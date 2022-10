Nanotech Energy Inc.

Nanotech Energy Europe B.V. unterzeichnet eine mehr als 1 GWh umfassende Vereinbarung über die Lieferung von Batterie-Energiespeichersystemen (BESS) nach Griechenland

Nanotech Energy Europe B.V., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Nanotech Energy Inc., bestätigte heute die Unterzeichnung eines Rahmenkaufvertrags zur Lieferung von BESS (Batterie-Energiespeichersysteme) mit einem Umfang von mehr als 1 GWh an Smile Energy in Athen, Griechenland.

Dieses Abkommen unterstreicht den überragenden Wert der sicheren, langlebigen Graphenbatterie von Nanotech für den Energiespeichermarkt. Die Partnerschaft mit Smile Energy ermöglicht die sofortige Expansion des Energiespeichergeschäfts von Nanotech in einer Region, die sich der Entwicklung der herausragendsten Solarinfrastruktur weltweit verschrieben hat. Gemeinsam werden Nanotech und Smile eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung Griechenlands und der umliegenden Region spielen, um die nächsten Schritte für die Gewährleistung der Stabilität der Infrastruktur und der Kontinuität der Energieversorgung zu unternehmen.

Dr. Jack Kavanaugh, CEO und Chairman von Nanotech Energy, Inc., sagte: „Wir freuen uns, diese Vereinbarungen mit einem der fortschrittlichsten Anbieter erneuerbarer Energien in Europa abzuschließen. Während die Welt zu einem neuen Energiemix übergeht, wird die Batteriespeicherung entscheidend sein, um die Möglichkeiten für grüne Energie zu maximieren. Wir freuen uns auf eine langjährige enge Zusammenarbeit mit Smile Energy."

Ioannis Apostolos Bobolas, General Manager von Smile Energy, sagte: „Der Einsatz der sicheren Graphen-Batterietechnologie von Nanotech Energy wird uns einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bei der Energiespeicherung verschaffen. Das Klima in Südeuropa ist ideal für Solarenergie, bringt aber auch Herausforderungen mit sich. Dass die Batterietechnologie von Nanotech Energy sicher ist, länger hält als herkömmliche Batterien und bei Temperaturen bis zu 60 °C betriebsfähig ist, ist ein überzeugendes Argument."

Smile Energy will das erste kommerzielle, stationäre BESS für mehrere griechische Inseln betreiben. Das Unternehmen verfügt derzeit über 300 MW an Solaranlagen in Griechenland, Bulgarien und Rumänien sowie 700 MWh an Energiespeichern, die in derselben Region entwickelt werden. Es wird jetzt die nicht brennbare, sichere Batterietechnologie von Nanotech Energy verwenden, um die Entwicklung von BESS für Wohnhäuser, gewerbliche Immobilien sowie den Meeressektor in Betracht zu ziehen und auf den Balkan und den Nahen Osten zu expandieren.

Informationen zu Nanotech Energy Nanotech Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, transformative, auf Graphen basierende Energiespeicherprodukte aus dem Forschungslabor auf den Massenmarkt zu bringen. Unser einlagiges Graphenmaterial mit einer besonders großen Oberfläche wird bereits in mehreren Anwendungen eingesetzt, darunter nicht brennbare Lithium-Ionen-Batterien, transparente leitfähige Elektroden, leitfähige Tinten, gedruckte Elektronik, leitfähiges Epoxid, antistatische Beschichtungen und EMI-Abschirmung (elektromagnetische Störungen).

Nanotech Energy wurde 2014 von Dr. Jack Kavanaugh und den renommierten UCLA-Wissenschaftlern Dr. Richard Kaner und Dr. Maher El-Kady gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird vom Multiverse Investment Fund der Fubon Financial Group und anderen strategischen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf https://nanotechenergy.com.

Alle hier erwähnten Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

