Gemeinden richtet, um ihnen eine Reihe von Dienstleistungen anzubieten, die ihren Bedürfnissen entsprechen, und zwar in frei zugänglicher Form und Qualität.

dVPedia Basics bietet in drei Sprachen (Deutsch, Französisch und Englisch) eine automatische Verfolgung der Cybernachrichten, eine Auflistung der Schweizer Unternehmen und Institutionen im Bereich IT/IT-Sicherheit mit allen relevanten Informationen, wichtige Hintergrundartikel, ein Glossar, einen Kalender mit relevanten Veranstaltungen in der Schweiz und einen Link zu den periodischen Newslettern von digiVolution. Diese Version wird auch über Werbung und Sponsoring finanziert. Die Nutzer verfügen damit bereits über ein einzigartiges dynamisches Angebot, das ständig verbessert und auf Sensibilisierung und Antizipation ausgerichtet wird.

dVPedia Pro wird Anfang Oktober aufgeschaltet und bietet zu einem erschwinglichen Abonnement erweiterte neuartige Analyse-Möglichkeiten zu Cyberrisiken. Dazu können KI-gestützt textgenerierte Zusammenfassungen der gesuchten Elemente erstellt werden. Ausserdem bietet dVPedia Pro zusätzlich zur Basisversion praktische Informationen, (einschliesslich Helpdesk), die es Entscheidungsträgern ermöglichen, sich strategisch für die Herausforderungen des digitalen Wandels und des Datenschutzes zu wappnen. dVPedia Enterprise schliesslich richtet sich an Unternehmen und Institutionen, die einen auf sie zugeschnittenen Dienst benötigen und bietet, auf Anfrage, verschiedene Möglichkeiten, die auf einem 360-Grad-Monitoring basieren.

dVPedia wurde von der gemeinnützigen Stiftung digiVolution und ihrem Experten-Netzwerk entwickelt. Die gesamte Suite wird künftig der dVCyberGroup AG anvertraut, der neu gegründeten Firma der Stiftung, die ihre Projekte in die Praxis umsetzen wird. Das EPFL-Spin-off LinkAlong leistete mit seinem Analysetool Peek, das das dVTopics-Modul speist, einen entscheidenden Beitrag.

Die Stiftung digiVolution

Die Kernaufgabe der Stiftung digiVolution besteht in einer Beobachtungsstelle für die digitale Mutation. Sie bietet Analysen und Empfehlungen an, die für alle zugänglich sind, in erster Linie jedoch für Entscheidungsträger. 85 Newsletter mit unzähligen Links und Hinweisen auf fundmentale und zukunftsweisende Entwicklungen im digitalen Raum wurden bisher veröffentlicht. Aufgrund ihrer Arbeit und der einzigartigen Felderfahrung ihres Netzwerkes ist die Stiftung eindeutig zum Schluss gekommen, dass die Bewältigung der vielfältigen Sicherheitsherausforderungen der digitalen Mutation den Ansatz "Gesamtverteidigung" erfordert. Jeder, vom Einzelnen bis zum Staat - der für den Zusammenhalt des Ganzen verantwortlich ist - muss zur gemeinsamen Sicherheit beitragen. Dazu wurde unter anderem die Online-Informations-Suite dVPedia entwickelt und mit «Horizon 5.0» ein Forschungsprogramm initiiert.

Bern, 28. September 2023

Für weitere Informationen:

Reiny Schnyder, Stiftungsratsmitglieder und Head of Communications

Mobil +41 79 300 84 13

E-Mail : reiny.schnyder@digivolution.swiss

Renforcer les compétences des décideurs en matière de gestion des cyber-risques

La suite d'informations d VPedia est en ligne

Après une phase pilote d'un an, la fondation digiVolution a mis en ligne à la disposition du public la suite d'informations dVPedia. Elle vise à améliorer les compétences des décideurs des secteurs public et privé en matière de gestion des cyberrisques et des multiples défis de la mutation numérique, de manière simple, rapide et globale. dVPedia Basics est disponible gratuitement après inscription. La version dVPedia Pro, sur abonnement à un prix avantageux et offrant des possibilités de recherche étendues ainsi que d'autres services, sera mise en ligne la semaine prochaine.

L'information sur les cybermenaces est un bien public. Même les personnes qui n'ont pas les moyens de s'abonner doivent avoir accès à des contenus indispensables à leur sécurité et pour faire face aux défis de la mutation numérique, notamment en matière de cybersécurité. La Confédération, les grands cantons et les entreprises importantes disposent souvent des moyens nécessaires. En revanche, une commune, une PME ou un particulier est généralement démuni face à l'immensité des menaces. C'est pourquoi digiVolution a développé dVPedia, qui s'adresse en priorité aux particuliers, aux PME, aux cantons et aux communes, afin de leur offrir une série de services adaptés à leurs besoins, sous une forme et une qualité librement accessibles.

dVPedia Basics propose en trois langues (allemand, français et anglais) un suivi automatique des cyberactualités, une liste des entreprises et institutions suisses actives dans le domaine de la sécurité IT/IT avec toutes les informations utiles, des articles de fond importants, un glossaire, un calendrier des événements pertinents en Suisse et un lien vers les newsletters périodiques de digiVolution. Cette version est également financée par la publicité et le sponsoring. Les utilisateurs disposent donc déjà d'une offre dynamique unique, sans cesse améliorée et axée sur la sensibilisation et l'anticipation.

dVPedia Pro sera mis en ligne début octobre et offrira, pour un abonnement abordable, des possibilités d'analyse avancées et inédites sur les cyberrisques. Il sera ainsi possible de créer des résumés des éléments recherchés grâce à l'intelligence artificielle. En outre, dVPedia Pro offrira, en plus de la version de base, des informations pratiques (y compris un service d'assistance) permettant aux décideurs de s'armer stratégiquement pour faire face aux défis de la mutation numérique et de la protection des données. Enfin, dVPedia Enterprise s'adressera aux entreprises et institutions qui ont besoin d'un service adapté à leurs besoins et offrira, sur demande, différentes possibilités basées sur une surveillance à 360 degrés.

dVPedia a été développé par la fondation à but non lucratif digiVolution et son réseau d'experts. L'ensemble de la suite sera ultérieurement confié opérationnellement à dVCyberGroup SA, la société nouvellement créée par la fondation pour assurer la réalisation concrète de ses projets. La spin-off de l'EPFL LinkAlong a apporté une contribution déterminante avec son outil d'analyse Peek, qui alimente le module dVTopics.

La fondation digiVolution

La mission principale de la fondation digiVolution consiste en un observatoire de la mutation numérique. Elle propose des analyses et des recommandations accessibles à tous, mais en premier lieu aux décideurs. 85 newsletters contenant d'innombrables liens et indications sur les évolutions fondamentales et prospectives de l'espace numérique ont déjà été publiées à ce jour. Sur la base de son travail et de l'expérience unique de son réseau sur le terrain, la fondation est arrivée à la conclusion que pour relever les multiples défis de sécurité posés par la mutation numérique, il faut adopter une approche de "défense générale". Chacun, de l'individu à l'État - qui est responsable de la cohésion de l'ensemble - doit contribuer à la sécurité commune. Pour ce faire, la suite d'informations en ligne dVPedia a notamment été développée et un programme de recherche baptisé "Horizon 5.0" a été initié.

Berne, le 28 septembre 2023

Pour plus d'informations :

Reiny Schnyder, Membres du conseil de fondation et responsable de la communication

Mobile +41 79 300 84 13

E-mail : reiny.schnyder@digivolution.swiss

Fondation digiVolution

info@digivolution.swiss – www.digivolution.swiss