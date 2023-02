dormakaba International Holding AG

dormakaba auf der BAU 2023 mit Einladung zur Pressekonferenz am 17.04.2023

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Unter dem Motto “For every place that matters“ präsentiert sich dormakaba auf der Messe BAU 2023 vom 17. bis 22. April in München in Halle B1, Stand 319 mit innovativen, nachhaltigen Tür- und Zutrittslösungen als vertrauenswürdiger Partner für sichere und nachhaltige Orte, an denen sich Menschen ungehindert bewegen können. Das Unternehmen stellt eine ganze Reihe von Neuheiten vor. Das reicht von einem intelligenten automatischen Türsystem, einem Energiekalkulator und dem umfassenden EntriWorX Ecosystem über eine kompakte, platzsparende Sensorschleuse bis hin zu einem im Türelement integrierter Türschließer mit Öffnungsdämpfung für Außentüren und Türen in engen Fluren. Ein optischer Blickfang im Eingangsbereich ist die mit dem Iconic Award ausgezeichnete Ganzglas-Karusselltür KTV ATRIUM FLEX.

Auf der Messe BAU 2023 möchten wir Ihnen gerne persönlich unsere Innovationen rund um die Tür vorstellen und Ihnen Gelegenheit geben, mit unserem Management ins Gespräch zu kommen.

Daher laden wir Sie herzlich zu einer Pressekonferenz ein.

Termin: Montag, 17. April, um 14.30 Uhr (ab 14:15 Uhr Kaffee & Snacks)

Ort: Pressezentrum West, 2.OG

Zunächst wird Alwin Berninger, Chief Marketing & Products Officer, über die neuesten Entwicklungen der dormakaba Gruppe berichten. Danach wird Ihnen Dr. Andreas Häberli, Chief Technology Officer bei dormakaba, die neuesten Innovationen der Gruppe präsentieren. Welches enorme Potenzial im neuen EntriWorX Ecosystem beim Planen, Installieren und Betreiben von Zutrittslösungen steckt, erläutert Ihnen anschließend Alexander Bradfisch, SVP Global Marketing & Products, EntriWorX Solutions. Wie ein neues intelligentes automatisches Türsystem und ein Energiekalkulator für Automatiktüren sich nachhaltig auf den Betrieb von Gebäuden auswirken, zeigen Ihnen last but not least Magin Guardiola, SVP Global Marketing & Products, Access Automation Solutions und Stephanie Ossenbach, Group Sustainability Officer.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! Bitte geben Sie mir eine kurze Rückmeldung, ob Sie teilnehmen werden.

Gerne laden wir Sie außerdem auf unseren Messestand in Halle B1, Stand 319 ein.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Eisenbeis-Trinkle

Petra Eisenbeis-Trinkle Presse und Öffentlichkeitsarbeit Albertistraße 3 78056 Villingen-Schwenningen T: +49 6103 9907 455 petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

Weiteres Material zum Download Dokument: PR_Pressemitteilung_~er BAU 2023_de.docx