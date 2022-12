TerraPay

Terra Pay gewinnt bei den renommierten Banking Tech Awards 2022 Auszeichnung für beste Datenverwendung

Bei den renommierten Banking Tech Awards wurde TerraPay, einem führenden globalen Unternehmen für Zahlungsinfrastruktur, die Auszeichnung „Best use of Data" (beste Datenverwendung) für das Jahr 2022 verliehen. In den letzten 23 Jahren haben die Banking Tech Awards Spitzenleistungen und Innovation bei der Nutzung von IT in Finanzdienstleistungen weltweit gewürdigt und geehrt, zusammen mit den Menschen, die sie möglich machen.

Die Auszeichnung „Best Use of Data" würdigt das Engagement von Terra Pay, innovative Zahlungslösungen für Partner zu entwickeln und sie mit Effizienz, Sicherheit, Transparenz und der Leistungsfähigkeit von Daten zu befähigen. Im Juli 2021 richtete Terrapay eine umfassende, dedizierte Analysefunktion ein. Im Laufe der letzten 1,5 Jahre hat das Unternehmen umfassend in diese Funktion investiert, um Berichte und komplexe Anwendungsfälle für Analytik zu implementieren, die den Umfang und die Qualität der Entscheidungslogik, die Entwicklung neuer Produkte und den Aufbau einer Vordenkerrolle grundlegend verbessert haben.

„Wir sind wirklich begeistert und fühlen uns geehrt, von den begehrten Banking Tech Awards für unsere kontinuierlichen Anstrengungen beim Aufbau innovativer Zahlungslösungen anerkannt worden zu sein", sagte Herr Ambar Sur, Gründer und CEO von Terra Pay. „ Ich möchte dem Analytics-Team von TerraPay zu der unglaublichen Anstrengung gratulieren, die es aufgewendet hat, um die Ziele von TerraPay zu erreichen. Wir freuen uns auf unsere kontinuierliche Innovation in der Fintech-Branche, während wir die digitalen Zahlungslücken schließen", fügte er hinzu.

Herr Saransh Verma, Director-Analytics von TerraPay, kommentierte die Auszeichnung wie folgt: „Ich möchte den Banking Tech Awards für ihre Anerkennung meinen aufrichtigen Dank aussprechen. TerraPay hat im Juli 2021 die Analytik-Unternehmung mit dem Ziel angetreten, die Produktivität zu steigern, datengesteuerte Entscheidungen in TerraPay zu erleichtern und Partner mit Erkenntnissen zu befähigen, die das Geschäftswachstum unterstützen. Ich möchte mich auch bei unseren Partnern und dem gesamten Team von TerraPay bedanken, dessen Unterstützung die treibende Kraft dafür war, dass die Analysefunktion ihr Ziel erreicht hat."

Die Banking Tech Awards sind Eigentum von FinTech Futures, der definitiven Quelle für Nachrichten und Analysen des globalen Fintech-Sektors. Die Preisträger wurden von einer Jury aus Analysten ausgewählt und bei der Preisverleihungszeremonie im Royal Lancaster Hotel in London bekanntgegeben.

Informationen zu TerraPay

TerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist der Ansicht, dass die kleinste Zahlung eine grenzenlose Reise verdient, die so sicher ist wie die der größten Zahlungen. Das Unternehmen baut an einem stetig wachsenden Zahlungs-Highway, der es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerlebnisse mit einem ununterbrochenen, sicheren und globalen Durchgang in Echtzeit für jede Zahlung zu schaffen, so klein oder groß sie auch sein mag. TerraPay-Unternehmen, die in 26 Märkten weltweit lizenziert und zugelassen sind, sind ein führender globaler Partner für Banken, mobile Wallets, Geldüberweisungsbetreiber, Händler und Finanzinstitute und schaffen ein umfangreicheres und integrativeres internationales Finanzökosystem. Mit dem Zugang zu einer Zahlungsinfrastruktur, die sich über die ganze Welt erstreckt, werden deren Partner zu Wegweisern für das Versprechen einer inklusiven globalen Finanzstruktur.

