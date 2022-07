More than Equal

AUF DER SUCHE NACH DER ERSTEN F1-WELTMEISTERIN

Einführung von >= More than Equal: Ein Weg für Frauen, die an der Spitze des Motorsports konkurrieren und gewinnen wollen

Gestern wurde in Silverstone >= More than Equal ins Leben gerufen - eine neue Initiative, die einige der besten Scouts, Fitnesstrainer, Psychologen, Ernährungsberater, Renntrainer und Fahrer zusammenbringt... alle mit dem Ziel, die erste Formel-1-Weltmeisterin zu finden.

Seit dem ersten Rennen, dem Großen Preis von Großbritannien 1950, haben insgesamt 771 Fahrer aus 41 verschiedenen Ländern an mindestens einem der über 1.050 FIA-Weltmeisterschaftsrennen teilgenommen. Nur 5 Frauen haben an einem Grand Prix teilgenommen, und nur 2 haben sich qualifiziert und sind in einem Rennen gestartet. Für eine Sportart, die schon immer für Frauen offen war, ist das eine 99,8%ige Männerdominanz.

Der dreizehnfache Grand-Prix-Sieger David Coulthard MBE und der Unternehmer Karel Komarek gründeten und finanzieren >= More than Equal mit dem Ziel, die spezifischen Hindernisse für Frauen in der Formel 1 zu verstehen und zu minimieren sowie ein besseres Scouting und eine frühere, kontinuierliche Unterstützung zu bieten.

Das Team hört eine Vielzahl von Gründen, warum Frauen in der Formel 1 nicht mehr erreicht haben: Kraft, Ausdauer, Rennaggressivität... aber keiner hat sich als unüberwindbares Hindernis erwiesen.

Ein wichtiger Partner des Programms >= More than Equal ist Hintsa Performance, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des Hochleistungscoachings für Menschen. Die von dem Unternehmen unterstützten Formel-1-Fahrer haben zusammen 16 Weltmeisterschaften gewonnen. Die Geschäftsführerin von Hintsa , Annastiina Hintsa , teilt ihre Ansicht: „Wir sehen unsere Aufgabe darin, Talente zu identifizieren und die mentale und physische Stärke zu entwickeln, die für den Gewinn einer Fahrermeisterschaft notwendig ist. VO2 max, Nacken- und Kernkraft, Beinkraft, Hitzetoleranz... wir sehen und messen viele Schlüsselfaktoren, die einen Weltmeister ausmachen, und es gibt keinen, der nicht von einer Frau erreicht werden kann."

Was hält sie also wirklich davon ab? Schlüsselpartner innerhalb von >= Mehr als gleichberechtigt zustimmen:

Keine weiblichen Vorbilder für Fahrerinnen, daher zu wenig Mädchen im Kartsport

Versäumnis, weibliche Talente genauso früh zu erkennen und zu fördern wie männliche Talente

Ein Mangel an frühen Erfolgen auf der Rennstrecke, der dazu führte, dass alle Sponsoren und Unterstützungen auf männliche Fahrer umgelenkt wurden

>= Kate Beavan , Mitglied des Beirats von More than Equal und Formel-1-Veteranin, kann das gut beurteilen. „Ich bin 2003 ins Formel-1-Geschäft eingestiegen und habe beobachtet, wie Frauen sich bemühten und aus unzähligen Gründen scheiterten. Ich weiß, dass Frauen es schaffen und gewinnen können, wir müssen nur genauer hinschauen und früher unterstützen."

Coulthard beschreibt seine Motivation, >= More than Equal zu gründen: „Ich habe immer geglaubt, dass meine Schwester Lynsay Jackson von Natur aus mehr Talent für den Rennsport hat als ich, aber ich wurde auf dem Weg in die Formel 1 unterstützt, sie nicht. Um erfolgreich zu sein, müssen Talente früh gefördert werden, und ich möchte, dass jede „Lynsay" da draußen die gleichen Chancen hat wie Männer im Kampf um den Aufstieg in die Formel 1 und den Sieg."

Mitbegründer Komarek fügte hinzu: „Aus meiner Erfahrung in der Wirtschaft weiß ich, dass es immer noch viel mehr zu tun gibt, wenn es um die Gleichstellung der Geschlechter geht. >= More than Equal ist ein kühnes, aber realisierbares Ziel, von dem David und ich hoffen, dass es mehr Menschen die Augen für das weibliche Potenzial überall öffnet - im Sport, in der Wirtschaft und in der Gesellschaft."

Formel-1-Moderatorin und Motorsport-Champion für Vielfalt und Inklusion Ariana Bravo war Gastgeberin der heutigen Veranstaltung in Silverstone. „Für Frauen hat das Wort „Antrieb" eine doppelte Bedeutung. Das Bestreben, den Lärm des „Warum nicht" zu übertönen, indem man Stärke und Renntechniken entwickelt, die schon in sehr jungen Jahren zu Siegen führen. Ich bin ein großer Befürworter von Frauen im Motorsport und es ist aufregend, eine neue Initiative zu sehen, die meiner Meinung nach dazu beitragen wird, den Weg für die Entwicklung von weiblichen Rennsporttalenten zu ebnen, damit sie ihr volles Potenzial in der Formel 1 ausschöpfen können."

VIER KERNELEMENTE DES PROGRAMMS:

Weltweites Scouting nach weiblichen Talenten. >= More than Equal wird mit einem globalen Netzwerk von Scouting-Agenten zusammenarbeiten, um auf und neben der Strecke nach weiblichen Kart- und Rennsporttalenten mit großem Potenzial zu suchen. Die Besten werden in das Programm aufgenommen.

WEITERE INFORMATIONEN:

Über >= Mehr als gleich. >= More than Equal ist eine neue, gemeinnützige globale Initiative, die eine langfristige Rendite anstrebt, um die Teilnahme - und letztendlich den Sieg - von Fahrerinnen in der Formel-1-Weltmeisterschaft zu erreichen. >= More than Equal wird den Status einer gemeinnützigen Organisation in England und Wales anstreben und nach gemeinnützigen Zielen arbeiten.

>= More than Equal ist eine neue, gemeinnützige globale Initiative, die eine langfristige Rendite anstrebt, um die Teilnahme - und letztendlich den Sieg - von Fahrerinnen in der Formel-1-Weltmeisterschaft zu erreichen. >= More than Equal wird den Status einer gemeinnützigen Organisation in England und Wales anstreben und nach gemeinnützigen Zielen arbeiten. Über David Coulthard MBE. David ist 13-facher Formel-1-Grand-Prix-Sieger und wurde 2001 Zweiter in der Fahrerweltmeisterschaft. David gründete und kofinanziert >= More than Equal zusammen mit Komarek und wird dem Vorstand der Initiative beitreten. Er bringt seine Erfahrungen und Kontakte aus dem Rennsport ein, um aktiv an der Entwicklung des Programms mitzuwirken.

David ist 13-facher Formel-1-Grand-Prix-Sieger und wurde 2001 Zweiter in der Fahrerweltmeisterschaft. David gründete und kofinanziert >= More than Equal zusammen mit Komarek und wird dem Vorstand der Initiative beitreten. Er bringt seine Erfahrungen und Kontakte aus dem Rennsport ein, um aktiv an der Entwicklung des Programms mitzuwirken. Über Karel Komarek. Karel ist der Gründer der globalen Investmentgruppe KKCG mit einem Vermögenswert von über 9 Milliarden Euro und Aktivitäten in 38 Ländern. >= More than Equal wurde von Karel gegründet und wird von ihm mitfinanziert, der auch dem >= More than Equal-Vorstand angehört.

Weitere Informationen über die Initiative finden Sie auf der Website www.MoreThanEqual.com und Updates werden auch auf dem Instagram-Profil @more.thanequal.

