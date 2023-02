dormakaba International Holding AG

dormakaba mit German Design Award Special 2023 ausgezeichnet

Neue Sensorschleuse Argus V60 von dormakaba mit German Design Award Special 2023 ausgezeichnet

Der German Design Award zählt zu den renommiertesten Design-Awards weltweit und stellt höchste Ansprüche an die Ermittlung der Preisträger. In einem Nominierungsverfahren werden Unternehmen zur Teilnahme eingeladen, deren Produkte und Kommunikationsdesignleistungen nachweislich durch ihre gestalterische Qualität überzeugen. Die hochkarätige internationale Jury hat nun die neue Sensorschleuse Argus V60 von dormakaba mit dem Award Special Mention 2023 für ihr exzellentes Produktdesign ausgezeichnet.

Die kompakte Sensorschleuse Argus V60 bietet Sicherheit, Eleganz und Effizienz auf engstem Raum und eröffnet Architekten und Nutzern mehr Freiraum ohne Kompromisse in Punkto Personenschutz und Vereinzelungsdetektion. Gerade in Bereichen wie Foyers mit Aufzugsanlagen oder auch innerhalb von Bürogebäuden sorgt die Sensorschleuse für eine zuverlässige Personenflusssteuerung. Zur Abtrennung von Stockwerken oder in Eingangsbereichen von Gebäuden kann die Schleuse dank der neuen und modernen Sensortechnologie SensLib auf kleinstem Bauraum integriert werden. RFID Leser, Barcode Scanner oder Fluchtwegkomponenten sind integrierbar. Durch die integrative Technologie fügt sich die Anlage wie ein Möbelstück in die Architektur ein.

Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus. Vergeben wird der Award vom Rat für Formgebung, der deutschen Marken- und Designinstanz. Sein Auftrag von höchster Stelle: das deutsche Designgeschehen zu repräsentieren. 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestages als Stiftung gegründet, unterstützt er die Wirtschaft dabei, konsequent Markenmehrwert durch Design zu erzielen.

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

