23 Hersteller übernehmen 600W+ als Kapazität von 210 Wafern, Zellen und Module erreichen 80 %

Einem Bericht von TrendForce EnergyTrend für das zweite Quartal 2022 zufolge können 56 Zellhersteller, die etwa 80 % aller Zellhersteller ausmachen, jetzt 210-mm-Zellen herstellen, was einem Wachstum von 51 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Außerdem haben inzwischen 23 Modulhersteller die 600W+-Technologie eingeführt.

Da die Kosten für Polysilizium ständig steigen, ist die Notwendigkeit, die Effizienz zu erhöhen, die Kosten zu senken und die IRR von Projekten zu verbessern, dringender denn je. Große und ultrahochleistungsfähige PV-Produkte sind aufgrund ihrer hohen Leistung, Effizienz, Zuverlässigkeit und immensen Kostenvorteile auf dem Vormarsch. Auf sie entfallen inzwischen 80 % der Kapazität und der Auslieferungen von Wafern, Zellen und Modulen, so dass sie zum Mainstream des Marktes geworden sind.

Den vollständigen Bericht können Sie hier herunterladen: https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Outlook_Large-Sized_Wafers_Cells_and_Modules_2022-final.pdf

Trend: 23 Unternehmen entscheiden sich für 600W+, da Hochleistungsmodule in den Mittelpunkt von Ausschreibungen rücken

Die TrendForce-Ausschreibungszahlen zeigen, dass der Anteil der großen 182- und 210-mm-Module (einschließlich 210R), die gekauft und verwendet werden, erheblich gestiegen ist. Eine Analyse der angekündigten 89,4 GW an PV-Modulausschreibungen zeigt, dass etwa 72,2 GW (77 %) davon keine spezifischen Größenanforderungen haben und lediglich eine Leistung von 530 W und mehr verlangen. 17.2 GW der Ausschreibungen haben spezifische Anforderungen an die Modulgröße, von denen die großen (182 und 210 mm) Varianten 13,97 GW oder 81,2 % ausmachen.

Große Hochleistungsmodule sind auf dem Vormarsch, insbesondere bei Bodenkraftwerken. Es wird erwartet, dass auch große verteilte PV-Produkte auf dem florierenden Markt schnell wachsen werden.

Die Kapazität von 210-mm-Wafern stieg um 172 %, wobei der Anteil der großformatigen Wafer mehr als 80 % übertrifft

Die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 neu errichteten Kapazitäten waren größtenteils mit den großen Wafern 182 und 210 mm kompatibel. Die TrendForce EnergyTrend-Studie geht davon aus, dass große Wafer (182 und 210 mm) in diesem Jahr eine Kapazität von 422,6 GW erreichen werden, was einem Anteil von 83,1 % entspricht, wovon 164 GW (32,25 %) auf 210-mm-Wafer entfallen, was einem Anstieg von 172 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht (60,1 GW im Jahr 2021). Große Wafer (182 und 210 mm) werden bis 2023 einen Marktanteil von 89,97 % haben, wobei auf 210 mm 274,6 GW bzw. 46,35 % entfallen.

Die Fortschritte bei der Ausdünnung der Wafer haben die anfänglichen Erwartungen übertroffen und zu einer beträchtlichen Reduzierung des Waferverbrauchs geführt. Unternehmen, die mit hartnäckig hohen Rohstoffpreisen konfrontiert sind, reduzieren ständig ihren Waferverbrauch, indem sie rasch von 165 μm auf 160/155 μm umsteigen, und werden den Trend zu 150 μm fortsetzen. Der Waferverbrauch wird daher voraussichtlich von 2,7-2,8 g/W im Jahr 2021 auf etwa 2,6 g/W sinken.

80 % der Unternehmen können 210-mm-Zellen unter beschleunigter Iteration zwischen alter und neuer Kapazität herstellen

Der Einsatz großer 182- und 210-mm-Zellen (einschließlich 210R) geht entsprechend den Kapazitätserweiterungen und Iterationen der Unternehmen sowie deren veränderter Nachfrage stetig zurück. Laut der TrendForce-Studie beträgt die kombinierte Kapazität von 182 und 210 mm (einschließlich 210R) derzeit etwa 82,5 %, während große Zellen (182 und 210 mm) im Jahr 2023 voraussichtlich eine Kapazität von 593,25 GW erreichen werden, während die Gesamtkapazität von 210-mm-Zellen möglicherweise 380,4 GW und einen Marktanteil von 57,59 % erreichen wird.

Große Module machten in Q1 2022 fast 80 % des Absatzes aus

Die großen Modulhersteller lieferten im ersten Quartal 2022 zusammen 34,31 GW, wobei große Module (182 und 210 mm) etwa 27,26 GW oder 79 % ausmachten. Die rückläufige Nachfrage nach M6- und kleineren Modulen spiegelt sich in einem Anstieg der Lieferungen von Großmodulen wider. Es wird erwartet, dass die großen Modulhersteller im Jahr 2022 insgesamt 203-230 GW ausliefern werden, und die Lieferungen von 210-mm-Modulen (einschließlich 210R) werden rasch ansteigen.

210 + N-Type Technologie ist auf dem Weg

Da PERC die Grenze der Effizienzsteigerung erreicht und die Material-, Transport- und Grundstückskosten steigen, sind eine weitere Verbesserung des Umwandlungswirkungsgrads, eine Senkung der Systemkosten und eine Beschleunigung der Iterationen und Upgrades für die N-Typ-Technologie für PV-Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil anstreben, unerlässlich. So entstanden 210-mm-Produkte, und dank der Offenheit und umfassenden Kompatibilität war es möglich, jede fortschrittliche Technologie hinzuzufügen.

Letzten Monat kündigte Trina Solar eine Kapazitätserweiterung im Werk Xining an, die sich auf die neue N-Typ- und 210-Technologie konzentriert und es dem Unternehmen ermöglicht, als Hauptlieferant von Hauptmaterialien einen höheren Wert für die Kunden zu schaffen. Mit der Kombination aus N-Typ- und 210-Technologie wird die Modulleistung voraussichtlich 700 W und mehr erreichen.

Die Zusammenlegung von großformatigen Produkten und fortschrittlicher Technologie hat zusätzlichen Raum für Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen eröffnet. 210 mm + N-Typ optimieren weiterhin die LCOE. Sie kann auch den Anteil der Photovoltaik an den erneuerbaren Energien weiter erhöhen und den Zielen der Kohlenstoffspitzenbildung und der Neutralität dienen.